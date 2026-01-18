L'oroscopo di lunedì 19 gennaio 2026 si preannuncia come un banco di prova interessante per molti, un inizio di settimana caratterizzato da spostamenti planetari che rimescoleranno le carte in tavola. Le stelle di oggi vedranno un predominio degli elementi Aria e Fuoco, portando una ventata di dinamismo ma anche qualche momento di instabilità per chi non saprà adattarsi al cambiamento. In questo lunedì che profuma di novità e di risoluzioni concrete, i tre segni più favoriti dalle stelle saranno la Bilancia, i Gemelli e l'Acquario, che godranno di una protezione astrale invidiabile sia nel privato che nella sfera professionale.

Il cielo di oggi vi spingerà a riflettere sulla qualità delle vostre relazioni e sulla direzione che state dando ai vostri progetti a lungo termine. Mentre il Sole si prepara a completare il suo transito nel Capricorno, sentirete l'esigenza di bilanciare il dovere con il piacere, la concretezza con il sogno. Sarà una giornata in cui la comunicazione giocherà un ruolo fondamentale: saper ascoltare sarà importante quanto saper parlare. Preparatevi a navigare tra le onde emotive di questo lunedì con consapevolezza e determinazione.

Oroscopo di domani, lunedì 19 gennaio e la classifica dei 12 segni zodiacali: pace ritrovata per la Bilancia, Leone un po' sottotono

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 5.

Parola chiave: stanchezza e Luna opposta, lasciate il comando agli altri e defiliamoci.

Inizierete la settimana con una sensazione di pesantezza che difficilmente riuscirete a scrollarvi di dosso. Le stelle indicano chiaramente che subirete la stanchezza e Luna opposta, una combinazione che prosciugherà le vostre energie vitali sin dalle prime ore del mattino. Vi sentirete irritabili e poco inclini alla collaborazione, vedendo ostacoli anche dove non ce ne sono. Invece di ruggire come vostro solito per imporre la vostra visione, il consiglio del cielo è insolito ma necessario: lasciate il comando agli altri e defiliamoci. Non sarà questa la giornata ideale per mettervi in mostra o per guidare il team verso nuove sfide.

Cercate di fare il minimo indispensabile nel lavoro e, una volta tornati a casa, evitate di sollevare polemiche inutili con il partner. Avrete bisogno di molto riposo e di silenzio per ricaricare le batterie; rimandate ogni decisione importante a quando il cielo sarà più clemente.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 5,5. Parola chiave: siete in affanno, ascoltate i consigli degli amici ed evitate l'intuito.

Questo lunedì si presenterà come una salita ripida per voi che amate avere tutto sotto controllo. Gli astri segnalano che siete in affanno, rincorsi da scadenze che sembrano moltiplicarsi e da piccoli intoppi domestici che mineranno la vostra serenità. La vostra lucidità mentale, solitamente impeccabile, oggi potrebbe vacillare a causa di un eccessivo stress accumulato.

Per una volta, dovrete ammettere di non avere tutte le risposte: ascoltate i consigli degli amici ed evitate l'intuito. La vostra voce interiore potrebbe essere distorta dalla stanchezza, portandovi a valutazioni errate su una questione affettiva o professionale. Affidatevi a chi vi vuole bene e ha una visione più distaccata della realtà. In serata, cercate di non chiudervi in voi stessi a rimuginare sugli errori, ma concedetevi una distrazione leggera che non richieda sforzo cognitivo.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6. Parola chiave: diplomazia con i colleghi, non rimarcate i piccoli errori altrui.

Vi muoverete su un terreno piuttosto scivoloso in questo inizio di settimana, specialmente nell'ambiente lavorativo.

Le stelle vi chiederanno di esercitare una grande dose di diplomazia con i colleghi, poiché il clima in ufficio o nel vostro luogo di lavoro potrebbe essere teso a causa di malintesi pregressi. Sentirete la tentazione di puntare il dito e di rivendicare la vostra precisione, ma il cielo vi suggerisce prudenza: non rimarcate i piccoli errori altrui. Fare i "maestrini" oggi non vi porterà alcun vantaggio, anzi, potrebbe attirarvi antipatie superflue che peseranno sui giorni a venire. Siate tolleranti e cercate di collaborare con spirito costruttivo. Nella vita privata, sarete un po' sulle difensive; cercate di aprirvi di più con chi amate, spiegando le vostre preoccupazioni senza timore di apparire vulnerabili.

La serata promette una calma ritrovata, a patto che sappiate lasciare le questioni lavorative fuori dalla porta di casa.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 6. Parola chiave: dolcezza e metodo per mantenere il controllo ed evitare scontri.

