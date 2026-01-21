L'oroscopo di giovedì 22 gennaio 2026 si apre sotto un cielo di grande fermento intellettuale e rinnovamento, con il Sole che brilla orgogliosamente nel segno dell'Acquario, spingendoci a guardare verso il futuro con occhi nuovi. Le configurazioni planetarie di questa giornata favoriranno una profonda revisione delle vostre priorità, chiedendovi di abbandonare i vecchi schemi per abbracciare una visione più ampia e collettiva. Sarà una giornata in cui la comunicazione giocherà un ruolo fondamentale, ma dove la pragmaticità dovrà necessariamente bilanciare l'idealismo per evitare di disperdere energie preziose in progetti fumosi.

In questo contesto astrale così dinamico, vedrete emergere opportunità inaspettate, specialmente per chi saprà ascoltare i suggerimenti del proprio intuito senza perdere di vista la terra sotto i piedi.

In questa giornata così ricca di sfumature, l'energia cosmica premierà in modo particolare la capacità di pianificazione e l'originalità d'azione. I segni di Terra e d'Aria sembrano avere una marcia in più: la Vergine, il Capricorno e l'Acquario si preparano a vivere momenti di pura grazia astrale, grazie a transiti che faciliteranno la realizzazione dei loro intenti. Per i segni di Fuoco e d'Acqua, invece, sarà necessario gestire con maggiore cura la sfera emotiva per non cadere in inutili malintesi.

Preparatevi a scoprire come le stelle guideranno la vostra giornata e quali messaggi il destino ha riservato per voi in questa penultima settimana di gennaio.

Oroscopo di domani, giovedì 22 gennaio e la classifica dei 12 segni zodiacali: ispirazione e solidità per la Vergine, l'Ariete dovrà invece misurare bene le parole

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6. Parola chiave: modulate il tono per non creare distanze e usate il metodo sul lavoro.

Inizierete questo giovedì con una carica agonistica notevole, ma le stelle vi suggeriranno di procedere con estrema cautela. Sentirete il desiderio di imporre le vostre idee con forza, tuttavia agendo d'impulso rischierete di urtare la suscettibilità di chi vi sta accanto.

Nelle relazioni affettive e familiari, sarà vitale che modulate il tono della voce e delle espressioni: un approccio troppo irruente potrebbe essere scambiato per aggressività, creando barriere comunicative difficili da abbattere. Sul piano professionale, la vostra velocità sarà un'arma a doppio taglio. Per non commettere errori grossolani dettati dalla fretta, dovrete imporvi una disciplina ferrea e usate il metodo in ogni singola operazione che compirete. Organizzare la giornata con una lista di priorità vi permetterà di arrivare a sera soddisfatti del vostro operato, senza aver lasciato nulla al caso. Non sottovaluterete un piccolo consiglio che arriverà da un collega esperto.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 6.

Parola chiave: siate sinceri senza chiudervi nel silenzio, puntate sulla costanza.

Le configurazioni astrali di oggi vi vedranno alle prese con una certa ipersensibilità che potrebbe spingervi a ritirarvi nel vostro guscio protettivo. Se avvertirete che qualcosa non va nel rapporto con il partner o con un amico stretto, non commetterete l'errore di aspettare che gli altri indovinino i vostri pensieri. Al contrario, siate sinceri e aprite il vostro cuore, esprimendo i vostri dubbi senza timore di essere giudicati; restare in silenzio servirebbe solo ad alimentare malinconie inutili. In ambito lavorativo, potreste sentirvi poco stimolati o rallentati da una stanchezza passeggera. Non cercherete scorciatoie per terminare i vostri compiti, ma puntate sulla costanza e sulla dedizione.

I piccoli sforzi quotidiani, se portati avanti con regolarità, vi garantiranno quella stabilità che tanto ricercate. Entro la fine della giornata, una piccola gratificazione economica o un complimento inaspettato vi ridaranno il sorriso.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 6. Parola chiave: ridefinite i vostri confini personali e chiarite bene i ruoli professionali.

Sarà una giornata in cui la vostra pazienza sarà messa alla prova da richieste pressanti provenienti dall'esterno. Sentirete che amici o familiari tenderanno a invadere troppo i vostri spazi vitali, dandovi la sensazione di non avere più tempo per voi stessi. Sarà fondamentale che ridefinite i vostri confini personali, imparando a dire qualche "no" con la consueta gentilezza ma con rinnovata fermezza.

Se non lo farete ora, accumulerete un risentimento che esploderà nei prossimi giorni. Anche sul fronte della carriera, noterete una certa confusione gestionale che potrebbe rallentare il vostro ritmo. Prima di intraprendere nuove iniziative, chiarite bene i ruoli con collaboratori o superiori: definire chi fa cosa sarà il segreto per evitare sovrapposizioni e stress gratuiti. In serata, cercate di rilassarvi leggendo un libro o ascoltando buona musica, lontano dal frastuono dei social network.

