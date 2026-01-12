L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026 regalerà delle fantastiche opportunità per il segno dell'Ariete, mentre per i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione si verificheranno rivoluzioni in ambito lavorativo.

L'Oroscopo 12-18 gennaio dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Tra i favoriti dalle stelle, il vostro segno zodiacale sarà pervaso da tante nuove opportunità di lavoro e anche di esperienze interessanti. In amore avvertirete un po' di distanza, ma non influirà negativamente sulla vostra storia d'amore, secondo l'oroscopo.

Toro ♉ Riuscirete a dare il meglio di voi stessi nei rapporti interpersonali senza sforzare troppo le emozioni.

Di tanto in tanto sentirete l'esigenza di stare per conto vostro. Ascoltare i vostri pensieri e agire di conseguenza sarà il presupposto fondamentale per una settimana produttiva.

Gemelli ♊ L'oroscopo preannuncia una settimana carica di passione con il partner ma anche di un forte coinvolgimento emotivo nei confronti della famiglia. Sul lavoro avrete un po' di difficoltà, ma la vostra arguzia Ve li farà superare alla grande. Nel weekend avrete modo di rilassarvi e di dimenticare i vostri problemi.

Cancro ♋ Arriveranno nuove sensazioni che porteranno la vostra relazione ad una fase successiva, decisamente più matura e responsabile. Il lavoro sarà molto pressante, ma con l'aiuto giusto le cose potrebbero alleggerirsi.

Nel weekend il relax sarà assicurato, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

Leone ♌ La giusta dose di preparazione e di praticità sarà fondamentale per mandare avanti la vostra carriera con successo. In famiglia potreste perdere facilmente la pazienza, ma non ci saranno situazioni tali da compromettere la stabilità emotiva del gruppo.

Vergine ♍ Purtroppo arriverà un carico di responsabilità da cui non potrete facilmente sottrarvi. Le vicende personali invece potrebbero influenzare il rapporto con gli altri. Un incontro cambierà per sempre la vostra vita, e forse la trasformerà drasticamente in men che non si dica.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ La creatività e la perspicacia sul lavoro potrebbero essere determinanti per ricevere una bellissima ricompensa.

Il rapporto con il partner potrebbe andare meglio di quanto pensiate, ma qualche piccola discussione non mancherà. Non fatevi cogliere impreparati.

Scorpione ♏ L'ambito lavorativo subirà una vera e propria rivoluzione, stando alle previsioni dell'oroscopo. I guadagni continueranno a salire in modo vertiginoso. Gli affetti vi daranno quella tenerezza che spesso e volentieri non cercate neppure. La salute sarà ottimale, secondo l'oroscopo.

Sagittario ♐ Anche se i guadagni saranno stabili, la vostra disponibilità economica sarà ancora all'altezza delle vostre aspettative. I sentimenti busseranno alla vostra porta, starà a voi aprire ed accoglierli oppure lasciarli fuori dalla vostra settimana.

Capricorno ♑ Le previsioni astrologiche saranno contrastanti in questa settimana.

Sicuramente avete una impennata nelle relazioni affettive, ma dovrete fare i conti con qualche ribasso a livello professionale. Non sarà facile consolidare la vostra posizione. La pazienza sarà difficile da gestire.

Acquario ♒ Questa settimana avrete in testa mille progetti professionali ma anche personali. Di questi ultimi, solo in parte riuscirete a realizzarli. Qualche sfida in famiglia vi farà sentire sempre più carichi dal punto di vista energetico. Ci sarà poco tempo per sondare la vostra interiorità, in questo momento.

Pesci ♓ L'attività lavorativa intensa a cui siete chiamati nella settimana dal 12 al 18 gennaio vi darà molteplici spunti di riflessione. Per molti di voi si intensificheranno gli incontri e dunque anche le probabilità di fare colpo su qualcuno. Le stelle saranno favorevoli per un forte incremento creativo.