La giornata richiederà un delicato gioco di equilibrio tra le vostre passioni profonde e le necessità pratiche del quotidiano. Vi troverete in situazioni in cui la vostra natura istintiva vorrebbe esplodere, ma dovrete fare appello alla dolcezza e metodo per mantenere il controllo ed evitare scontri. Qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza, magari mettendo in dubbio un vostro progetto o un vostro comportamento recente. Non reagite con il solito pungiglione; mostrate invece il vostro lato più comprensivo e organizzato.

Sarete molto efficaci se riuscirete a pianificare ogni mossa con freddezza, senza però perdere quella nota di calore umano che oggi sarà la vostra carta vincente nelle relazioni interpersonali. In amore, evitate i sospetti infondati e godetevi la stabilità che il partner cercherà di offrirvi. Un approccio metodico vi aiuterà anche a gestire meglio le finanze, che ultimamente hanno subito qualche scossone.

TORO (21 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: buonsenso e praticità per porre rimedio a ogni imprevisto.

Nonostante qualche piccola nuvola all'orizzonte, riuscirete a gestire questo lunedì con la vostra consueta solidità. Gli astri prevedono che dovrete fare affidamento sul vostro buonsenso e praticità per porre rimedio a ogni imprevisto che si presenterà, specialmente nelle questioni di carattere logistico o burocratico.

Potrebbe rompersi qualcosa in casa o potreste dover affrontare un cambio di programma dell'ultimo minuto nel lavoro. Non vi farete prendere dal panico; la vostra capacità di analizzare i fatti per quello che sono vi permetterà di trovare soluzioni rapide ed efficaci. Sarete un punto di riferimento per chi vi circonda, attratto dalla vostra calma olimpica. In ambito sentimentale, sarete chiamati a dimostrare con i fatti il vostro affetto: meno parole e più gesti concreti renderanno felice chi vi sta accanto. La vostra forma fisica è in ripresa, ma non esagerate con gli sforzi durante l'attività sportiva.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 7. Parola chiave: vita sociale smagliante ma attenzione a non essere troppo di manica larga.

Il vostro lunedì sarà illuminato da una bellissima energia comunicativa che vi renderà i protagonisti di ogni conversazione. Vivrete una vita sociale smagliante, ricca di incontri, telefonate e scambi di idee stimolanti che vi apriranno nuovi orizzonti mentali. Sarete magnetici e riuscirete a convincere anche i più scettici della validità dei vostri progetti futuri. Tuttavia, c'è un piccolo monito da parte dei pianeti: attenzione a non essere troppo di manica larga. Il vostro entusiasmo potrebbe portarvi a fare promesse che difficilmente potrete mantenere o a spendere più del dovuto per compiacere qualcuno o semplicemente per seguire un impulso momentaneo. Cercate di mantenere i piedi per terra per quanto riguarda il budget domestico.

In amore, la complicità sarà alle stelle; approfittatene per organizzare qualcosa di divertente con il partner o per uscire con nuovi amici se siete single.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 7. Parola chiave: lucidità nel lavoro, chiudete i progetti in sospeso e riposate la mente.

Dopo un periodo di confusione o di eccessiva emotività, finalmente ritroverete una sorprendente lucidità nel lavoro. Questo lunedì sarà perfetto per rimettere ordine sulla scrivania, sia reale che metaforica. Sentirete la spinta a essere produttivi e concreti: chiudete i progetti in sospeso e riposate la mente non appena avrete terminato i vostri compiti. È il momento ideale per analizzare i dettagli tecnici che avevate trascurato e per dare un tocco di professionalità in più alle vostre mansioni.

Non lasciatevi distrarre dai pettegolezzi dell'ambiente circostante e procedete dritti per la vostra strada. Una volta archiviati i doveri, però, sarà fondamentale staccare completamente la spina. La vostra mente ha bisogno di rigenerarsi nel silenzio o attraverso un'attività creativa che vi permetta di sognare ad occhi aperti senza sensi di colpa. La salute trae beneficio da una dieta più equilibrata.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7,5. Parola chiave: collaborazione necessaria e dialoghi chiarificatori per riannodare i fili del passato.

Vi troverete in una fase di transizione molto costruttiva. Le stelle suggeriscono che la collaborazione necessaria con soci o colleghi sarà la chiave per sbloccare una situazione che sembrava ferma da tempo.

