L'oroscopo del 15 gennaio 2026 assegna voto nove al Toro e Capricorno che avranno piccole sorprese, mentre sette all'Acquario che avrà una giornata interessante ma un po' controcorrente.

Segni di Fuoco

Ariete: siete meno impulsivi del solito e questo gioca a vostro favore. In amore e nelle relazioni capite che la costanza può essere sensuale. Una sorpresa positiva vi ridà entusiasmo.

Voto: 7,5

Leone: giornata favorevole per consolidare un rapporto o un progetto creativo. Il cielo vi chiede serietà, ma vi regala anche un momento di leggerezza inaspettata.

Pagella: 8

Sagittario: sentite il bisogno di concretezza. Una scelta fatta oggi può avere effetti duraturi. Il trigono con Urano vi regala un’idea brillante o un incontro stimolante.

Pagella: 7,5

Segni di Terra

Toro: Venere vi sostiene pienamente: stabilità emotiva e piccole sorprese rendono la giornata fluida. Ottimo momento per chiarimenti e decisioni affettive. momento giusto per investire (emotivamente o concretamente) in qualcosa che sentite stabile ma anche stimolante.

Pagella: 9

Vergine: pragmatici ma aperti al cambiamento. Un dialogo serio può trasformarsi in qualcosa di più profondo e costruttivo. Giornata solida e rassicurante.

Giudizio 8,5

Capricorno: con Venere nel segno sentite di meritare di più.

Il sestile con Saturno vi dà sicurezza, il trigono con Urano vi invita a osare con intelligenza. Potreste fare una scelta importante in amore o nelle relazioni, oppure ricevere una proposta che vi sorprende ma vi convince.

Voto: 9

Segni d’Aria

Gemelli: vi sentite più concentrati del solito. Una relazione o una collaborazione prende una piega più definita. La sorpresa arriva da un’idea condivisa.

Voto: 7

Bilancia: Venere vi aiuta a trovare il giusto equilibrio tra dovere e piacere. Una situazione che sembrava rigida si ammorbidisce.

Pagella: 8

Acquario: giornata interessante ma un po’ controcorrente. Vi adattate a una dinamica nuova che, alla lunga, si rivelerà vantaggiosa. Bene i rapporti che nascono da un confronto sincero e non convenzionale.

Seguite l’intuizione, ma senza forzare i tempi.

Giudizio: 7

Segni d’Acqua

Cancro: il cielo vi invita a fidarvi di ciò che è stabile. Un gesto concreto vale più di mille parole. Buon momento per rafforzare legami importanti.

Pagella: 8

Scorpione: Venere vi rende selettivi ma magnetici. Un rapporto evolve in modo serio, oppure arriva una sorpresa che vi incuriosisce molto.

Pagella: 8,5

Pesci: il sestile con Saturno vi regala maturità emotiva. Capite cosa volete davvero e vi muovete con più sicurezza, anche in amore.

Votazione: 8