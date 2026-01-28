L'oroscopo di giovedì 29 gennaio 2026 si preannuncia come un crocevia di energie dinamiche, dove il cielo invernale sembra scuotersi dal torpore per spingerci verso una nuova consapevolezza comunicativa. Con la Luna che solletica i segni d’Aria e un Sole che dal Capricorno inizia a guardare verso orizzonti più aperti, la giornata richiederà un sapiente equilibrio tra pragmatismo e visione. Sarà un giovedì in cui il potere della parola e la capacità di tessere relazioni strategiche faranno la differenza tra chi arranca e chi vola alto.

In questo panorama astrale così frizzante, i tre segni più favoriti dalle stelle saranno senza dubbio i Gemelli, la Bilancia e l'Acquario.

Per loro, il cielo si tingerà di sfumature brillanti, offrendo occasioni d'oro sia nel campo professionale che in quello privato. Tuttavia, non mancheranno sfide per i segni più legati alla terra e al fuoco, che dovranno fare i conti con ritmi serrati e confronti necessari. Preparatevi a scoprire come navigare tra queste correnti celesti e come massimizzare le vostre risorse in una giornata che promette di non essere affatto banale.

Oroscopo di domani, giovedì 29 gennaio e la classifica dei 12 segni zodiacali: trionfo di fascino per la Bilancia, Vergine sotto pressione

VERGINE (23 agosto – 22 settembre) Voto 6. Parola chiave: giornata frenetica e sotto esame, mantenete l'organizzazione per non farvi travolgere.

Domani vi sentirete come se foste al centro di un ciclone di impegni. Le stelle indicano che vivrete una giornata frenetica e sotto esame, dove ogni vostra mossa verrà osservata attentamente da superiori o colleghi. Non sarà il momento di improvvisare: sentirete il peso delle responsabilità e la sensazione che il tempo non sia mai abbastanza per smarcare tutte le voci della vostra lista. Il segreto per uscirne indenni sarà la vostra dote naturale: mantenete l'organizzazione per non farvi travolgere dal caos circostante. Se andrete in affanno, rischierete di commettere errori di distrazione che non vi perdonereste. Verso sera, sentirete il bisogno di staccare la spina, ma potreste trovarvi ancora a rimuginare su ciò che dovrete fare il giorno dopo.

Respirate profondamente e ricordate che non tutto deve essere perfetto per essere funzionale.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 6. Parola chiave: confronto necessario con gli altri, non scappate dal dialogo per risolvere i malintesi.

Il vostro spirito libero domani potrebbe sentirsi un po' in gabbia. Il cielo vi metterà di fronte a un confronto necessario con gli altri, che sia il partner o un collaboratore di vecchia data. Ci sono dei non detti che hanno creato una nebbia sottile ma persistente nel vostro ambiente quotidiano. Anche se la vostra tentazione sarà quella di voltare le spalle e partire per un viaggio ideale, non scappate dal dialogo per risolvere i malintesi. Affronterete discussioni che richiederanno pazienza e una capacità di ascolto che spesso mettete in secondo piano rispetto alla vostra voglia di dire la vostra.

Se userete il tatto anziché l'irruenza, riuscirete a ripulire il campo da tensioni inutili. Sarà una giornata faticosa dal punto di vista emotivo, ma estremamente utile per la vostra crescita relazionale.

CANCRO (21 giugno – 22 luglio) Voto 6,5. Parola chiave: bisogno di privacy e riflessione, lavorate sulle strategie future lontano dal rumore.

Le stelle di questo giovedì vi chiederanno di fare un passo indietro rispetto alla scena pubblica. Avvertirete un forte bisogno di privacy e riflessione, quasi come se il mondo esterno fosse diventato improvvisamente troppo rumoroso per i vostri gusti delicati. Non forzatevi a partecipare a eventi sociali se non ne avrete voglia; piuttosto, lavorate sulle strategie future lontano dal rumore e dalle interferenze altrui.

È il momento ideale per pianificare, per guardare dentro di voi e capire quali siano i progetti che fanno ancora battere il vostro cuore e quali invece vadano abbandonati. Nel silenzio della vostra stanza o in un angolo tranquillo dell'ufficio, partorirete idee che vedranno la luce solo tra qualche settimana. Fidatevi del vostro intuito, che domani sarà particolarmente affilato nonostante la stanchezza.