SAGITTARIO (23 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: riflettete prima di agire e non promettete ciò che non potete mantenere.

La vostra natura entusiasta e ottimista oggi potrebbe scontrarsi con una realtà un po' più rigida del previsto.

Avrete voglia di lanciarvi in nuove avventure e di stringere accordi sulla scia dell'entusiasmo, ma le stelle vi inviteranno alla prudenza. Dovrete fermarvi un istante e riflettete prima di agire, specialmente se si tratterà di investimenti o di cambiamenti radicali nello stile di vita. Non lasciatevi trascinare dalla foga del momento. Nelle interazioni sociali, fate molta attenzione alle parole che userete: non promettete favori, aiuti o disponibilità che, razionalmente, sapete di non poter garantire nei prossimi giorni. La vostra credibilità passerà attraverso la coerenza tra dire e fare. In amore, evitate di fare grandi proclami se non siete sicuri dei vostri sentimenti al cento per cento.

La saggezza sarà la vostra bussola per navigare in questo giovedì un po' incerto.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6,5. Parola chiave: non correte troppo con la mente, servono chiarezza in amore e calma nel lavoro.

Il transito lunare solleticherà la vostra curiosità e la vostra voglia di fare, ma rischierete di trovarvi con troppi ferri al fuoco. La vostra mente sarà un turbine di idee, tuttavia non correte troppo immaginando scenari che non hanno ancora basi solide; rischiate di sprecare preziose energie mentali. In ambito sentimentale, avvertirete l'esigenza di mettere i puntini sulle "i". È il momento di cercare la chiarezza in amore, affrontando quei discorsi che avete evitato nelle ultime settimane; la trasparenza sarà l'unica via per ritrovare l'armonia di coppia.

Per quanto riguarda l'ufficio o le vostre attività abituali, la parola d'ordine sarà equilibrio. Dovrete mantenere la calma nel lavoro, procedendo con un ritmo costante ma non frenetico. Evitate di rispondere alle provocazioni di qualche collega invidioso e concentratevi solo sui vostri obiettivi. La serata vi riserverà una piacevole sorpresa da parte di una persona che non sentite da tempo.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6,5. Parola chiave: guidate senza dominare, preferendo la complicità all’orgoglio.

La vostra forte personalità sarà oggi al centro dell'attenzione, ma dovrete essere abili nel gestire il vostro carisma. In famiglia o all'interno di un team di progetto, le persone guarderanno a voi per avere indicazioni e sicurezza.

Ricordatevi però che un vero leader è colui che ispira, quindi guidate senza dominare e senza imporre la vostra visione come l'unica possibile; l'ascolto delle opinioni altrui arricchirà la vostra strategia. Nelle questioni di cuore, l'orgoglio potrebbe essere un cattivo consigliere, specialmente se c'è stata una piccola frizione recente. Vi accorgerete che preferire la complicità all’orgoglio vi permetterà di vivere momenti di grande intensità e di risolvere ogni malinteso con un semplice abbraccio. Professionalmente, sarete molto produttivi, ma non dimenticate di celebrare anche i successi dei vostri collaboratori. La vostra generosità d'animo sarà la vostra più grande forza.

SCORPIONE (23 ottobre – 22 novembre) Voto 6,5.

Parola chiave: lasciate spazio alle intuizioni ed evitate scontri diretti sul lavoro.

Sentirete un'energia profonda scorrere in voi, una sorta di sesto senso che vi permetterà di leggere tra le righe di ogni situazione. In questa giornata, lasciate spazio alle intuizioni che arriveranno all'improvviso: un sogno, una sensazione o un incontro casuale potrebbero fornirvi la chiave di volta per una questione che vi sta a cuore. Non cercate di razionalizzare tutto a ogni costo. Sul piano dei rapporti professionali, potreste percepire qualche tensione latente o qualche scorrettezza da parte di terzi. Tuttavia, il cielo vi consiglia di non passare al contrattacco immediato; evitate scontri diretti sul lavoro e preferite un approccio diplomatico o l'attesa strategica.

Spesso il tempo rivela la verità senza che voi dobbiate sporcarvi le mani. In amore, la passione sarà alta, ma cercate di non essere troppo possessivi verso il partner. Un pizzico di leggerezza aiuterà il rapporto a respirare meglio.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 6,5. Parola chiave: proteggete le vostre emozioni e unite l’intuizione a un pizzico di concretezza.

In questo giovedì, vi sentirete particolarmente permeabili alle vibrazioni degli ambienti che frequenterete. Per questo motivo, sarà essenziale che proteggete le vostre emozioni evitando persone eccessivamente pessimiste o situazioni che generano ansia gratuita; createvi un piccolo santuario di pace tutto vostro. Sarete dotati di una grande creatività, ma per far sì che le vostre visioni prendano forma nel mondo reale, dovrete unire la vostra naturale intuizione a un pizzico di concretezza.

