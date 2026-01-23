L'oroscopo della settimana che va da lunedì 26 gennaio a domenica 1 febbraio ci traghetta attraverso il cuore pulsante dell'inverno, portando con sé una configurazione planetaria che invita al dinamismo e alla riscoperta delle relazioni sociali. Le stelle di questo periodo riflettono un cielo in profonda trasformazione: con il Sole che brilla nel segno dell'Acquario, l'aria si fa carica di elettricità, innovazione e desiderio di libertà. Sarà una settimana caratterizzata da una spiccata propensione al cambiamento, dove il rigore del passato lascerà spazio a visioni future più audaci e meno convenzionali.

In questo scenario astrologico così vibrante, le energie cosmiche si allineeranno per favorire chi saprà abbracciare l'imprevisto con un sorriso. I protagonisti assoluti di questi sette giorni saranno i segni d'Aria, capaci di surfare sulle onde del cambiamento con un'agilità invidiabile. In particolare, vedrete brillare con una luce speciale i Gemelli, il Sagittario e l'Acquario, che si confermano i tre segni più favoriti dalle stelle in questa chiusura di gennaio.

Preparatevi a vivere giornate dove la comunicazione sarà la chiave di volta per risolvere vecchi malintesi o per dare il via a progetti ambiziosi. Il cielo vi chiederà di essere autentici, di non nascondervi dietro maschere di circostanza e di seguire quell'istinto profondo che spesso sacrifichiamo sull'altare della logica.

Che siate pronti a scalare vette professionali o a lasciarvi andare a un nuovo amore, le stelle scriveranno per voi una trama avvincente.

Oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: Sagittario in grande forma, Leone alla ricerca di conferme

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 5,5. Parola chiave: perdita di attenzioni, non esagerate con l'inaccessibilità.

Inizierete la settimana con una strana sensazione di isolamento che non vi appartiene affatto. Sentirete una fastidiosa perdita di attenzioni da parte delle persone che solitamente vi orbitano intorno, e questo minerà leggermente la vostra proverbiale sicurezza. Tuttavia, le stelle suggeriscono che gran parte di questo distacco sarà causato dal vostro atteggiamento: per difendervi da piccole insicurezze, alzerete muri troppo alti.

Il consiglio per questi giorni è chiaro: non esagerate con l'inaccessibilità. Se vi mostrerete troppo freddi o distaccati, gli altri finiranno per allontanarsi davvero, convinti che non abbiate bisogno di nessuno. Verso il weekend, dovrete sforzarvi di abbassare la guardia se vorrete ritrovare il calore del vostro pubblico abituale.

TORO (21 aprile – 20 maggio) Voto 6. Parola chiave: neuroni in pausa caffè e qualche ansia, ma restate operativi e decisi.

Sarà una settimana che metterete in archivio con un sospiro di sollievo, poiché vi sentirete spesso come se steste viaggiando con il freno a mano tirato. Avrete l'impressione di avere i neuroni in pausa caffè proprio quando servirebbe la massima lucidità, specialmente sul lavoro.

Emergerà qualche ansia legata a scadenze o a questioni burocratiche che sembreranno non procedere secondo i vostri piani metodici. Nonostante questa nebbia mentale, le stelle vi premieranno se saprete reagire con pragmatismo: restate operativi e decisi nelle azioni quotidiane. Non avrete bisogno di grandi intuizioni, ma di costanza. La domenica vi regalerà un momento di meritato relax tra le mura domestiche.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: meno broncio e più fiducia, riscoprite la vostra tenerezza come un valore.

Le influenze lunari di fine gennaio vi renderanno particolarmente suscettibili, portandovi a chiudervi nel vostro guscio alla prima minima percezione di freddezza altrui.

