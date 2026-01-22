L'oroscopo di venerdì 23 gennaio 2026 ci accompagna verso la conclusione della settimana con un carico di energia riflessiva e propositiva. Il cielo di oggi vede un interessante equilibrio tra la concretezza del Capricorno e l'originalità dell'Acquario, spingendoci a trovare soluzioni innovative per problemi di vecchia data. È una giornata che invita all'azione consapevole: le stelle non si limitano a osservare, ma tracciano sentieri luminosi per chi ha il coraggio di percorrerli. In questo contesto astrale così dinamico, sentirete il bisogno di mettere ordine nelle vostre priorità, cercando di conciliare le ambizioni personali con il calore degli affetti.

In questa giornata di fermento, l'energia cosmica sorride in particolar modo ai segni d'Acqua e d'Aria, che sapranno cavalcare l'onda del cambiamento con estrema naturalezza. I segni più favoriti dalle stelle sono l'Acquario, i Pesci e il Cancro: per loro si prospettano ore di grande ispirazione e successi inaspettati. Al contrario, i segni di Terra come il Toro e quelli di Fuoco come il Leone dovranno armarsi di pazienza per superare qualche piccolo attrito comunicativo. È un venerdì che premia la lungimiranza e la capacità di ascoltare il proprio sesto senso. Preparatevi a scoprire come i pianeti influenzeranno i vostri piani e quali sorprese il destino ha in serbo per voi in questa giornata di fine gennaio.

Oroscopo di domani, venerdì 23 gennaio e la classifica dei 12 segni zodiacali: creatività al top per l'Acquario, Toro un po' in affanno

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6. Parola chiave: gestite l'impulsività negli screzi lavorativi e tagliate i rami secchi nelle relazioni.

Nonostante il weekend sia alle porte, questo venerdì 23 gennaio inizierà per voi con una strana insofferenza. Le stelle indicano che vi sentirete sotto pressione, specialmente in ufficio dove i ritmi saranno serrati. Dovrete assolutamente impegnarvi e gestire l'impulsività negli screzi lavorativi: una parola di troppo potrebbe innescare polemiche lunghe e logoranti. Il consiglio del cielo è quello di fare pulizia nella vostra vita sentimentale: taglierete i rami secchi nelle relazioni che ormai trascinate solo per abitudine.

Non abbiate paura dei cambiamenti, perché solo liberando spazio potrete accogliere il nuovo. Una serata tranquilla a casa sarà il modo migliore per ritrovare il vostro centro.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6. Parola chiave: bilanciate le responsabilità e moderate i toni autoritari con partner e colleghi.

Le stelle di oggi vi vedranno alle prese con un carico di impegni che metterà alla prova la vostra proverbiale resistenza. Vi sentirete investiti da troppi compiti e la stanchezza potrebbe rendervi meno tolleranti del solito. Sarà fondamentale che bilanciate le responsabilità, imparando a delegare quando necessario invece di voler fare tutto da soli. In famiglia e sul lavoro, moderate i toni autoritari con partner e colleghi: la vostra grinta oggi rischia di trasformarsi in arroganza, allontanando le persone che invece vorrebbero aiutarvi.

Se saprete mostrare il vostro lato più dolce, otterrete molto di più. La serata richiederà relax e niente discussioni.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 6,5. Parola chiave: pianificate con calma nel lavoro ed evitate di trasferire le tensioni in amore.

Vi aspetta una giornata dai ritmi frenetici, tipica della vostra natura impetuosa, ma dovrete fare attenzione a non perdere la bussola. Gli astri suggeriscono prudenza nelle decisioni professionali: pianificherete con calma nel lavoro, senza farvi prendere dalla smania di concludere tutto subito. Un errore di valutazione oggi potrebbe costarvi caro. La sfida più grande sarà però la sfera privata: eviterete di trasferire le tensioni in amore, cercando di non sfogare sul partner le frustrazioni accumulate durante le ore lavorative.

Imparate a staccare la spina una volta usciti dall'ufficio. Un po' di sport vi aiuterà a scaricare i nervi e a ritrovare il buonumore.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 6,5. Parola chiave: usate l'intuito di Mercurio per non trascurare gli affetti a favore della carriera.

La vostra mente sarà focalizzata quasi esclusivamente sui doveri e sulla gestione pratica della quotidianità. Tuttavia, il cielo vi avverte che non di solo pane vive l'uomo. Userete l'intuito di Mercurio per capire quando è il momento di fermarsi e ascoltare chi vi sta intorno. Dovrete fare uno sforzo consapevole per non trascurare gli affetti a favore della carriera: il successo professionale è importante, ma il calore di un abbraccio lo è di più.

Dedicherete del tempo di qualità alla persona amata o ai figli, mettendo da parte lo smartphone e le email. Questo bilanciamento vi farà sentire molto più completi e soddisfatti a fine giornata.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 6,5. Parola chiave: seguite l'intuito nelle scelte difficili ma non isolatevi, cercate il supporto degli altri.

Vi troverete ad affrontare alcune situazioni ambigue che richiederanno tutta la vostra capacità di analisi. Fortunatamente, la vostra sensibilità sarà ai massimi livelli: seguirete l'intuito nelle scelte difficili e non sbaglierete, poiché la vostra voce interiore sarà molto chiara. Tuttavia, il cielo vi invita a non chiudervi nel vostro proverbiale isolamento.

Non vi isolerete convinti di dover fare tutto da soli, ma cercherete il supporto degli altri: un consiglio esterno potrebbe rivelarsi la chiave di volta per risolvere un problema che vi assilla da giorni. Nel pomeriggio, una conversazione sincera aprirà nuovi spiragli di intesa con una persona che avevate allontanato.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 7. Parola chiave: fase di ripartenza che richiede pazienza; siate pronti a dichiarare i vostri sentimenti.

