L'oroscopo del 18 gennaio 2026 assegna voto nove al Toro che avrà intuizioni pratiche, mentre sette al Sagittario e ai Gemelli che avranno una giornata riflessiva per pensare ai progetti con calma.

Segni di Fuoco

Ariete: una giornata che vi chiede strategia più che impulso. È perfetta per pianificare nuovi progetti o mettere ordine in questioni lasciate in sospeso. L’inizio di qualcosa di concreto vi darà soddisfazione duratura.

Voto: 7,5

Leone: la Luna Nuova vi invita a stabilire nuove basi: sia nei rapporti personali che nei vostri interessi, fissate obiettivi realistici.

Una piccola sorpresa può rafforzare un legame.

Giudizio: 7,5

Sagittario: giornata più riflessiva del solito: sentite la necessità di chiarire cosa conta davvero. Potete iniziare a pensare con calma ad un percorso concreto, evitando promesse vuote.

Voto: 7

Segni di Terra

Toro: con la Luna Nuova nel vostro elemento terrestre vi sentite centrati. Ottimo momento per investire tempo o energie in qualcosa che durerà, dalle finanze ai sentimenti. Le vostre intuizioni pratiche vi guidano verso scelte solide e vantaggiose. Un nuovo inizio può riguardare anche il lavoro o un progetto personale a lungo termine.

Pagella: 9

Vergine: la Luna Nuova vi sprona a organizzare e pianificare. Piccoli passi oggi valgono più di grandi slanci emotivi.

Perfetta giornata per iniziare una routine salutare o chiarire obiettivi professionali.

Voto: 8,5

Capricorno: con la Luna Nuova nel vostro segno siete protagonisti del cielo: forza, chiarezza e determinazione vi accompagnano. È il giorno giusto per fissare intenzioni concrete, iniziare un progetto, o mettere in moto un cambiamento pratico e stabile. Vi sentite più sicuri di voi e capaci di affrontare anche gli ostacoli più duri.

Giudizio: 9,5

Segni d’Aria

Gemelli: la Luna Nuova vi spinge a pensare a lungo termine. Anche se siete di natura curiosa e volubile, è utile fare un passo indietro e progettare con calma. Una decisione ponderata vi porterà vantaggi futuri.

Voto: 7

Bilancia: il cielo vi invita a concentrarvi su ciò che davvero conta.

Nuove basi in amore o lavoro si possono gettare oggi: puntate sulla solidità e non solo sull’apparenza.

Giudizio: 7,5

Acquario: giornata di riflessione e visione. Potete iniziare un percorso innovativo, ma con un occhio alla realtà. Ottime intuizioni, soprattutto se unite a pianificazione concreta.

Pagella: 7,5

Segni d’Acqua

Cancro: Luna Nuova che vi chiede di radicarvi e mettere ordine tra emozioni e impegni. Un piccolo passo oggi può generare grande sicurezza domani. Ottimo momento per nuovi progetti domestici o affettivi.

Pagella: 8

Scorpione: la giornata favorisce decisioni mirate: ciò che iniziate oggi può trasformarsi in stabilità duratura. La Luna Nuova aiuta a canalizzare la passione in qualcosa di concreto e utile.

Pagella: 8,5

Pesci: giornata più pragmatica del solito: i sogni restano, ma si uniscono alla realtà. Ottimo momento per iniziare progetti concreti o fare chiarezza nei rapporti. Sensibilità e lucidità camminano insieme.

Pagella: 8