L'oroscopo di domenica 1° febbraio 2026 si apre con una configurazione astrale che invita alla riflessione profonda e alla ricerca di un nuovo equilibrio interiore. In questo primo giorno del mese, il cielo sembra voler sussurrare verità nascoste, portando alla luce desideri che durante il caos di gennaio sono rimasti sepolti sotto la neve dell'inverno. I transiti planetari odierni favoriranno un approccio più empatico alle relazioni, spingendo molti di voi a mettere da parte la razionalità pura per abbracciare l'intuizione. Sarà una domenica in cui il silenzio parlerà più delle parole e dove la qualità del tempo trascorso con gli altri farà la vera differenza.

In questa giornata così densa di sfumature, i segni d'Acqua e d'Aria brilleranno per capacità di adattamento e visione spirituale. In particolare, la Bilancia, i Pesci e il Cancro risulteranno i tre segni più favoriti dalle stelle, grazie a una sintonia perfetta con le frequenze cosmiche che permetterà loro di trasformare ogni piccolo gesto in un momento indimenticabile. Per gli altri, sarà necessario navigare con attenzione tra le onde dell'emotività, evitando di farsi travolgere da vecchi schemi mentali ormai superati.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno la vostra domenica e quali messaggi il destino ha deciso di scrivervi tra le pieghe di questo nuovo inizio mensile.

Oroscopo di domani, domenica 1° febbraio e la classifica dei 12 segni zodiacali: armonia per la Bilancia, qualche dubbio per la Vergine

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6. Parola chiave: ambivalenza tra logica e desiderio, mettete ordine cercando il silenzio.

Avvertirete un forte senso di contrasto interiore che renderà questa domenica meno riposante del previsto. Vivrete un'insolita ambivalenza tra logica e desiderio, dove la vostra mente analitica cercherà di incasellare sentimenti che, per loro natura, non possono essere catalogati. Vi sentirete divisi tra il dovere e il bisogno di evadere, tra la pulizia della vostra routine e il caos rigenerante della passione. Per ritrovare la bussola, le stelle vi consigliano di non forzare alcuna decisione: mettete ordine cercando il silenzio e allontanatevi dai contesti troppo rumorosi o affollati.

Sarà proprio nella solitudine riflessiva che troverete le risposte che cercate. Non permettete alla pignoleria di rovinarvi il piacere di un momento conviviale; accettate che non tutto possa essere controllato.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: incertezze affettive, ascoltate i segnali del corpo e apritevi al dialogo.

La giornata di domani si presenterà con un carico di piccole incertezze affettive che potrebbero minare la vostra proverbiale stabilità. Sentirete il bisogno di conferme che tarderanno ad arrivare, ma invece di chiudervi nel vostro guscio, dovrete imparare a osservarvi da fuori. È fondamentale che ascoltiate i segnali del corpo: una tensione alle spalle o un leggero mal di testa potrebbero essere il sintomo di qualcosa che non state dicendo al partner o a un familiare.

Non tenetevi tutto dentro per paura di turbare l'armonia domestica; al contrario, apritevi al dialogo con sincerità. La vulnerabilità non è un segno di debolezza, ma un ponte verso l'altro. Verso sera, un'attività rilassante vi aiuterà a recuperare il buonumore.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6,5. Parola chiave: elettrici e vitali, evitate le sfide e rallentate i ritmi per riflettere.

Vi sentirete particolarmente elettrici e vitali, ma questa energia traboccante rischierà di trasformarsi in irritabilità se non canalizzata correttamente. Avrete la tentazione di dominare la scena o di imporre la vostra visione delle cose durante il pranzo domenicale, rischiando però di innescare discussioni sterili.

Per evitare attriti inutili, evitate le sfide dirette e non cercate a tutti i costi di avere l'ultima parola. Le stelle vi suggeriscono di sfruttare questa domenica per voi stessi: rallentate i ritmi per riflettere sui vostri prossimi passi professionali. Non tutto deve essere fatto subito; a volte, aspettare il momento giusto è la mossa più regale che possiate fare. Una passeggiata all'aria aperta spazzerà via le nubi dell'impazienza.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6,5. Parola chiave: desiderio di esplorazione interiore, pianificate con lungimiranza senza isolarvi.

Il vostro spirito nomade domani non cercherà mete geografiche, ma un profondo desiderio di esplorazione interiore. Vi sentirete meno propensi del solito alle chiacchiere superficiali e più attratti da letture filosofiche o momenti di introspezione.

È un ottimo momento per guardare al futuro con occhi nuovi: pianificate con lungimiranza i vostri obiettivi per la primavera, ma fate attenzione a non isolarvi eccessivamente. I vostri cari potrebbero interpretare il vostro silenzio come un segnale di distacco o freddezza. Condividete almeno una parte dei vostri pensieri con chi amate; scoprirete che il supporto degli altri può essere il carburante necessario per i vostri sogni più ambiziosi. La serata porterà un'idea brillante che meriterà di essere annotata.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 7. Parola chiave: giornata vibrante, gestite le reazioni emotive improvvise e cercate la calma.

Il primo febbraio vi regalerà una giornata vibrante, carica di stimoli e di voglia di fare.

Sarete circondati da un'aura di carisma che attirerà l'attenzione, ma dovrete fare i conti con una certa suscettibilità. Le stelle vi avvertono: gestite le reazioni emotive improvvise, specialmente se qualcuno oserà mettere in discussione i vostri spazi o le vostre idee. Invece di scattare come una molla, cercate la calma attraverso il movimento fisico o un hobby creativo. Se riuscirete a dominare l'impulso del momento, trasformerete questa domenica in un successo relazionale. In amore, la passione sarà alta, ma richiederà anche ascolto attivo per non diventare un monologo.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: intuizioni sottili, fidatevi delle sensazioni per risolvere i silenzi in amore.