Non limitatevi a sognare in grande, ma iniziate a pianificare i passaggi pratici necessari per raggiungere i vostri traguardi. In amore, sarete dei partner attenti e premurosi, capaci di captare i desideri più nascosti della persona amata. Se siete single, un incontro fortuito potrebbe accendere la vostra fantasia: non abbiate paura di mostrare la vostra vera natura, la vostra autenticità è la vostra arma di seduzione più potente.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: ricercate la stabilità emotiva e sistemate le pendenze con precisione.

Le stelle vi sorridono, offrendovi l'opportunità di consolidare ciò che avete costruito finora. Dopo un periodo di alti e bassi, avvertirete un forte bisogno di equilibrio: oggi più che mai ricercate la stabilità emotiva circondandovi di affetti sicuri e dedicandovi ad attività che rallegrano il vostro spirito pratico. È il momento ideale per prendervi cura del vostro benessere fisico. In ambito lavorativo o domestico, avrete la lucidità necessaria per risolvere vecchie questioni rimaste in sospeso. Prendetevi il tempo necessario e sistemate le pendenze con precisione, senza lasciare nulla al caso; questo vi permetterà di procedere nei prossimi giorni con un carico mentale molto più leggero. La vostra determinazione sarà ammirevole e vi guadagnerà il rispetto di chi vi circonda. In amore, la solidità del rapporto sarà confermata da piccoli gesti di attenzione quotidiana. Sarete un porto sicuro per chi amate.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 7. Parola chiave: mettete ordine fuori e dentro di voi senza eccessiva severità.

Questo giovedì vi vedrà protagonisti di una rinascita organizzativa di grande spessore. Sentirete il bisogno di fare pulizia, non solo materiale ma anche mentale. Sarà una giornata proficua per chi di voi mettete ordine fuori e dentro di sé, eliminando ciò che è superfluo e facendo spazio a nuove opportunità. Tuttavia, il cielo vi avverte: non siate troppo duri con voi stessi o con gli altri. Agite senza eccessiva severità, accettando anche le piccole imperfezioni che rendono la vita autentica; la perfezione assoluta non esiste. Sul lavoro, la vostra capacità analitica sarà al top, permettendovi di scovare errori che agli altri sono sfuggiti. Verrete interpellati per la vostra competenza e la vostra opinione sarà tenuta in grande considerazione dai vertici. In serata, godetevi il calore di casa vostra: un ambiente ordinato vi aiuterà a rilassare anche la mente più affaticata.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7. Parola chiave: non caricatevi di pesi altrui e apritevi a un ascolto meno controllante.

Sarete pervasi da un senso di responsabilità encomiabile, ma dovrete stare attenti a non esagerare. Spesso tendete a prendere sulle vostre spalle i problemi di tutto il mondo, ma oggi le stelle vi dicono chiaramente: non caricatevi di pesi altrui. Ognuno deve fare la sua parte e voi non potete sostituirvi al destino degli altri. Focalizzatevi sui vostri obiettivi personali e professionali con la solita tempra. Nelle relazioni, specialmente con i figli o con il partner, cercate di allentare un po' la presa. Apritevi a un ascolto meno controllante, lasciando che l'altro si esprima liberamente senza sentirsi sotto esame. Questo nuovo atteggiamento porterà una ventata di freschezza e di fiducia reciproca nel rapporto. Sul lavoro, i vostri sforzi degli ultimi mesi inizieranno a dare i primi frutti tangibili. La vostra ascesa, seppur lenta, si confermerà inarrestabile.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: siate creativi ma restate ancorati alla realtà nelle decisioni pratiche.

Siete nel cuore della vostra stagione astrale e si vede: sprizzate energia e originalità da ogni poro. Questo giovedì vi offrirà spunti eccellenti per rinnovare la vostra immagine o per avviare progetti innovativi. Siate creativi in tutto ciò che farete, dalla cucina alla risoluzione di un problema tecnico in ufficio; la vostra visione laterale sarà la chiave del successo. Tuttavia, Saturno vi ricorderà che le idee, per volare, hanno bisogno di gambe solide. Nelle decisioni pratiche, restate ancorati alla realtà e valutate bene le risorse a vostra disposizione prima di fare il grande passo. Non sottovalutate gli aspetti burocratici o logistici. In amore, vivrete momenti di grande complicità intellettuale con il partner; per i single, è il momento di osare e di uscire dai soliti circuiti. Sarete magnetici e capaci di attirare persone affini ai vostri ideali più elevati. La serata sarà all'insegna del divertimento e della condivisione.