L'oroscopo del 6 gennaio 2026 annuncia attenzioni per il Capricorno e responsabilità per il Leone, mentre consiglia allo Scorpione di parlare con chiarezza e oer fare scelte consapevoli.

Segni di Fuoco

Ariete: l’Epifania vi invita a rallentare e a dare valore a ciò che avete costruito. Sole e Venere in Capricorno vi chiedono concretezza nei sentimenti e nelle scelte: meno slanci impulsivi, più attenzione a ciò che può durare. In amore conta la presenza, non il gesto plateale.

Leone: giornata che parla di responsabilità emotiva. Potreste sentire il bisogno di dimostrare affetto in modo pratico, magari con un gesto semplice ma sincero.

Sul lavoro o nei rapporti familiari emerge il desiderio di stabilità: vincete mostrando affidabilità.

Sagittario: il cielo dell’Epifania vi riporta con i piedi per terra. Dopo giorni più dispersivi, sentite il bisogno di mettere ordine, anche nei sentimenti. Una promessa, un progetto o una decisione presa può avere effetti duraturi.

Segni di Terra

Toro: una delle giornate più armoniche per voi. La congiunzione Sole–Venere in Capricorno parla la vostra stessa lingua: amore concreto, piacere delle piccole cose, sicurezza emotiva. Ottimo momento per rafforzare una relazione o sentirvi più sereni con voi stessi.

Vergine: l’Epifania porta chiarezza e dolcezza insieme. Vi sentite più disponibili ad aprirvi, ma senza perdere il controllo.

È una giornata ideale per sistemare una questione affettiva o per dedicare tempo a chi vi fa sentire davvero a casa.

Capricorno: protagonisti assoluti della giornata. Sole e Venere nel vostro segno vi rendono magnetici, ma in modo discreto. L’amore passa attraverso gesti concreti, attenzioni silenziose, scelte mature. È un’Epifania che vi conferma che state andando nella direzione giusta.

Segni d’Aria

Gemelli: il cielo vi invita a essere più profondi del solito. Le emozioni non vanno spiegate, ma vissute. L’Epifania è una giornata utile per chiarire un rapporto o per capire cosa vale davvero la pena portare avanti nel tempo.

Bilancia: Venere in Capricorno vi chiede meno idealizzazione e più realtà.

Potreste sentire il bisogno di sicurezza emotiva, di basi solide. Non è una giornata frivola, ma può essere molto sincera: ciò che nasce oggi ha radici forti.

Acquario: giornata di riflessione silenziosa. L’Epifania vi spinge a guardare dentro, a fare pace con alcune scelte passate. In amore e nelle relazioni sentite il bisogno di verità, anche se questo significa prendere le distanze da ciò che non vi rispecchia più.

Segni d’Acqua

Cancro: la congiunzione Sole–Venere opposta al vostro segno porta emozioni intense ma mature. È una giornata che parla di compromessi, di equilibrio tra dare e ricevere. In amore potreste desiderare più stabilità e meno incertezze.

Scorpione: l’Epifania vi aiuta a esprimere ciò che sentite senza drammi.

Le emozioni sono profonde ma controllate, e questo vi rende particolarmente lucidi. Buon momento per parlare chiaro o per fare una scelta affettiva consapevole.

Pesci: giornata dolce ma concreta. Sole e Venere vi aiutano a trasformare un sogno in qualcosa di reale. In amore conta ciò che viene fatto, non solo promesso. Un gesto semplice può avere un significato enorme.