Per voi Gemelli, la domenica si tingerà di colori pastello e di intuizioni sottili. La vostra mente, solitamente logica e razionale, lascerà spazio a una percezione quasi extrasensoriale degli stati d'animo altrui. In campo sentimentale, fidatevi delle sensazioni che proverete; spesso ciò che non viene detto è più importante delle parole pronunciate. Sarà il momento ideale per risolvere i silenzi in amore che si trascinano da qualche tempo, usando la dolcezza invece della retorica. Non cercate spiegazioni complicate, ma lasciate che sia il cuore a guidare la comunicazione. Nel tardo pomeriggio, una notizia inaspettata da un amico lontano vi farà sorridere e vi aprirà nuovi orizzonti mentali.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7. Parola chiave: emozioni profonde, evitate risposte taglienti e scegliete di rinascere.

Entrerete in questo nuovo mese con un bagaglio di emozioni profonde che richiederanno la vostra massima attenzione. Sarete come un mare calmo in superficie ma agitato sul fondo; per questo motivo, dovrete fare molta attenzione a come comunicherete con chi vi sta vicino. Evitate risposte taglienti anche se vi sentirete provocati; il pungiglione dello Scorpione oggi farebbe troppi danni inutili. Invece di distruggere, scegliete di rinascere lasciando andare un vecchio rancore che vi portate dietro da troppo tempo. Questa domenica è un portale energetico per la vostra trasformazione personale.

Se saprete perdonare (voi stessi o gli altri), vi sentirete immediatamente più leggeri e pronti a conquistare il mondo.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7. Parola chiave: profondità e serietà, mostrate il vostro lato umano senza voler controllare tutto.

Le stelle vi conferiranno una particolare profondità e serietà, rendendovi il punto di riferimento per l'intera famiglia. La vostra capacità di dare consigli saggi sarà ai massimi livelli, ma il rischio è quello di apparire troppo distanti o autoritari. Mostrate il vostro lato umano, le vostre fragilità e i vostri dubbi; questo vi renderà molto più amabili e vicini a chi vi circonda. Soprattutto, imparate a godervi la giornata senza voler controllare tutto: non importa se il programma domenicale subirà una variazione dell'ultimo minuto.

La flessibilità sarà la vostra vera forza. In serata, dedicate del tempo al relax totale: un buon libro o della musica saranno il miglior investimento per la vostra salute mentale.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: sensibilità intensa, comunicate con il cuore e non trattenete il passato.

Vi sentirete avvolti da una sensibilità intensa che vi permetterà di connettervi con il mondo in modo quasi magico. È la giornata perfetta per rinsaldare i legami familiari e creare ricordi preziosi. Il consiglio degli astri è semplice ma potente: comunicate con il cuore e non abbiate paura di dire "ti voglio bene". Tuttavia, fate attenzione a un'insidia: non trattenete il passato. Evitate di rivangare vecchie malinconie o episodi spiacevoli che non possono più essere cambiati.

Vivete il presente con gratitudine e lasciate che la corrente della vita vi porti verso nuove gioie. La vostra dolcezza sarà contagiosa e attirerà verso di voi persone positive e rassicuranti.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 7,5. Parola chiave: spunti illuminanti, siate meno dispersivi sul lavoro e seguite le intuizioni.

Il Sole nel vostro segno continua a regalarvi una marcia in più. In questa domenica riceverete degli spunti illuminanti riguardo a un progetto che vi sta a cuore. La vostra mente viaggerà a una velocità doppia rispetto agli altri, permettendovi di vedere soluzioni dove altri vedono solo problemi. Tuttavia, cercate di essere meno dispersivi sul lavoro o nelle questioni pratiche: focalizzatevi su un obiettivo alla volta per non sprecare il vostro prezioso talento.

Seguite le intuizioni anche se sembrano andare controcorrente; la vostra originalità sarà la chiave del vostro successo futuro. In serata, il clima sociale sarà eccellente: un incontro fortuito potrebbe accendere una scintilla interessante per il vostro domani.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: armonia e comprensione, cercate l'equilibrio e lasciate spazio alla leggerezza.

Sarete i protagonisti assoluti di questa domenica, baciati da una venere benevola che vi regalerà armonia e comprensione in ogni ambito della vita. Vi muoverete con una grazia innata, risolvendo conflitti tra amici o parenti con una sola parola gentile. Le stelle vi spronano: cercate l'equilibrio tra le vostre esigenze e quelle degli altri, senza però dimenticarvi di voi stessi. È una giornata da vivere con il sorriso sulle labbra: lasciate spazio alla leggerezza e non permettete a piccoli intoppi burocratici di rovinare il vostro stato di grazia. L'amore risplenderà di una luce nuova, fatta di complicità intellettuale e gesti delicati che scalderanno il cuore. Siete pronti a ricevere il meglio che il destino ha da offrire.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: sensibilità poetica, seguite l'intuito in amore e non abbiate fretta nel lavoro.

Chiudete la classifica in bellezza con una sensibilità poetica che vi renderà quasi eterei agli occhi degli altri. Questa domenica 1° febbraio sarà per voi un viaggio onirico a occhi aperti, dove la bellezza si manifesterà nei dettagli più piccoli. In campo sentimentale, seguite l'intuito in amore: se sentite che è il momento di fare un passo avanti o di dichiararvi, non esitate. Il vostro cuore conosce già la strada. Per quanto riguarda la sfera professionale, non abbiate fretta nel lavoro: i tempi sono maturi, ma non ancora pronti per il raccolto finale. Godetevi l'attesa e nutrite i vostri sogni con la pazienza dei giusti. Sarete circondati da un calore speciale che vi farà sentire finalmente al posto giusto nel momento giusto.