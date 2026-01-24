Le previsioni dell’oroscopo della settimana dal 2 all’8 febbraio delineano una fase di passaggio significativa, in cui il cielo invita tutti i segni a fare chiarezza, lasciare andare ciò che appesantisce e prepararsi a un periodo più consapevole. Le energie astrali favoriscono l’introspezione costruttiva, ma anche la capacità di rimettersi in moto con maggiore lucidità. Alcuni segni riusciranno a sfruttare al meglio queste vibrazioni, trasformandole in occasioni concrete di crescita personale. In particolare, Sagittario e Vergine emergono come i segni più sostenuti, capaci di unire visione e pragmatismo.

Per tutti, sarà una settimana utile per ritrovare direzione, equilibrio e fiducia nel proprio percorso.

Previsioni astrali settimanali 2-8 febbraio: pagelle astrologiche tra rinnovamento interiore e nuove prospettive

Ariete – Voto: 7

la settimana vi invita a rallentare leggermente il passo per osservare meglio ciò che accade intorno a voi. Non è una fase di stallo, ma di preparazione: ogni riflessione vi aiuta a prendere decisioni più consapevoli. Ritrovate energia nel momento in cui smettete di forzare le situazioni e vi affidate a un ritmo più naturale.

Toro – Voto: 6,5

le stelle suggeriscono di concentrarvi sulla stabilità emotiva e pratica. Alcune questioni richiedono pazienza, ma nulla è fuori controllo.

È una settimana utile per consolidare certezze e rafforzare legami importanti. La serenità nasce dalla capacità di accettare ciò che non può essere cambiato subito.

Gemelli – Voto: 7

la mente è attiva e ricettiva, pronta a cogliere nuovi spunti. La settimana favorisce il dialogo e il confronto, soprattutto quando scegliete di ascoltare davvero. Un chiarimento porta maggiore leggerezza e vi permette di guardare avanti con più ottimismo. Buon momento per riorganizzare idee e progetti.

Cancro – Voto: 6

sensibilità accentuata, ma anche maggiore consapevolezza emotiva. Avvertite il bisogno di proteggervi da tensioni esterne e di ritagliarvi spazi di tranquillità. La settimana vi chiede di prendervi cura di voi stessi senza sensi di colpa.

La calma interiore diventa la vostra forza.

Leone – Voto: 7

ritrovate gradualmente fiducia nelle vostre capacità. Anche se alcuni risultati tardano ad arrivare, la determinazione non vi abbandona. La settimana è favorevole per rimettere ordine nelle priorità e per recuperare motivazione. Ogni passo, anche piccolo, contribuisce a rafforzare la vostra sicurezza.

Vergine – Voto: 8,5

tra i segni più favoriti, riuscite a trasformare l’analisi in azione concreta. Le stelle vi aiutano a vedere con chiarezza ciò che conta davvero, permettendovi di fare scelte intelligenti e mirate. È una settimana produttiva, in cui il senso pratico si unisce a una rinnovata fiducia nel futuro.

Bilancia – Voto: 7

l’armonia torna protagonista, soprattutto nei rapporti.

La settimana favorisce il dialogo e la ricerca di equilibrio, aiutandovi a superare piccole incomprensioni. Vi sentite più centrati e pronti a prendere decisioni che rispettano i vostri reali bisogni. Atmosfera complessivamente distesa e costruttiva.

Scorpione – Voto: 6,5

fase di trasformazione silenziosa ma profonda. Anche se all’esterno sembra tutto fermo, dentro di voi qualcosa si muove. La settimana vi invita a fidarvi del processo e a non avere fretta. Lasciare andare vecchi schemi apre la strada a una nuova consapevolezza.

Sagittario – Voto: 9

siete tra i protagonisti assoluti della settimana. L’energia astrale vi sostiene e vi spinge a guardare avanti con entusiasmo. Le opportunità non mancano e la vostra capacità di coglierle fa la differenza.

È il momento ideale per credere nei vostri progetti e ampliare i vostri orizzonti con coraggio.

Capricorno – Voto: 7

la concretezza vi aiuta a gestire responsabilità e impegni con maggiore serenità. Anche se il carico resta importante, riuscite a mantenere il controllo senza perdere lucidità. La settimana premia la costanza e vi avvicina gradualmente a obiettivi più solidi e duraturi.

Acquario – Voto: 7,5

idee brillanti e desiderio di rinnovamento caratterizzano la settimana. Le stelle favoriscono l’originalità e la capacità di uscire dagli schemi. Sentite il bisogno di maggiore libertà e iniziate a costruirla passo dopo passo. Ottimo periodo per seguire l’intuito.

Pesci – Voto: 6,5

sensibilità e immaginazione si intrecciano, rendendo la settimana intensa ma fertile. Non tutto è immediato, ma ogni esperienza vi insegna qualcosa di prezioso. Ascoltare le vostre emozioni vi permette di ritrovare equilibrio e di rafforzare la fiducia in voi stessi.