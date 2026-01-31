La seconda settimana di febbraio si apre con un’energia particolare: i pianeti sono in movimento e, anche se il mese di febbraio è tradizionalmente più corto, questa settimana promette di essere intensa.

Nell'oroscopo della settimana dal 2 all'8 febbraio, i nativi Pesci si sentiranno piuttosto motivati, merito del passaggio di Mercurio in congiunzione, mentre il Leone potrà provare ad ambire più in alto nel lavoro, nonostante gli ostacoli. Il segno dello Scorpione avrà le idee e chiare e la strada spianata verso il successo, mentre la complicità in amore non mancherà per i nativi Bilancia.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 febbraio 2026 segno per segno

Ariete: questa settimana di febbraio sarà serena e piacevole da vivere per voi nativi del segno. Sarete concentrati sul lavoro e sulle vostre ambizioni. Queste stelle vi daranno buone occasioni per fare passi avanti nei vostri progetti personali. In amore attenzione tra le giornate di giovedì e venerdì, quando la Luna sarà contraria. Single oppure no, in generale potrete vivere momenti di piacevole intesa con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Toro: l'arrivo di Mercurio in sestile dal segno dei Pesci potrebbe rappresentare un’occasione al lavoro per voi nativi del segno. Se avete la giusta occasione tra le mani, è il momento di sfruttarla per poter risalire la china.

In amore abbiate pazienza, e sfruttate le giornate di Luna favorevole (martedì e mercoledì) per chiarire le cose con il partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: cielo del momento che vi vedrà a vostro agio in campo sentimentale. Le stelle v'incoraggiano a trovare la vostra stabilità e fare qualcosa in più per la persona che amate. In ambito professionale l'arrivo di Mercurio potrebbe rappresentare un ostacolo per voi e il successo. Cercate di non essere impulsivi nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: questa settimana di febbraio avrà tanto potenziale per voi nativi del segno, soprattutto in campo professionale. Il passaggio di Mercurio nel segno dei Pesci potrebbe rappresentare un'opportunità per poter mettere insieme progetti di qualità migliore.

Sul fronte amoroso la stabilità del vostro rapporto sarà importante, e il weekend sarà molto utile per ritrovare la giusta direzione. Voto - 7️⃣

Leone: queste stelle saranno ancora contrarie secondo l'oroscopo, ma qualcosa potrebbe iniziare a muoversi a vostro favore. Il passaggio di Mercurio in Pesci potrebbe aiutarvi a ritrovare lucidità e gestire con maggior impegno e razionalità i vostri progetti. In amore dovrete avere ancora un po’ di pazienza, e sfruttare le giornate di Luna favorevole per comprendere meglio il vostro legame. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una settimana tutto sommato discreta per voi nativi del segno. In amore non mancheranno momenti di dolcezza, ma dovrete dimostrare anche la vostra maturità quando necessario.

In ambito lavorativo meglio ultimare alcuni importanti progetti in tempo, ora che Mercurio si sposterà nel segno dei Pesci. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale. Venere vi sorride dal segno dell'Acquario, e la Luna vi aiuterà a trovare il giusto pretesto per trascorrere momenti di piacevole intesa con la vostra fiamma. In quanto al lavoro ve la caverete bene, ma attenzione a non prendere certe iniziative sottogamba. Voto - 8️⃣

Scorpione: approfittate del passaggio di Mercurio in trigono per prendere in mano nuovi progetti e ritrovare la giusta strada. Con la giusta spinta, la strada verso il successo sarà spianata. In amore provate ad ascoltare di più il partner.

Comprendere il punto di vista della persona che amate vi aiuterà a capire come vivere un rapporto migliore. Voto - 7️⃣

Sagittario: un incontro interessante potrebbe cambiare le cose in questo periodo, almeno dal punto di vista sentimentale. Con il sostegno di Venere e della Luna, soprattutto tra le giornate di giovedì e venerdì, vivrete una vita sentimentale più movimentata. In quanto al lavoro attenzione al passaggio di Mercurio in quadratura. Nonostante la grande voglia di fare, non sempre le vostre idee potrebbero funzionare. Voto - 8️⃣

Capricorno: questa settimana sarà positiva per voi nativi del segno. Nel lavoro saprete mettere a frutto le vostre capacità organizzative, grazie anche all'arrivo di Mercurio in Pesci.

Avrete l'occasione di poter raggiungere traguardi importanti. In amore la sintonia con il partner sarà ottima, ma non ci sarà bisogno di avere grandi pretese per un rapporto perfetto. Voto - 8️⃣

Acquario: il pianeta Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale durante questa settimana di febbraio. Sul fronte professionale sarete ancora abili in quel che fate, ma a volte potrebbe essere necessario riflettere un po’ prima di agire. In amore i buoni sentimenti non mancheranno grazie a Venere, soprattutto durante il weekend, quando la Luna sarà favorevole. Voto - 9️⃣

Pesci: cielo del momento stabile per voi nativi del segno. Il pianeta Mercurio arriverà nel vostro segno a partire da sabato, e potrebbe dare una svolta ad alcuni progetti professionali e motivarvi di più. In ambito amoroso potreste pensare di fare dei cambiamenti, ma dovrete avere anche il consenso del partner. Voto - 8️⃣