L'oroscopo del lavoro di febbraio 2026 assegna voto nove all'Acquario poiché vivra un mese ideske oer lanciarsi in nuove proposte o affermarsi e otto e mezzo ai Gemelli, mentre sei e mezzo al Cancro.

Segni di Fuoco

Ariete – 8/10. Avete grinta, idee e voglia di emergere. Febbraio vi vede protagonisti, soprattutto se lavorate in squadra o in contesti dinamici. Attenzione solo all’impulsività: una mossa troppo affrettata potrebbe costare cara.

Leone – 7/10. Il mese vi mette sotto pressione, ma vi offre anche occasioni per dimostrare il vostro valore.

Se gestite bene lo stress e accettate il confronto, potete ottenere riconoscimenti importanti.

Sagittario – 7,5/10. La curiosità vi salva. Febbraio favorisce formazione, nuovi contatti e prospettive future. Non è ancora il momento del risultato finale, ma state seminando bene.

Segni di Terra

Toro – 6,5/10. Il cambiamento vi destabilizza un po’. Sul lavoro vi viene chiesto di adattarvi a nuove regole o metodi. Se smettete di opporre resistenza, la seconda metà del mese diventa più fluida.

Vergine – 8/10. Siete tra i più efficienti. Organizzate, sistemate, ottimizzate. Febbraio vi premia con maggiore controllo e soddisfazioni pratiche. Ottimo momento per rimettere ordine nella carriera.

Capricorno – 7,5/10

State ripensando obiettivi e strategie.

Non tutto è chiaro subito, ma avete la maturità per rivedere il percorso senza perdere ambizione. Le decisioni prese ora avranno effetti duraturi.

Segni d'aria

Gemelli – 8,5/10. Mese brillante. Comunicazione, contratti, idee e relazioni professionali funzionano. Sapete muovervi bene tra più opzioni e cogliere le opportunità al volo. Attenzione solo alla dispersione.

Bilancia – 7/10. Le collaborazioni sono centrali, ma richiedono chiarezza. Febbraio vi chiede di dire cosa volete davvero sul lavoro. Quando lo fate, le cose iniziano a girare meglio.

Acquario – 9/10. Siete i favoriti del mese. Con tanti pianeti nel vostro segno, avete visione, carisma e capacità di incidere. Febbraio è ideale per lanciarvi, proporre, cambiare ruolo o affermarvi.

Segni d'acqua

Cancro – 6,5/10. Il lavoro vi tocca emotivamente. Non tutto è lineare, ma state capendo cosa vi fa sentire davvero sicuri. Febbraio è più introspettivo che produttivo, ma utile per scelte future.

Scorpione – 7/10. State attraversando una fase di trasformazione professionale. Non è semplice, ma è necessaria. Febbraio vi chiede di lasciare andare vecchi schemi per prepararvi a qualcosa di più autentico.

Pesci – 8/10. Con Mercurio e Venere nel vostro segno, l’intuizione diventa una risorsa concreta. Potrebbero emergere nuove proposte o ruoli più in linea con voi. Fidatevi delle sensazioni, ma restate con i piedi per terra.