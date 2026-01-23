Il mese di febbraio sarà particolarmente importante per tutti i segni dello zodiaco. L'Ariete potrà raccogliere ciò che ha pazientemente seminato, mentre il Sagittario avrà un grande desiderio di evasione. Il Cancro potrebbe finalmente vedere realizzato un suo desiderio.

Leone: Le stelle vi pongono davanti a uno specchio. È un mese di confronti diretti, sia nel lavoro che nelle relazioni di coppia. Non temete le discussioni accese, perché porteranno a una chiarezza necessaria. La vostra generosità sarà ripagata da un gesto inaspettato verso fine mese.

Cancro: Per voi si apre un mese di introspezione feconda. Sentirete il bisogno di ritagliarvi un nido sicuro, lontano dal frastuono del mondo. Questo ritiro strategico vi permetterà di mettere a fuoco un desiderio che avevate soffocato. La creatività sarà la vostra ancora di salvezza.

Ariete: Febbraio vi chiede di rallentare la corsa. Se a gennaio avete seminato con foga, ora è il momento di nutrire i germogli con pazienza. In amore, evitate i colpi di testa e preferite la profondità del dialogo. Un vecchio amico potrebbe tornare a bussare alla vostra porta con una proposta sorprendente.

Bilancia: Il cielo di febbraio è un inno alla bellezza e alla socialità. Sarete ricercati, invitati e ammirati. È il momento ideale per rinnovare la vostra immagine o per lanciare un’iniziativa che coinvolga più persone. L'armonia che cercate è a portata di mano, basta smettere di dubitare.

Scorpione: Vi attende un mese di grandi pulizie emotive. Sentirete l'esigenza di troncare i rami secchi per permettere alla nuova linfa di scorrere. La passione non mancherà, ma sarà tinta di una sfumatura più spirituale. Verso la fine del mese, un'intuizione finanziaria si rivelerà vincente.

Sagittario: Il desiderio di evasione sarà fortissimo. Anche se non potrete partire fisicamente, la vostra mente viaggerà lontano. Febbraio favorisce gli studi e le nuove filosofie di vita. In amore, cercate qualcuno che sappia correre al vostro fianco senza mai tarparvi le ali.

Capricorno: La vostra attenzione sarà catalizzata dalle finanze e dalla gestione del patrimonio. Sarete chiamati a fare scelte oculate che influenzeranno i prossimi mesi. Nonostante la serietà del periodo, non dimenticate di celebrare i piccoli successi quotidiani con chi vi sta accanto.

Acquario: Siete i sovrani assoluti del mese. Il Sole e i pianeti veloci nel vostro segno vi regalano un'aura di invincibilità. È il vostro capodanno astrologico: osate l'impossibile. Le vostre idee, anche le più bizzarre, troveranno terreno fertile e sostenitori entusiasti.