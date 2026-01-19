L'oroscopo della settimana, dal 19 al 25 gennaio 2026, è pronto a svelare le previsioni e la classifica dei prossimi sette giorni. In questo contesto l'Acquario gestisce con successo i rapporti familiari, regalando nuova aria alla solita routine. Invece la Vergine deve confrontarsi con scartoffie burocratiche e scadenze fiscali: seppur faticosamente porta a buon fine ogni problema. Infine il Leone deve mantenere il sangue freddo davanti a eventuali imprevisti a livello professionale, vista l'ultima posizione in classifica.

Previsioni astrologiche e classifica a stelle per la settimana 19-25 gennaio 2026

1° Acquario. Questa settimana vi vede protagonisti assoluti della scena sociale e professionale. La vostra capacità di anticipare le tendenze vi permette di chiudere un affare che sembrava stagnante, portando una ventata di freschezza nel portafoglio. In amore, i single potrebbero fare incontri folgoranti durante un evento culturale o una cena tra amici, riscoprendo il piacere della conquista senza troppe complicazioni mentali. Le coppie consolidate trovano finalmente il tempo per pianificare un acquisto importante per la casa, magari quel pezzo d'arredamento che sognavate da tempo. Le amicizie sono un porto sicuro: un consiglio ricevuto davanti a un caffè si rivelerà la chiave di volta per risolvere un piccolo battibecco familiare.

La gestione delle tasse e della burocrazia procede senza intoppi, permettendovi di godere di un weekend all'insegna del relax assoluto e della libertà.

2° Gemelli. La vostra dialettica è un'arma vincente in ogni ambito della quotidianità. Sul lavoro, una presentazione o un discorso convincente potrebbero aprirvi le porte a una promozione o a un incarico di maggiore prestigio che desideravate da mesi. La situazione finanziaria è stabile, ma potreste ricevere un piccolo rimborso o una somma inaspettata che vi permetterà di togliervi uno sfizio personale. In famiglia regna l'armonia, grazie alla vostra capacità di mediare tra generazioni diverse e sedare vecchi malumori nati per sciocchezze. I sogni sono vividi e vi suggeriscono rotte nuove per un viaggio da programmare a breve.

Le relazioni sentimentali beneficiano di una rinnovata complicità fatta di battute e progetti comuni. Se ci sono state tensioni con un figlio, questo è il momento ideale per un dialogo costruttivo e sincero che riavvicini i cuori.

3° Pesci. State attraversando un periodo di grande ispirazione creativa che si riflette positivamente sia nella carriera che nei rapporti personali. Un progetto che avete a cuore riceve finalmente il via libera, portando gratificazioni non solo morali ma anche economiche. La sfera degli affetti è avvolta da un'aura di dolcezza; per chi è solo, il passato torna a bussare ma questa volta con intenzioni nobili e propositi di crescita. In casa, la voglia di rinnovamento vi spinge a cambiare disposizione ai mobili o a tinteggiare le pareti, portando nuova energia negli ambienti.

Anche i rapporti con i vicini di casa migliorano sensibilmente grazie a un gesto di cortesia inaspettato. Gestite con saggezza il tempo libero, dedicandolo a ciò che vi fa battere il cuore. I vostri sogni stanno per trovare una realizzazione concreta e tangibile.

4° Sagittario. L'avventura vi chiama e la vostra risposta è entusiasta e immediata. Questa settimana è ideale per intraprendere nuovi percorsi lavorativi o per cercare collaborazioni che escano dai soliti schemi. La fortuna assiste i vostri investimenti, specialmente quelli legati alla tecnologia o ai trasporti. Sul fronte privato, sentite il bisogno di evadere dalla routine: una gita fuori porta o la pianificazione di un viaggio esotico riaccenderanno la passione nella coppia.

Per i cuori solitari, il fascino è ai massimi livelli e attirerete persone interessanti e vivaci. Qualche piccola preoccupazione legata a un guasto all'auto si risolverà rapidamente e con una spesa contenuta. La vostra determinazione vi aiuta a superare anche le piccole noie burocratiche, lasciandovi spazio per sognare in grande. Il desiderio di esplorare nuovi orizzonti è il motore della vostra settimana.

5° Bilancia. Cercate l'equilibrio e lo troverete specialmente nei rapporti interpersonali. In ufficio, la vostra diplomazia sarà fondamentale per risolvere un conflitto tra colleghi che rischiava di bloccare la produttività. Le finanze sono sotto controllo e potreste decidere di investire una piccola somma in un corso di aggiornamento o in qualcosa che arricchisca il vostro bagaglio culturale.

In amore, è il momento di fare chiarezza: se ci sono stati dei non detti, parlatene ora con calma e dolcezza. I single troveranno conferme in una persona conosciuta di recente, scoprendo affinità inaspettate. La famiglia richiede la vostra attenzione per una questione legata a una proprietà o a un'eredità, ma tutto si risolverà per il meglio. Non temete il futuro, perché le basi che state gettando oggi sono solide e promettenti per i prossimi mesi.

6° Capricorno. La vostra concretezza è la bussola che vi guida attraverso una settimana densa di impegni ma molto proficua. Sul piano professionale, il vostro impegno costante viene finalmente notato dai superiori, portando promesse di crescita futura.

