L'oroscopo dell'8 gennaio 2026 assegna voto nove e mezzo al Capricorno per fascino sobrio e nove per il Toro, mentre sei e mezzo per i Pesci poiché si sentono un po' fuori ritmo in questi periodi.

Segni di Fuoco

Ariete: sentite il bisogno di concretezza nei rapporti. Meno parole, più fatti. Una giornata utile per definire accordi e chiarire intenzioni.

Pagella: 7,5/10 – determinati, ma meno impulsivi.

Leone: il cielo vi chiede serietà e continuità. Non è il momento dei giochi di potere, ma delle dimostrazioni sincere.

Votazione: 7/10 – intensi, se evitate il controllo.

Sagittario: l’amore e le ambizioni passano dalla responsabilità. Potreste sentirvi un po’ limitati, ma è solo una prova di maturità.

Giudizio: 6,5/10 – contenuti, ma in crescita.

Segni di Terra

Toro: giornata perfetta per voi: desiderio e stabilità vanno nella stessa direzione. Ottima per relazioni, investimenti e scelte a lungo termine.

Pagella: 9/10 – affidabili e sensuali.

Vergine: sapete cosa volete e come ottenerlo. La congiunzione vi aiuta a trasformare sentimenti e obiettivi in progetti concreti.

Voto: 8,5/10 – lucidi e coerenti.

Capricorno: con Venere e Marte nel segno siete protagonisti assoluti. Fascino sobrio, forza tranquilla e grande capacità di attrazione. Una giornata potente anche per il lavoro: sapete guidare, decidere e assumervi responsabilità senza paura.

Attenzione solo a non essere troppo esigenti, con voi stessi e con gli altri.

Pagella: 9,5/10 – magnetici senza sforzo.

Segni di Aria

Gemelli: il cielo vi chiede impegno e continuità. Non tutto è leggero come vorreste, ma può diventare interessante se vi concentrate.

Votazione: 6,5/10 – curiosi, ma poco costanti.

Bilancia: Venere, vostro pianeta guida, vi spinge a cercare relazioni più solide e meno superficiali. Giornata di scelte sentimentali.

Voto: 7,5/10 – eleganti ma riflessivi.

Acquario : sentite il bisogno di capire cosa vale davvero la pena di coltivare. Le emozioni oggi sono profonde, anche se silenziose.

Pagella: 7/10 – introspettivi.

Segni d’Acqua

Cancro: la congiunzione vi mette alla prova nei rapporti: serve chiarezza e maturità emotiva.

Se affrontate il confronto, ne uscite più forti.

Pagella: 7/10 – sensibili ma coraggiosi.

Scorpione: il cielo vi sostiene: passione e controllo si bilanciano. Ottima giornata per intensificare un legame o fare una scelta netta.

Giudizio: 8,5/10 – intensi e centrati.

Pesci: vi sentite un po’ fuori ritmo, ma potete osservare molto. Giornata utile per capire cosa desiderate davvero. Potreste rendervi conto che alcune dinamiche affettive hanno bisogno di confini più chiari o di maggiore concretezza.

Votazione: 6,5/10 – emotivi, ma in ascolto.