Vi muoverete tra lunedì e giovedì con un po' troppo broncio, rischiando di allontanare proprio chi vorrebbe starvi vicino. Gli astri vi invitano a cambiare prospettiva: mostrate più fiducia nel prossimo e nel destino. Non interpretate ogni silenzio come un rifiuto. In amore e nei rapporti familiari, sarà fondamentale che riscopriate la vostra tenerezza come un valore e non come una debolezza. Quando aprirete il cuore, scoprirete che il mondo fuori non è così ostile come lo state dipingendo nella vostra mente.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6. Parola chiave: autostima in riserva e voglia di isolamento, evitate di mordere chi vi saluta.

Questa settimana vi sentirete come se le vostre batterie emotive fossero quasi scariche.

Avrete l'autostima in riserva e una prepotente voglia di isolamento che vi spingerà a evitare cene sociali e chiacchiere superflue. Il transito solare in quadratura vi renderà critici, prima di tutto verso voi stessi. Attenzione però alle reazioni rabbiose: evitate di mordere chi vi saluta o chi cerca semplicemente di scambiare due parole gentili con voi. Non trasformate il vostro bisogno di spazio in un'aggressione gratuita. Entro venerdì, la situazione migliorerà grazie a un piccolo successo personale che vi farà ritrovare il sorriso, permettendovi di vivere un fine settimana più sereno e conciliante.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 6,5. Parola chiave: fantasia al galoppo e fughe immaginarie per alleggerire le giornate.

Vivrete questa settimana su un binario parallelo a quello della realtà. Sentirete la fantasia al galoppo, un'energia che vi aiuterà moltissimo se lavorate in ambiti creativi, ma che potrebbe rendervi un po' distratti nelle faccende pratiche. Cercherete spesso delle fughe immaginarie per alleggerire le giornate che vi sembreranno troppo grigie o monotone. Gli astri approvano questo vostro sognare a occhi aperti, a patto che non perdiate di vista le scadenze importanti. Sarà un periodo eccellente per scrivere, dipingere o semplicemente perdersi in un buon libro. In amore, trasporterete il partner nel vostro mondo incantato, creando un'atmosfera magica e fuori dal tempo.

ARIETE (21 marzo – 20 aprile) Voto 7.

Parola chiave: meno sulla difensiva, tornate a sciogliervi e a raccontarvi in condivisione.

Dopo un inizio d'anno piuttosto teso, finalmente le stelle vi concedono una tregua significativa. In questa settimana sentirete il bisogno di stare meno sulla difensiva, accorgendovi che non tutto ciò che accade intorno a voi è una sfida o un attacco. Il cielo vi spingerà a un'apertura insolita: tornate a sciogliervi e a raccontarvi in condivisione, perché parlare dei vostri dubbi vi renderà più forti, non più vulnerabili. Le amicizie giocheranno un ruolo cruciale tra mercoledì e sabato, offrendovi spunti di riflessione che non avevate considerato. Saranno sette giorni di crescita interiore, dove il coraggio non sarà nell'attacco, ma nella vulnerabilità esibita con orgoglio.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: socialità in modalità soft, scegliete bene con chi stare senza sforzo.

Per voi la settimana scorrerà via in modo armonioso, quasi sussurrato. Non avrete voglia di grandi eventi o di folle oceaniche, preferendo una socialità in modalità soft. Sarà il momento ideale per le cene intime, per i caffè con l'amica del cuore o per lunghe passeggiate rigeneranti. Gli astri vi suggeriscono un criterio selettivo: scegliete bene con chi stare senza sforzo, allontanando chiunque porti drammi inutili o stress eccessivo nella vostra vita. Questa pulizia relazionale vi farà sentire leggeri e pronti ad accogliere il mese di febbraio con una nuova consapevolezza.

L'equilibrio che tanto cercate sarà finalmente a portata di mano, basterà non forzare la mano agli eventi.

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 7,5. Parola chiave: sicuri e decisi, lasciate da parte il controllo per seguire l'istinto.

