Secondo l'oroscopo della settimana dal 2 all'8 febbraio 2026 l'Ariete è felice, il Toro può essere ostacolato dalla dolce metà e l'Acquario è aggressivo.

Di seguito approfondiamo i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i single sono molto felici perché sono corteggiati da una vecchia amica. Chi fa parte di una coppia può vivere una settimana divertente insieme alla dolce metà. Chi lavora in proprio può trovare un accordo con una persona.

Toro: chi ha una relazione può essere ostacolato continuamente dal partner. I cuori solitari sono molto più testardi del previsto.

La sfera lavorativa può essere particolarmente favorita.

Gemelli: chi è solo da tempo è abbastanza convincente agli occhi della famiglia. Per gli studenti universitari è un periodo ottimo in tutti i sensi. Con diplomazia è possibile ottenere tutto ciò che si desidera.

Cancro: chi cerca l'amore può guardare con molto interesse una nuova persona. Le relazioni sociali risultano essere soddisfacenti. Una situazione di lavoro può essere finalmente approfondita.

Leone: i single possono avere degli scontri con la famiglia. Chi ha una relazione è sensibile e soprattutto intelligente di fronte ad alcuni problemi. Durante la settimana è necessario sorridere di più.

Vergine: un dolcissimo relax può essere condiviso con il partner.

I cuori solitari devono muoversi, per raggiungere i propri obbiettivi. Si possono iniziare delle nuove collaborazioni di lavoro.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi cerca l'amore è veramente adorabile. Chi fa parte di una coppia ha una grande intesa con la dolce metà. Un nuovo progetto di lavoro va analizzato con attenzione.

Scorpione: è opportuno prendere tempo e riflettere il più possibile. Durante la settimana si devono evitare le discussioni con la famiglia. Chi lavora in proprio può essere incoraggiato da persone molto più esperte.

Sagittario: è possibile essere troppo insistenti con il partner. I cuori solitari devono fidarsi del proprio intuito. I progetti lavorativi sono davvero molto proficui.

Acquario: è probabile essere più realisti del solito. Chi ha una relazione può affrontare la settimana con più gioia. Chi lavora nel commercio continua ad essere di malumore.

Acquario: in questo momento i toni sono abbastanza aggressivi. I single possono avere degli appuntamenti interessanti. La sfera professionale può ricevere una bella sorpresa.

Pesci: è possibile avere molta stima del partner. Chi è solo da troppo tempo ha delle nuove priorità. Può arrivare inaspettatamente un riconoscimento sul lavoro.