PESCI (19 febbraio – 20 marzo) Voto 6,5. Parola chiave: richiamo del nido e degli affetti, seguite l'istinto e cercate rifugio nella tranquillità.

Sentirete forte il richiamo del nido e degli affetti, un'esigenza quasi fisica di rintanarvi tra le braccia delle persone che vi amano davvero. La realtà esterna domani vi apparirà un po' troppo fredda o cinica, spingendovi a cercare calore domestico.

Seguite l'istinto e cercate rifugio nella tranquillità della vostra casa o in attività che nutrono l'anima, come la musica o la lettura. Non sarà una giornata di grandi conquiste materiali, ma sarà fondamentale per ricaricare le vostre batterie emotive. In ambito lavorativo, farete il minimo indispensabile senza troppi guizzi, preferendo la routine alla sfida. Va bene così: ogni tanto è necessario fermarsi per non perdere il contatto con la propria essenza. La serata vi regalerà un momento di dolcezza inaspettata con una persona cara che saprà leggervi nel pensiero.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 7. Parola chiave: pragmatici e attenti alla sostanza, puntate su investimenti intelligenti.

Vi muoverete con la sicurezza di chi sa esattamente dove vuole arrivare.

Sarete estremamente pragmatici e attenti alla sostanza, lasciando poco spazio ai fronzoli e alle chiacchiere inutili. Questo atteggiamento vi permetterà di chiudere accordi vantaggiosi o di risolvere questioni burocratiche che si trascinavano da tempo. In ambito economico, il consiglio è chiaro: puntate su investimenti intelligenti o su acquisti che hanno un valore duraturo nel tempo. Non vi lascerete incantare dalle mode del momento, preferendo la solidità del mattone o di beni rifugio. Anche in amore sarete concreti, dimostrando il vostro affetto con i fatti più che con le parole. È una giornata di costruzione lenta ma inesorabile, in cui getterete le basi per una sicurezza futura che vi sta molto a cuore.

CAPRICORNO (22 dicembre – 19 gennaio) Voto 7. Parola chiave: iper-efficienti e concreti, mettete ordine nel caos con piccoli gesti utili.

Il vostro spirito metodico troverà pane per i suoi denti. Vi sentirete iper-efficienti e concreti, pronti a sfidare qualunque disordine vi si pari davanti. Che si tratti di una scrivania sommersa dalle carte o di un progetto lavorativo che ha perso la bussola, voi mettete ordine nel caos con piccoli gesti utili e una logica ferrea. Le persone intorno a voi vi guarderanno con ammirazione, affidandovi compiti di responsabilità che porterete a termine senza battere ciglio. Fate attenzione, però, a non diventare troppo rigidi con chi non ha i vostri ritmi; la comprensione verso le debolezze altrui sarà il vostro vero test di maturità domani.

Verso il tramonto, sentirete la soddisfazione del dovere compiuto, permettendovi finalmente un piccolo lusso o un momento di relax meritato.

LEONE (23 luglio – 22 agosto) Voto 7,5. Parola chiave: socialità e collaborazione, cercate complici e nuove connessioni per svoltare.

Le stelle vi invitano a ruggire meno e a collaborare di più. Vivrete una fase di grande socialità e collaborazione, capendo che per quanto siate forti, insieme agli altri sarete imbattibili. Non chiudetevi nel vostro castello, ma cercate complici e nuove connessioni per svoltare in quel progetto che sembrava essersi arenato. Un incontro casuale, un caffè con un vecchio conoscente o una telefonata inaspettata potrebbero aprirvi porte che credevate sigillate.

La vostra solarità sarà contagiosa e attirerà persone disposte a sostenere le vostre cause. È un ottimo momento per il networking e per stringere patti di mutuo soccorso. In amore, il gioco di squadra con il partner porterà a decisioni importanti che riguardano il vostro futuro comune.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7,5. Parola chiave: curiosi e analitici, scavate a fondo per scovare dettagli nascosti o errori.

Domani la vostra mente sarà un radar infallibile. Sarete particolarmente curiosi e analitici, pronti a non fermarvi alle apparenze di nessuna situazione. Questo giovedì vi spingerà a indagare, a fare domande scomode e a non accontentarvi delle risposte prefabbricate. Scavate a fondo per scovare dettagli nascosti o errori che altri hanno trascurato; questa vostra solerzia vi farà guadagnare punti preziosi in ambito professionale.

