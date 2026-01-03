La prima settimana piena del nuovo anno porta con sé energia di rinnovamento, buoni propositi e voglia di rimettersi in gioco. L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026 accompagna il ritorno graduale alla routine dopo le feste, aiutando a capire come muoversi in amore, lavoro, fortuna e salute.

I nativi Capricorno avranno modo di ricominciare alla grande grazie a un cielo di stelle favorevoli, mentre il Leone sarà attivo, ma non dovrà essere imprudente. L'Ariete dovrà dimostrare comprensione e pazienza verso il partner, invece i nativi Bilancia dovranno essere prudenti in quel che fanno.

Previsioni oroscopo dal 5 all'11 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: la prima settimana piena dell'anno non sarà così costellata da soddisfazioni per voi nativi del segno. Questa Venere nervosa non vi aiuta a vivere in armonia, e desiderare attenzioni superflue non sarà di grande aiuto. In ambito professionale ci saranno ancora questioni importanti da risolvere dell'anno precedente, che non possono più aspettare. Voto - 6️⃣

Toro: la settimana inizierà un po’ a rilento a causa della Luna in quadratura, ma nulla di grave. Con stelle come Venere, Marte e Mercurio a favore, le potenzialità per fare bene non vi mancheranno. In amore emozioni e sentimenti non mancheranno se saprete come esprimerli.

In quanto al lavoro riprenderete il ritmo con calma, grazie anche a una buona organizzazione, che vi farà risparmiare tempo ed energie. Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo del momento abbastanza discreto nei vostri confronti in questo periodo. Il desiderio di stabilità non mancherà in voi, e potrete raggiungerlo insieme al partner. Se siete single cercherete qualcosa di semplice nei vostri rapporti. In quanto al lavoro sarete particolarmente attivi, ma non ci sarà bisogno di strafare per il momento. Voto - 7️⃣

Cancro: in questo periodo sarà importante ripartire in amore e costruire una relazione di coppia migliore. Alcune cose del vostro rapporto vi andranno strette, e potrete risolverle soltanto aprendovi al dialogo.

Sul posto di lavoro concentratevi sugli obiettivi attualmente in corso. I futuri progetti lasciateli a un secondo momento. Voto - 6️⃣

Leone: con il nuovo anno avrete voglia di rimettervi in gioco secondo l'oroscopo. Sarete particolarmente attivi, soprattutto in campo professionale, ma dovrete riflettere bene prima di agire, per evitare di commettere errori. In amore la Luna navigherà in buone posizioni, e vi aiuterà a trovare il giusto equilibrio tra voi e la persona che amate. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime all'inizio di questo nuovo anno. Riuscirete a godervi il vostro rapporto con maggiore leggerezza, grazie anche a Venere in buon aspetto. La Luna metterà in risalto le vostre emozioni tra mercoledì e giovedì.

In quanto al lavoro questo periodo si rivelerà produttivo se sarete ben organizzati. Voto - 8️⃣

Bilancia: configurazione astrale sfavorevole in questo periodo per voi nativi del segno. Servirà maggiore prudenza per trascorrere delle giornate almeno sufficienti. In amore sfruttate la posizione della Luna per entrare più in empatia con le persone che amate. Sul fronte professionale attenzione a non buttarvi in progetti che non potete gestire al meglio. Voto - 6️⃣

Scorpione: il romanticismo non vi manca in questo periodo secondo l'oroscopo, anche quando la Luna non sarà così favorevole nei vostri confronti. Single oppure no, saprete come mettere in risalto la parte migliore di voi. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete motivati, con quella voglia di tornare a dare il meglio di voi e raggiungere importanti risultati.

Voto - 8️⃣

Sagittario: cielo del momento che non sarà particolarmente influente nei vostri confronti durante questa settimana. Le emozioni con il partner non mancheranno, ma servirà anche un buon dialogo per poter stare bene insieme. Nel lavoro sarà un buon periodo per pianificare futuri progetti e iniziare il nuovo anno con il giusto ritmo. Voto - 8️⃣

Capricorno: avrete modo di ripartire alla grande durante questa settimana secondo l'oroscopo, soprattutto in campo professionale. I vostri progetti andranno avanti, e alcune idee rimaste nel cassetto da un po’ di tempo potrebbero finalmente essere mette in pratica. In amore il desiderio di novità non manca tra voi e il partner. Potrebbe essere un buon momento per fare qualcosa di piacevole insieme, che possa stimolare il vostro legame.

Voto - 9️⃣

Acquario: la prima settimana dell'anno potrebbe non iniziare nel migliore dei modi per voi nativi del segno, a causa della Luna in opposizione. Il vostro ottimismo vi aiuterà ad andare avanti, e già da mercoledì le cose miglioreranno. In amore fate prendetevi cura del partner, e mettete la vostra relazione al centro. In quanto al lavoro le giuste idee potrebbero fare la differenza. Riflettete bene sulle vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale che vi darà buone soddisfazioni secondo l'oroscopo, ma non sempre. Attenzione in particolare tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà in opposizione. Sul fronte professionale Mercurio e Marte porteranno idee e buone energie. Giove in trigono vi darà quella dose di fortuna di cui avrete bisogno. Voto - 8️⃣