Non cercate di fare tutto da soli per dimostrare la vostra forza; accettate l'aiuto di chi stimate. Sarà inoltre una giornata propizia per affrontare quei dialoghi chiarificatori per riannodare i fili del passato che avevate lasciato in sospeso. Che si tratti di un vecchio amico o di un ex partner, avrete la maturità giusta per mettere la parola fine a certe incomprensioni o, al contrario, per far ripartire un rapporto su basi nuove e più solide. La vostra autorevolezza sarà riconosciuta da tutti, ma cercate di accompagnarla con un sorriso. In serata, dedicate del tempo alla pianificazione della settimana: la vostra capacità organizzativa vi permetterà di anticipare mosse vincenti.

ARIETE (21 marzo – 20 aprile) Voto 8.

Parola chiave: creatività e passione, lanciatissimi in conquiste lampo.

Un'energia travolgente vi accompagnerà per tutta la giornata di oggi, rendendovi quasi inarrestabili. Metterete una dose massiccia di creatività e passione in tutto ciò che farete, trasformando anche la routine lavorativa in un'occasione per distinguervi. Sarete audaci e non avrete paura di rischiare, una dote che vi porterà a ottenere risultati immediati e gratificanti. Ma è nel campo del cuore che darete il meglio di voi: sarete lanciatissimi in conquiste lampo, grazie a un fascino magnetico e a una parlantina sciolta che non lascerà scampo a chi attirerà la vostra attenzione. Per le coppie consolidate, sarà il momento di riaccendere il fuoco della passione con un'iniziativa inaspettata. Non frenate il vostro entusiasmo, ma cercate solo di non essere troppo impulsivi nelle spese. La vostra vitalità sarà contagiosa e trascinerete anche i colleghi più pigri verso nuovi traguardi.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: amore affidabile e carriera fluida, ma non siate distratti in famiglia.

Vi sentirete in armonia con l'universo in questo lunedì di metà gennaio. Gli influssi planetari vi regaleranno un amore affidabile e carriera fluida, permettendovi di guardare al futuro con estremo ottimismo. Nel lavoro, le cose sembreranno incastrarsi alla perfezione senza troppi sforzi da parte vostra: proposte interessanti e conferme di stima arriveranno proprio quando ne avrete più bisogno. Anche sentimentalmente vivrete una fase di grande sicurezza, sentendo il partner vicino e complice nei vostri progetti più bizzarri. C'è però un piccolo avvertimento: non siate distratti in famiglia. Presi dai vostri successi esterni, potreste trascurare una piccola richiesta di attenzione da parte di un genitore o di un figlio. Cercate di essere presenti non solo fisicamente, ma anche col cuore. La vostra mente vivace partorirà idee brillanti che meriteranno di essere appuntate subito per non andare perse.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 8,5. Parola chiave: grinta e stimoli nuovi, vivrete una giornata proficua e divertente.

Sarete letteralmente baciati dalle stelle in questo inizio di settimana che promette scintille. Sentirete dentro di voi una grinta e stimoli nuovi che vi spingeranno a esplorare percorsi mai battuti prima, sia nello studio che nell'attività professionale. La vostra curiosità sarà la vostra bussola e vi porterà a fare scoperte interessanti che condividerete con entusiasmo con chi vi circonda. Grazie a un cielo complice, vivrete una giornata proficua e divertente, riuscendo a coniugare il dovere con momenti di autentico svago. Sarete l'anima di ogni gruppo e la vostra ironia sarà l'arma migliore per sciogliere qualsiasi tensione. In amore, la voglia di novità potrebbe portarvi a fare incontri fatali o a rinnovare profondamente il dialogo con la persona amata. È il momento di osare: la fortuna aiuta gli audaci e voi oggi lo sarete più che mai. Non lasciatevi sfuggire nessuna occasione.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 9. Parola chiave: cuore sereno e pace ritrovata grazie a un dialogo d'amore.

Siete voi i vincitori assoluti di questo lunedì 19 gennaio. Un allineamento planetario straordinario vi regalerà una sensazione di benessere profondo e un cuore sereno e pace ritrovata grazie a un dialogo d'amore che aspettavate da tempo. Riuscirete finalmente a esprimere i vostri sentimenti con una chiarezza tale da commuovere chi vi ascolta, appianando ogni ruggine del passato. La vostra naturale inclinazione all'armonia troverà oggi terreno fertile in ogni ambito della vostra vita. Nel lavoro, sarete mediatori eccellenti, capaci di risolvere conflitti decennali con un semplice sorriso e la parola giusta al momento giusto. La bellezza vi circonderà e sentirete il bisogno di circondarvi di cose piacevoli e persone positive. Godetevi questo stato di grazia senza porvi troppe domande: la felicità è un diritto che oggi le stelle vi riconoscono pienamente. La serata sarà magica, perfetta per celebrare la vita con le persone più care.