L'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 è pronto a svelare le previsioni e la classifica settimanale attraverso un'analisi accurata degli astri. In questo contesto la Vergine trionfa grazie a una precisione impeccabile che permette di risolvere ogni pendenza burocratica con estrema facilità e successo professionale. Anche molti nativi dei Pesci vivono un momento magico, perfetto per lasciarsi trasportare da emozioni autentiche e progetti creativi molto ambiziosi. Il Toro dal canto suo consolida il patrimonio attraverso investimenti mirati e una gestione oculata della dimora, mentre purtroppo i Gemelli affrontano diverse incertezze finanziarie.

Previsioni astrologiche della settimana 26 gennaio-1 febbraio 2026, tutti i segni

Ariete. La gestione dei risparmi richiede un’attenzione certosina a causa di alcune pendenze arretrate riguardanti le utenze domestiche. La tendenza a spendere per oggetti superflui viene frenata da una ritrovata saggezza economica, utile per pianificare investimenti futuri sulla dimora. Nel settore lavorativo, emergono nuove collaborazioni che stimolano l'ingegno senza appesantire il carico quotidiano. I rapporti affettivi procedono su binari di tranquilla complicità, dove il dialogo costruttivo permette di superare piccole incomprensioni nate per motivi futili. Qualche riparazione imprevista all'automobile potrebbe causare un lieve disappunto, ma la soluzione appare rapida e poco costosa.

Le amicizie storiche offrono un supporto morale fondamentale durante i momenti di stanchezza, garantendo risate e svago. Ogni impegno viene portato a termine con una precisione invidiabile, assicurando un senso di appagamento interiore molto profondo e duraturo. Voto 7.

Toro. Il desiderio di rinnovare gli ambienti casalinghi spinge verso acquisti oculati di arredamento, migliorando l’estetica delle stanze principali. Sul fronte professionale, si profilano incarichi prestigiosi che richiedono diplomazia e fermezza nelle decisioni più complesse. La sfera sentimentale brilla di luce propria, grazie a incontri fortuiti per i single o a una rinnovata passione nelle unioni consolidate da anni. I sogni notturni appaiono vividi, portando consigli preziosi su come affrontare una questione burocratica rimasta in sospeso da troppo tempo.

Le entrate finanziarie registrano un incremento positivo, permettendo di accantonare una somma rilevante per i progetti estivi. Il rapporto con i figli diventa fonte di grande gioia, caratterizzato da momenti di condivisione autentica e insegnamenti reciproci. La capacità di adattamento alle novità risulta essere l'arma vincente per superare qualsiasi ostacolo con estrema eleganza e successo. Voto 8.

Gemelli. Una nuvola di incertezza sembra avvolgere le transazioni commerciali, suggerendo estrema cautela prima di firmare contratti vincolanti. La routine d’ufficio appare monotona, spingendo la mente a cercare evasioni creative o hobby alternativi per spezzare la noia pomeridiana. In famiglia, emergono divergenze di opinione riguardo alla gestione di un’eredità o di una proprietà condivisa, richiedendo molta pazienza.

Le amicizie recenti mostrano lati ambigui, consigliando di non rivelare segreti personali troppo presto a persone conosciute da poco tempo. La manutenzione della casa assorbe energie preziose, specialmente per quanto concerne l'impianto idraulico o elettrico che manifesta piccoli guasti. Malgrado qualche rallentamento, la determinazione nel perseguire i propri obiettivi rimane intatta, evitando crolli motivazionali. Si avverte la necessità di staccare la spina dalla tecnologia per riscoprire il piacere della lettura o di lunghe passeggiate solitarie. Voto 5.

Cancro. Le dinamiche di coppia vivono una fase di intensa comprensione, dove i silenzi valgono più di mille parole sussurrate. Nel lavoro, la puntualità e l’efficienza vengono notate dai superiori, aprendo scenari interessanti per una promozione entro la fine dell’anno.