La gestione del denaro è impeccabile, e potreste riuscire a risparmiare più del previsto nonostante alcune spese impreviste per la manutenzione della casa. Nei sentimenti, preferite i fatti alle parole: un gesto concreto verso il partner varrà più di mille promesse e rafforzerà il legame. Chi è in cerca d'amore potrebbe trovare una persona seria e affidabile nel proprio ambiente lavorativo o sociale abituale. Anche se lo stress bussa alla porta, la vostra capacità di organizzazione vi permette di non perdere mai la calma. State costruendo il vostro successo passo dopo passo, con la pazienza che vi contraddistingue.

7° Vergine. La vostra meticolosità questa settimana si trasforma in una risorsa preziosa per risolvere un enigma burocratico che vi trascinate da mesi.

Sul lavoro, la capacità di analizzare ogni dettaglio vi permette di individuare un errore altrui prima che diventi un problema serio, guadagnandovi la stima dei superiori. In ambito finanziario, è il momento di rivedere le polizze assicurative o le spese condominiali per cercare un risparmio concreto. In amore, la tendenza a criticare tutto potrebbe creare piccoli attriti: cercate di essere più tolleranti con le distrazioni del partner. I single potrebbero sentirsi un po' frenati dalla paura del futuro, ma un incontro casuale al supermercato o in posta potrebbe scuotere la routine. La casa richiede piccoli interventi di manutenzione che non dovreste rimandare oltre, specialmente se riguardano l'impianto idraulico o il riscaldamento.

8° Ariete. L'energia non vi manca, ma questa settimana dovete imparare a canalizzarla senza travolgere chi vi sta intorno. In ambito lavorativo, la voglia di emergere potrebbe portarvi a qualche scontro con un collega autoritario; usate la calma per far valere le vostre ragioni. Le entrate sono costanti, ma la tentazione di fare acquisti impulsivi per l'auto o per un hobby costoso è forte: riflettete bene prima di strisciare la carta di credito. In famiglia, un segreto del passato potrebbe riemergere, richiedendo sincerità e pragmatismo per essere gestito al meglio. Le storie d'amore vivono una fase di assestamento; per i single, il desiderio di fuga è alto e potrebbe spingerli verso avventure senza domani ma molto intense.

I sogni di gloria sono leciti, purché manteniate i piedi ben piantati a terra.

9° Cancro. Questa settimana la vostra sensibilità è accentuata e potreste sentirvi più vulnerabili del solito nei confronti delle critiche. Sul lavoro, cercate di non prendere sul personale ogni osservazione e concentratevi sui compiti assegnati per evitare ritardi. La gestione dei risparmi richiede prudenza, specialmente se avete intenzione di chiedere un prestito o un mutuo. In ambito sentimentale, il partner potrebbe apparire distante, ma spesso si tratta solo di stanchezza accumulata: offrite una cena tranquilla e ascolto. I single sognano l'anima gemella ma tendono a chiudersi in casa; provate a uscire dal guscio.

In famiglia, le discussioni sui figli o sui genitori anziani potrebbero generare un po' di stress, ma troverete una soluzione condivisa entro il fine settimana. Ricordate che la pazienza è la vostra migliore alleata.

10° Scorpione. La vostra natura intuitiva vi aiuta a smascherare una piccola bugia in ambito amicale, permettendovi di fare pulizia nei rapporti meno autentici. Sul fronte professionale, la competizione è alta e potreste avvertire il bisogno di isolarvi per elaborare una strategia vincente. Le finanze non subiscono scossoni, ma è bene tenere d'occhio le scadenze delle tasse per evitare more inutili. In amore, la gelosia potrebbe fare capolino rovinando l'atmosfera di un weekend che si preannunciava romantico; cercate di fidarvi di più di chi avete accanto.

I sogni sono inquieti e riflettono la vostra voglia di cambiamento radicale. Se sentite il bisogno di evadere, dedicatevi a un hobby creativo o alla lettura di un libro che vi porti lontano con la mente. La resilienza sarà la chiave per superare i piccoli intoppi.

11° Toro. La settimana si presenta un po' in salita per quanto riguarda la gestione dei tempi quotidiani. Al lavoro, gli impegni si accumulano e potreste avere l'impressione che nessuno riconosca il vostro immenso sforzo produttivo. Il patrimonio è al sicuro, ma una spesa improvvisa legata alla riparazione di un elettrodomestico o della vettura potrebbe rovinarvi il buonumore. In amore, la comunicazione è faticosa: sembra che parliate lingue diverse dal partner.

Cercate di non arroccarvi sulle vostre posizioni e mostratevi aperti al compromesso. La famiglia reclama la vostra presenza per questioni pratiche e noiose, come la sistemazione di scartoffie o vecchi archivi. Nonostante il desiderio di fuga, troverete sollievo nel calore della vostra casa, magari cucinando il vostro piatto preferito per le persone che amate davvero profondamente.

12° Leone. Vi sentite come un re senza corona in una settimana che richiede umiltà e spirito di adattamento. Sul lavoro, alcuni cambiamenti organizzativi potrebbero non piacervi, ma opporsi ora sarebbe controproducente: meglio osservare e agire in un secondo momento. Le finanze, secondo l'oroscopo, richiedono un monitoraggio stretto; evitate investimenti rischiosi o scommesse azzardate. In amore, il desiderio di essere sempre al centro dell'attenzione potrebbe stancare chi vi sta vicino; provate a lasciare spazio agli altri. I single potrebbero vivere una delusione da parte di una persona che credevano speciale. In casa, la tensione è palpabile a causa di visioni diverse su un progetto futuro o su una spesa importante. Non lasciatevi abbattere dal pessimismo: è solo una fase passeggera che serve a farvi capire cosa volete veramente dalla vita e dalle relazioni.