Nulla vi sfuggirà, nemmeno un piccolo cambiamento d'umore della persona amata o un refuso in un contratto importante. Usate questa acutezza con intelligenza, senza diventare eccessivamente sospettosi. La vostra capacità di vedere oltre il velo vi renderà dei consiglieri ricercati, ma saprete anche mantenere i vostri segreti ben protetti.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8. Parola chiave: brillanti e persuasivi, usate le parole giuste per ottenere ciò che volete.

Vi sentirete carichi di un’energia magnetica che non passerà inosservata. In questo giovedì sarete particolarmente brillanti e persuasivi, capaci di incantare chiunque vi troviate di fronte con la vostra parlantina vivace e il vostro entusiasmo.

Se avete una richiesta da fare, una trattativa da chiudere o un cuore da conquistare, questo è il momento perfetto: usate le parole giuste per ottenere ciò che volete. La vostra determinazione, solitamente impulsiva, sarà oggi mediata da una lucidità mentale superiore, permettendovi di pianificare le mosse con astuzia. Non abbiate paura di osare, perché la fortuna sorride agli audaci, specialmente se sanno comunicare con efficacia. Sarete dei veri leader, pronti a trascinare gli altri verso mete ambiziose.

ACQUARIO (20 gennaio – 18 febbraio) Voto 8,5. Parola chiave: stato di grazia e creatività, proponete le vostre idee originali senza timore.

Vivrete una giornata di vera espansione mentale, quasi in uno stato di grazia e creatività permanente.

Il cielo vi regalerà intuizioni folgoranti che sembrano arrivare direttamente dal futuro. Sentirete il bisogno di rompere gli schemi e di portare una ventata di freschezza nel vostro ambiente: proponete le vostre idee originali senza timore del giudizio altrui. Anche le visioni che vi sembrano più bizzarre troveranno ascolto in chi cerca innovazione. Sarete pionieri in ogni campo, capaci di trovare soluzioni dove gli altri vedono solo problemi. La vostra indipendenza di pensiero sarà la vostra forza più grande. In amore, sorprenderete il partner con un gesto fuori dal comune che rinnoverà la complicità. È un giovedì che vi vedrà brillare di una luce elettrica e irresistibile.

GEMELLI (21 maggio – 20 giugno) Voto 9. Parola chiave: protagonisti assoluti con fascino alle stelle, è il momento di lanciare nuovi progetti.

Sarete i padroni incontrastati della scena zodiacale. Domani vi sentirete dei protagonisti assoluti con fascino alle stelle, capaci di catalizzare l’attenzione in ogni ambiente, dal più formale al più goliardico. La vostra velocità di pensiero sarà raddoppiata e la vostra curiosità vi porterà a esplorare territori inesplorati. Le stelle vi dicono con chiarezza: è il momento di lanciare nuovi progetti, di seminare idee audaci e di approfittare di questo vento in poppa per fare grandi passi avanti. Ogni vostra parola sembrerà magica, ogni vostro sorriso aprirà una strada. Non lasciatevi sfuggire nemmeno un’occasione, perché questo è uno di quei giorni in cui l’universo sembra lavorare esclusivamente per il vostro successo. Godetevi la popolarità e usatela per costruire qualcosa di solido.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 9. Parola chiave: leggeri e ispirati, godetevi l'armonia e i nuovi orizzonti mentali.

La perfezione sembra quasi a portata di mano in questo giovedì radioso. Vi sentirete incredibilmente leggeri e ispirati, come se un peso si fosse finalmente sollevato dalle vostre spalle, permettendovi di volare alto sopra le piccole beghe quotidiane. Godetevi l'armonia e i nuovi orizzonti mentali che si apriranno davanti a voi; potreste scoprire una nuova passione, iniziare un corso di studi o semplicemente vedere la vostra vita sotto una luce più equilibrata e felice. La bellezza vi circonderà e voi saprete esaltarla con il vostro tocco estetico innato. I rapporti interpersonali saranno fluidi, privi di spigoli, basati su una comprensione profonda e reciproca. È il momento ideale per i viaggi dell'anima e per sognare in grande, certi che il destino vi stia sostenendo con un sorriso complice.