Le finanze godono di un equilibrio stabile, permettendo qualche piccolo lusso senza intaccare i risparmi destinati a scopi più importanti. Un vecchio amico si rifà vivo con una proposta di svago molto allettante, ideale per ricaricare le pile. La gestione delle tasse e dei tributi locali non riserva sorprese negative, grazie a una contabilità tenuta sempre in perfetto ordine. Il clima domestico appare sereno, favorendo cene conviviali e momenti di relax assoluto lontano dalle preoccupazioni esterne. La fiducia nel domani cresce costantemente, alimentata da successi tangibili ottenuti con il sudore e la dedizione quotidiana. Voto 7.

Leone. Le sfide professionali si presentano numerose, richiedendo una strategia d'azione metodica per evitare di disperdere risorse mentali.

La paura del futuro potrebbe fare capolino in alcune serate solitarie, ma viene prontamente scacciata da una visione ottimistica della realtà. Nei legami di parentela si avverte il bisogno di chiarire vecchi malintesi legati a questioni economiche mai del tutto risolte. Il desiderio di fuga dalla città si fa sentire forte, spingendo a programmare brevi gite fuori porta rigeneranti. Le spese per il mantenimento dei mezzi di trasporto incidono sul budget mensile, imponendo alcune rinunce temporanee su altre voci di costo. Nonostante le pressioni esterne, la coerenza nei comportamenti resta un punto fermo imprescindibile. Il supporto del partner si rivela fondamentale per mantenere la calma durante le giornate più caotiche e piene di imprevisti tecnici.

Voto 6.

Vergine. Il trionfo è assicurato in ambito amministrativo, dove la precisione millimetrica permette di sbrogliare matasse legali particolarmente intricate. La carriera decolla grazie a un’intuizione geniale che risolve un problema tecnico bloccato da settimane, suscitando l’ammirazione di tutto l’ufficio. Sul piano affettivo, la stabilità regna sovrana, offrendo un porto sicuro dove ripararsi dalle tempeste della quotidianità frenetica. Gli investimenti passati iniziano a produrre frutti concreti, incrementando il patrimonio personale in modo significativo e costante. La cura dei dettagli domestici trasforma l'abitazione in un tempio di armonia e bellezza, perfetto per accogliere ospiti di riguardo.

Le relazioni sociali si espandono, portando a conoscere figure influenti capaci di aprire porte finora rimaste sbarrate. Ogni azione è guidata da una logica ferrea che non lascia spazio all'errore, garantendo risultati eccellenti in ogni campo d'azione. Voto 10.

Bilancia. Le collaborazioni lavorative necessitano di una revisione totale per garantire equità nella distribuzione dei compiti e dei relativi compensi economici. In amore, la ricerca di un equilibrio perfetto continua, portando a dialoghi profondi sulla natura del sentimento e delle aspettative comuni. La gestione dei figli richiede polso fermo ma anche molta dolcezza, cercando di comprendere le loro necessità evolutive più intime. Qualche grattacapo burocratico legato all'abitazione potrebbe sorgere improvvisamente, ma con la giusta assistenza professionale tutto si risolverà.

Il budget familiare viene monitorato con rigore, evitando sprechi inutili per mantenere la serenità finanziaria nel lungo periodo previsto. Le amicizie offrono spunti di riflessione interessanti, stimolando la curiosità verso temi culturali o artistici mai approfonditi in precedenza. La tenacia nel perseguire i sogni nel cassetto rimane la bussola principale per navigare nel mare dell'esistenza. Voto 7.

Scorpione. Una ventata di novità investe la sfera professionale, portando cambiamenti strutturali che inizialmente possono spaventare ma che nascondono grandi opportunità. I rapporti sentimentali richiedono una maggiore trasparenza, evitando omissioni che potrebbero minare la fiducia costruita con tanta fatica nel tempo.

Le questioni fiscali vengono affrontate con pragmatismo, avvalendosi di consulenti esperti per ottimizzare il carico dei pagamenti dovuti allo stato. In casa, si respira un'aria di trasformazione, forse dovuta alla decisione di cambiare alcuni arredi o modificare la destinazione d'uso delle stanze. La voglia di esplorare nuovi territori mentali spinge verso lo studio di materie complesse, arricchendo il bagaglio culturale in modo permanente. Le finanze sono protette da una gestione prudente, mettendo al riparo il capitale da oscillazioni di mercato troppo brusche. La grinta non manca, permettendo di superare le piccole asperità settimanali con orgoglio. Voto 6.

