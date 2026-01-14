Le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026 invitano i nati sotto il segno dei Gemelli a prendere delle decisioni importanti. Per lo Scorpione, invece, sono in arrivo novità.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: le previsioni dell'oroscopo settimanali dal 26 gennaio al 1° febbraio vi invitano a mantenere la calma. Potrebbero arrivare delle sorprese inaspettate, in grado di modificare considerevolmente il vostro umore. Nel lavoro è meglio non esporsi troppo.

11° Vergine: nei rapporti di coppia potrebbe essere giunto il momento di prendere una decisione importante.

Liberatevi di tutte quelle situazioni corrosive, che non sono in grado di trasmettervi emozioni positive. Dal punto di vista professionale, invece, l'oroscopo vi invita a guardarvi bene dai nemici, ma ancor meglio da chi si professa vostro amico.

10° Ariete: ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Di conseguenza, anche l'assetto sentimentale potrebbe risentirne, quindi, è importante dialogare. Evitate di chiudervi in voi stessi ed esternate quello che provate, almeno con le persone care.

9° Toro: in amore potrebbe esserci qualche segno di cedimento. In questo periodo, i rapporti poco consolidati e seri potrebbero subire una brusca battuta d'arresto, quindi, questa è la resa dei conti.

Cercate di riflettere prima di trarre conclusioni affrettate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: le stelle sono un po' altalenanti ultimamente. Ricordatevi di non dare mai niente e nessuno per scontato, in quanto il prezzo da pagare potrebbe rivelarsi più alto del previsto. In ambito professionale state vivendo una fase ascendente, ma non dovete tirare troppo la corda.

7° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 26 gennaio al 1° febbraio vi invitano ad essere coraggiosi, in quanto ci sono delle decisioni da prendere. Nella vita è opportuno fare delle scelte, in quanto non si può avere tutto. Adesso la cosa da chiedervi è una, ovvero: di che cosa avete bisogno davvero?

Solo rispondendo a questa domanda potrete prendere decisioni con coscienza.

6° Cancro: si preannunciano giornate molto impegnative dal punto di vista professionale. Ci sono delle situazioni in sospeso che andrebbero risolte, ma cercate di mantenere la calma e, soprattutto, di non avere fretta. In amore è importante essere più presenti e partecipativi nella vita del partner.

5° Capricorno: se siete single, presto potrebbero verificarsi delle situazioni in grado di catturare la vostra attenzione. Sul lavoro è importante essere concentrati e non perdere di vista i vostri obiettivi. Cercate di fare in modo che i vostri progetti diventino realtà.

Oroscopo segni fortunati della settimana al 1° febbraio

4° in classifica Scorpione: intriganti cambiamenti all'orizzonte per voi. In amore potrebbe essere necessaria una novità, mentre per quanto riguarda il lavoro sono nell'aria delle nuove proposte che potrebbero attrarre molto la vostra attenzione. Non permettete a persone esterne di condizionare le vostre scelte e il vostro umore.

3° Bilancia: un cambio di rotta improvviso potrebbe spingervi a fare delle rivalutazioni in merito al vostro percorso di vita e, soprattutto, ai vostri affetti. Cercate di circondarvi solamente di persone positive, in grado di apportare dei miglioramenti alla vostra vita e non dei peggioramenti.

2° Sagittario: ci sono interessanti risvolti dal punto di vista sentimentale.

Ciò che fino a questo momento poteva sembrarvi un lontano miraggio, adesso potrebbe diventare inaspettatamente reale. Cercate di essere determinati e pronti a mettervi in gioco, correndo anche qualche piccolo rischio.

1° Pesci: secondo l'oroscopo della settimana fino al 1° febbraio, dovete cercare di cogliere al volo le occasioni che vi capiteranno. Questo è un ottimo momento per darvi da fare e per mettervi in gioco, sia professionalmente sia emotivamente. La cosa importante è che non perdiate mai di vista i vostri valori.