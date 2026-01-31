Nell'oroscopo del giorno domenica 1° febbraio, le stelle sono pronte a fornire le previsioni su amore, lavoro, fortuna e salute per tutti i segni zodiacali. I nativi Leone godranno del supporto della Luna, che potrebbe cambiare qualcosa nella quotidianità del segno di fuoco, mentre il Toro avrà bisogno di stabilità.

Il segno dei Pesci sarà a suo agio in amore, mentre i nativi Scorpione non dovranno essere troppo presuntuosi o esigenti.

Previsioni oroscopo domenica 1° febbraio 2026 segno per segno

Ariete: il secondo mese dell'anno è iniziato e l'oroscopo vi riserva momenti speciali da vivere.

Sul fronte amoroso torna l'armonia grazie alla Luna in trigono, che alimenta la comprensione e la maturità con il partner. In quanto al lavoro state pensando ai vostri prossimi obiettivi, che possono darvi grandi soddisfazioni. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà la Luna e Venere contro di voi secondo l'oroscopo. In amore sentirete il bisogno di stabilità, di prendervi del tempo per capire cosa potete fare per migliorare il legame con la vostra fiamma. In ambito lavorativo ascoltate di più i consigli di chi ne sa più di voi, e agite meno di testa vostra. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale ideale per rilassarsi un po’ e concentrarvi sugli affetti a voi più cari grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Se siete single carisma e audacia vi aiuteranno a concedervi qualche occasione romantica. Nel lavoro sarete lungimiranti e attenti a quel che fate, dimostrando di avere spesso la situazione sotto controllo e il successo a portata di mano. Voto - 9️⃣

Cancro: previsioni astrali stabili durante questa giornata di domenica. Questo cielo sarà abbastanza tranquillo nei vostri confronti, ciò nonostante potrebbe essere un buon momento per provare a cambiare qualcosa in meglio nella vostra vita. In amore o nel lavoro dunque, guardatevi intorno, e provate a notare se c'è qualcosa che potete migliorare. Voto - 8️⃣

Leone: sarà una domenica di riflessione per voi nativi del segno. Con la Luna in congiunzione al vostro cielo, sarà necessario capire cosa non va nella vostra vita quotidiana e sistemare un rapporto incrinato.

Sul fronte professionale cercate di impegnarvi di più, e non temete il giudizio altrui, soprattutto quando è superfluo. Voto - 7️⃣

Vergine: il vostro amore nei confronti del partner sarà sincero in questo periodo, e farà bene per rafforzare il vostro legame. Se siete single muovetevi, uscite e fate nuove esperienze per sentirvi vivi. In quanto al lavoro ve la caverete bene, ma attenzione a non prendere certi progetti d'impulso per non andare fuoristrada. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale consistente in questo periodo per voi nativi del segno. Con la Luna e Venere a favore parlerete di passione con il partner, mentre i single saranno desiderosi di mettersi in gioco. Attenzione soltanto a non essere troppo esigenti all'inizio.

Riguardo al lavoro avrete una particolare attenzione ai dettagli, che potrebbe fare la differenza nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: queste stelle di traverso metteranno in mostra tutti i vostri limiti secondo l'oroscopo. In amore attenzione a non essere troppo esigenti, permalosi o presuntuosi con le persone che amate. Sul fronte professionale state svolgendo mansioni che poco vi aggradano al momento, ma che dovrete comunque portare a termine. Voto - 6️⃣

Sagittario: un ottimo equilibrio astrale caratterizzerà questa prima giornata del mese. Le emozioni saranno profonde e sincere tra voi e il partner, perfette per fare un passo avanti con la vostra relazione sentimentale. In quanto al lavoro le energie non mancheranno, e con le giuste idee, sarete in grado di mettere insieme progetti ambiziosi.

Voto - 9️⃣

Capricorno: questa giornata di domenica annuncia un cielo abbastanza sereno per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner sarà un po’ più tranquillo, soprattutto se non ci saranno discussioni in corso. In ambito professionale attenzione alle critiche, perché non sempre avrete la certezza di quello che state facendo. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo altalenante in amore in questa domenica di febbraio. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in opposizione dal segno del segno, non ci sarà sempre una buona armonia tra voi e la persona che amate. Nel lavoro sarete impegnati con progetti piacevoli, e con Marte e Mercurio a favore, ci metterete maggiore entusiasmo, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale discreta durante questa giornata di domenica. Sarà un bel periodo per dedicarvi a ciò che amate, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. In quanto al lavoro meglio evitare polemiche inutili. Ci sono momenti dove non siete tra i migliori del settore: in questi casi, riflettere e imparare per crescere vi farà bene. Voto - 7️⃣