Sagittario. L'entusiasmo caratterizza ogni iniziativa intrapresa, contagiando positivamente colleghi e collaboratori stretti in ambito lavorativo.

La situazione economica permette di sognare in grande, forse pianificando l'acquisto di una nuova vettura o un viaggio intercontinentale molto desiderato. Nelle relazioni di coppia, la complicità è alle stelle, favorita da passioni comuni che rendono ogni momento passato insieme unico. Gli amici rappresentano una risorsa inesauribile di allegria, organizzando eventi sociali che permettono di staccare dalla routine professionale. I sogni sono portatori di messaggi incoraggianti, indicando la via corretta da seguire per realizzare un'ambizione personale coltivata da anni. La casa diventa un luogo di sperimentazione culinaria, dove accogliere i propri cari con ricette innovative e prelibatezze di ogni genere.

La fortuna sembra sorridere ad ogni passo, rendendo il cammino fluido e privo di ostacoli rilevanti. Voto 9.

Capricorno. La concentrazione sugli obiettivi di carriera rimane altissima, portando a trascurare leggermente la vita sociale a favore della produzione professionale. La gestione del patrimonio richiede una revisione dei contratti assicurativi o bancari, cercando condizioni più vantaggiose rispetto a quelle attualmente in vigore. In famiglia, si richiede una presenza più costante per risolvere piccole diatribe tra parenti legate a vecchie incomprensioni mai sopite. Il desiderio di solitudine emerge prepotentemente, suggerendo momenti di meditazione o semplici pause riflessive lontano dal frastuono del mondo moderno.

Le spese per la casa devono essere ponderate con estrema cura per evitare di intaccare i fondi di emergenza previsti. La resilienza dimostrata di fronte alle fatiche quotidiane viene ammirata da molti, consolidando la reputazione di persona affidabile e seria. Malgrado la stanchezza, la soddisfazione per quanto costruito finora resta il motore trainante. Voto 6.

Acquario. I rapporti familiari vivono una stagione di grande fluidità, dove la comprensione reciproca elimina ogni traccia di tensione accumulata in passato. La routine viene spezzata da iniziative originali che portano allegria e freschezza nel menage domestico quotidiano. Sul lavoro, la creatività viene premiata, permettendo di sviluppare progetti d’avanguardia che riscuotono un notevole successo tra i clienti più esigenti. Le entrate di denaro sono costanti, garantendo una tranquillità mentale necessaria per affrontare le scadenze tributarie con assoluta serenità. La vita di relazione per i single offre incontri stimolanti con persone affini per interessi intellettuali e visioni del mondo globali. La manutenzione degli apparecchi tecnologici casalinghi procede senza intoppi, assicurando un comfort abitativo di alto livello per tutti i residenti. La capacità di guardare oltre le apparenze permette di cogliere sfumature bellissime in ogni piccola cosa. Voto 8.

Pesci. Un momento magico avvolge la sfera emotiva, permettendo di vivere sentimenti profondi e autentici come raramente accaduto in tempi recenti. La creatività artistica trova canali di espressione privilegiati, trasformando le emozioni in opere concrete apprezzate da un pubblico vasto e attento. Sul fronte lavorativo, si profilano accordi vantaggiosi che garantiscono una stabilità contrattuale per i mesi a venire, riducendo l'ansia da precarietà. La gestione della casa secondo l'oroscopo richiede piccoli interventi di abbellimento, magari aggiungendo piante o decorazioni che richiamano la natura e la pace. Le amicizie si dimostrano solide, offrendo consigli saggi su come muoversi in un ambito burocratico leggermente nebbioso. Il rapporto con il denaro è sereno, basato su un uso consapevole delle risorse per il benessere proprio e dei propri cari. La speranza per un avvenire radioso è supportata da segnali concreti di miglioramento generale. Voto 7.