Si respira un'aria nuova intorno a voi, quasi come se un peso si fosse finalmente sollevato. Siete in una fase di ripartenza che richiede pazienza, quindi non pretendete di vedere risultati immediati, ma godetevi il processo di rinnovamento.

Le stelle favoriscono la comunicazione del cuore: sarete pronti a dichiarare i vostri sentimenti, superando quelle barriere di ironia dietro cui spesso vi nascondete. La vostra sincerità verrà premiata e potrebbe dare inizio a un capitolo molto emozionante della vostra vita sentimentale. Sul lavoro, nuovi contatti si riveleranno preziosi per il futuro. Sarete brillanti e molto ricercati in ambito sociale.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 7. Parola chiave: abbandonate l'indecisione e togliete le zavorre per guardare al futuro con ottimismo.

Questo venerdì segna per voi un punto di svolta necessario. È arrivato il momento di smettere di pesare ogni pro e contro all'infinito. Abbandonerete l'indecisione che vi ha bloccato nelle ultime settimane e prenderete una decisione netta, sentendovi subito più leggeri.

Con coraggio, toglierete le zavorre emotive e materiali che impediscono la vostra evoluzione, liberandovi di situazioni che non vi appartengono più. Questo atto di forza vi permetterà di guardare al futuro con ottimismo, certi che il meglio debba ancora venire. In serata, l'armonia tornerà a regnare nei vostri spazi domestici, regalandovi ore di pura serenità e bellezza.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7. Parola chiave: sforzi ricompensati sul lavoro, ma mettete ordine nelle priorità per risolvere i malintesi affettivi.

Il vostro impegno costante sta finalmente per essere riconosciuto come merita. Vedrete i vostri sforzi ricompensati sul lavoro, con gratificazioni che arriveranno proprio quando stavate per perdere la pazienza.

Siete solidi e affidabili, e oggi tutti se ne accorgeranno. Tuttavia, per essere davvero felici, dovrete occuparvi anche della sfera privata. Metterete ordine nelle priorità per trovare spazio per il dialogo: è il momento giusto per risolvere i malintesi affettivi che hanno creato gelo con il partner. Una spiegazione calma e sincera basterà a riportare il sole nel vostro rapporto. Sarete molto concreti nel pianificare i prossimi passi per la vostra casa.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7,5. Parola chiave: grande energia nei progetti e amore in ripresa, ma non trascurate il benessere psicofisico.

Le stelle di questo 23 gennaio vi regalano una vitalità straordinaria. Metterete una grande energia nei progetti che state seguendo, trascinando anche i colleghi più pigri con il vostro entusiasmo.

La fortuna vi assiste anche in ambito privato: vivrete un amore in ripresa, fatto di complicità ritrovata e progetti comuni entusiasmanti. Tuttavia, in questa girandola di impegni, il cielo vi dà un consiglio prezioso: non trascurerete il benessere psicofisico. Il vostro corpo ha bisogno di cure e riposo tanto quanto la vostra mente ha bisogno di stimoli. Trovate il tempo per un'attività che vi faccia stare bene fisicamente, così da mantenere alti i vostri livelli di performance anche nei giorni a venire.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: sfruttate il favore di Giove per avanzare nei progetti e mantenete alta la costanza.

Vi sentirete protetti da una sorta di scudo invisibile che vi permetterà di affrontare ogni sfida con il sorriso.

Sfrutterete il favore di Giove per avanzare nei progetti lavorativi che richiedono una visione a lungo termine: è un ottimo momento per investire o per chiedere una promozione. Nonostante il successo sembri a portata di mano, ricordate che dovrete mantenere alta la costanza; non lasciate le cose a metà solo perché oggi vi sentite sicuri. La vostra intuizione sarà eccezionale e vi guiderà verso le persone giuste da frequentare. In amore, la tenerezza prenderà il sopravvento, regalandovi una serata di profonda connessione emotiva con chi amate.

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 8. Parola chiave: lasciate fluire le emozioni e seguite l'intuito, sono in arrivo proposte interessanti.

Per voi i confini tra sogno e realtà oggi si faranno molto sottili, regalandovi una percezione degli eventi quasi magica.

Lascerete fluire le emozioni senza cercare di razionalizzarle a tutti i costi, scoprendo che la vulnerabilità è la vostra più grande forza. Gli astri confermano che seguirete l'intuito in ogni situazione, e questo vi porterà dritti alla meta senza fatica. Tenete gli occhi aperti perché sono in arrivo proposte interessanti, sia in ambito professionale che sentimentale, che potrebbero cambiare radicalmente il corso del vostro anno. Sarete magnetici e ispirati, capaci di incantare chiunque vi ascolti. È il momento di splendere e di credere nei vostri sogni più audaci.

ACQUARIO (20 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: creatività al top e Mercurio a favore per avanzare richieste lavorative importanti.

Siete i padroni assoluti della scena astrale in questo venerdì di festa per il vostro segno. Con il Sole che vi illumina, avrete una creatività al top, sfornando idee che lasceranno tutti a bocca aperta per la loro originalità. Sfrutterete l'appoggio di Mercurio a favore per avanzare richieste lavorative importanti: i superiori saranno ben disposti ad ascoltarvi e ad assecondare i vostri progetti più ambiziosi. Sarete dei veri e propri leader carismatici, capaci di unire le persone attorno a un obiettivo comune. Anche il cuore batte forte: per i single sono previsti incontri folgoranti, mentre per le coppie si prospetta una serata all'insegna del divertimento e della complicità intellettuale. Godetevi questo momento di grazia assoluta.