Vi sentirete particolarmente solidi in questa transizione tra gennaio e febbraio. Sarete sicuri e decisi in ogni ambito, specialmente in quello professionale, dove riuscirete a districare una matassa che sembrava impossibile da sciogliere. Tuttavia, la vera sfida della settimana sarà di natura emotiva: le stelle vi esortano a lasciate da parte il controllo per seguire l'istinto. Non tutto può essere catalogato e analizzato al microscopio. Se lascerete che le emozioni fluiscano senza filtri, potreste scoprire un lato di voi (o del partner) che vi sorprenderà piacevolmente.

La razionalità sarà il vostro strumento, ma l'istinto sarà la vostra bussola vincente.

CAPRICORNO (22 dicembre – 21 gennaio) Voto 8. Parola chiave: inflessibili e concreti, la vostra determinazione vi rende molto attraenti.

State attraversando un periodo di grande potere personale. In questi giorni vi mostrerete inflessibili e concreti, procedendo dritti verso i vostri obiettivi senza lasciarvi distrarre dalle chiacchiere di corridoio. Questa vostra aura di potere non passerà inosservata: paradossalmente, proprio la vostra determinazione vi rende molto attraenti agli occhi degli altri. Qualcuno potrebbe cadere ai vostri piedi proprio perché non vi vede piegarvi di un millimetro. Sarete eccellenti leader e partner affidabili, capaci di dare sicurezza a chiunque vi stia accanto.

Ricordate solo di concedervi un piccolo lusso o un regalo entro il fine settimana, ve lo meritate per l'impegno costante che mettete in ogni cosa.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: creativi e magnetici, le vostre idee volano con leggerezza e catturano l'attenzione.

Siete nel pieno della vostra stagione e si vede! Sarete incredibilmente creativi e magnetici, capaci di illuminare qualsiasi stanza con la vostra sola presenza. In questa settimana, le vostre idee volano con leggerezza e catturano l'attenzione di superiori e collaboratori, aprendo porte che fino a poco tempo fa sembravano sigillate. È il momento di osare, di proporre quel progetto rivoluzionario o di dichiararvi a chi vi fa battere il cuore.

La vostra originalità sarà il vostro marchio di fabbrica e nessuno potrà resistere al vostro fascino non convenzionale. Approfittate di questo stato di grazia per seminare bellezza e innovazione ovunque andrete.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 9. Parola chiave: umore alto e agenda sociale al collasso, siate spontanei e osate.

Un'esplosione di energia pura vi travolgerà in questa settimana che chiude gennaio. Vi sveglierete ogni mattina con l'umore alto e una voglia matta di fare, scoprire e conoscere. Vi ritroverete con l'agenda sociale al collasso, tra inviti a cena, aperitivi improvvisati e chiamate che non smetteranno di arrivare. Le stelle sono dalla vostra parte: siate spontanei e osate in ogni situazione. Non c'è nulla che non possiate ottenere con la vostra parlantina e il vostro brio. Anche le situazioni più complicate si risolveranno grazie a una vostra battuta sagace. È il momento d'oro per brillare e per farvi notare: il mondo è il vostro palcoscenico e voi siete gli attori principali.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 9. Parola chiave: modalità leggerezza, vivete le cose con istinto e charme disinvolto.

Il primo posto della classifica spetta a voi, viaggiatori dello zodiaco. Entrerete in una perfetta modalità leggerezza, riuscendo a scrollarvi di dosso pesi e responsabilità che vi hanno affaticato nelle ultime settimane. Sarete irresistibili perché vivete le cose con istinto e charme disinvolto, una combinazione che vi renderà i re e le regine di ogni serata. La fortuna vi sorride anche nelle piccole cose: un incontro fortuito, una notizia inaspettata o una vincita simbolica potrebbero rallegrarvi il giovedì. Non fate troppi programmi, lasciate che sia la vita a sorprendervi. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e trascinerete tutti i vostri amici in un vortice di divertimento e avventura.