Secondo l'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 il Toro può essere molto tranquillo, i Gemelli sono delusi e il Cancro può fare delle piacevoli chiacchierate.

Di seguito, approfondiamo nel dettaglio tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: con la dolce metà è in corso una perfetta sintonia. I single hanno molta curiosità nei confronti di una persona. Chi lavora in proprio è interessato a un nuovo progetto.

Toro: chi ha una relazione può essere molto tranquillo. I cuori solitari possono guardare con interesse una vecchia amica.

In questa settimana, la sfera professionale risulta essere proficua.

Gemelli: è opportuno combattere per fare valere le proprie idee. In questo momento è possibile avere molta delusione nel cuore. L'ambito lavorativo prosegue in modo produttivo e soprattutto sereno.

Cancro: durante la settimana è fondamentale pensare solamente con la propria testa. Delle piacevoli chiacchierate sono probabili con la famiglia. Degli inviti inattesi possono riportare l'allegria.

Leone: attenzione perché può aumentare improvvisamente l'irritabilità. Alcuni contrattempi possono innervosire chi fa parte di una coppia. Prima di prendere una decisione sul lavoro è necessario riflettere.

Vergine: un discorso profondo può essere iniziato con il partner.

I single possono cercare di avvicinare una persona, ed essere soddisfatti. Chi lavora in proprio è concentrato sulla propria carriera.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è solo da troppo tempo è veramente molto affascinante. Qualcuno può provocare chi ha una relazione di vecchia data. Chi ha un lavoro artistico è particolarmente favorito.

Scorpione: in questa settimana è possibile essere pessimisti. Si possono fare delle attività interessanti insieme agli amici. Un progetto originale di lavoro può essere realizzato velocemente.

Sagittario: chi cerca l'amore può essere particolarmente disponibile. Il rapporto con la famiglia è davvero complicato. Un piccolo malessere può rovinare la settimana di lavoro.

Capricorno: chi fa parte di una coppia deve essere sincero con la persona amata. Alcuni dettagli vanno analizzati molto attentamente. La sfera professionale può ottenere tanto successo.

Acquario: è possibile avere più forza del passato. Chi ha una relazione può vincere una sfida insieme al partner. Sul lavoro non possono mancare delle vittorie.

Pesci: con molto entusiasmo è possibile avvicinare una persona. Delle preoccupazioni possono fare allontanare la dolce metà. La curiosità è la vera forza presente nell'intera settimana.