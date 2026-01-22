L'oroscopo della settimana che va dal 26 gennaio al 1° febbraio è dominata da un’atmosfera di bilancio e riorganizzazione. Il Sole continua a favorire concretezza e realismo, mentre Mercurio stimola riflessioni profonde e dialoghi più maturi. Non è un periodo di grandi colpi di scena, ma di aggiustamenti silenziosi, fondamentali per il futuro. Chi accetta di rallentare e osservare, ne uscirà più forte.

Previsioni astrologiche settimanali al 1° febbraio: Capricorno e Toro in evidenza

1° Capricorno: lucidità e controllo vi permettono di guidare la settimana

Amore: i sentimenti si fanno più maturi e selettivi.

Avete bisogno di stabilità emotiva e questa settimana vi consente di consolidare rapporti che valgono davvero. Le coppie ritrovano una progettualità concreta, mentre chi è solo non si accontenta più di situazioni ambigue o poco chiare.

Fortuna: costante e affidabile, vi sostiene soprattutto nelle scelte ponderate e nelle decisioni a lungo termine.

Benessere: buono, anche se tendete a ignorare i segnali di stanchezza. Concedetevi pause rigeneranti.

Energia interiore: solida, determinata, orientata alla costruzione.

2° Toro: stabilità ritrovata e maggiore fiducia nel futuro

Amore: il cuore cerca sicurezza e continuità. Le relazioni beneficiano di un clima più sereno e concreto, fatto di gesti semplici ma autentici.

Chi è in coppia rafforza il legame, mentre chi è solo inizia a comprendere meglio i propri bisogni affettivi.

Fortuna: favorevole, soprattutto quando seguite il vostro istinto senza forzare gli eventi.

Benessere: energia fisica in miglioramento, purché rispettiate i vostri ritmi.

Energia interiore: calma, rassicurante, centrata.

3° Cancro: emozioni profonde ma finalmente più ordinate

Amore: la sensibilità resta elevata, ma riuscite a gestirla con maggiore maturità. Le relazioni migliorano quando vi permettete di esprimere ciò che provate senza paura di essere fraintesi. È una settimana utile per chiarire sentimenti sospesi.

Fortuna: legata all’intuito e alla capacità di ascoltare il vostro mondo interiore.

Benessere: discreto, con momenti di stanchezza emotiva.

Energia interiore: empatica, profonda, in fase di riequilibrio.

4° Vergine: ordine mentale e concretezza vi sostengono

Amore: sentite il bisogno di chiarezza e stabilità. Le relazioni traggono beneficio da un dialogo più pratico e meno idealizzato. Chi è solo osserva con attenzione prima di lasciarsi andare.

Fortuna: moderata ma costante, soprattutto nelle questioni quotidiane.

Benessere: buono, se evitate di somatizzare le tensioni.

Energia interiore: lucida, organizzata, produttiva.

5° Leone: rallentare vi aiuta a ritrovare equilibrio

Amore: il desiderio di essere al centro dell’attenzione lascia spazio a una riflessione più profonda sui sentimenti.

Le relazioni migliorano se riuscite a mettere da parte l’orgoglio e ad ascoltare davvero l’altro.

Fortuna: presente ma non eclatante, legata all’autenticità.

Benessere: discreto, ma attenzione allo stress.

Energia interiore: intensa, ma in fase di riassestamento.

6° Bilancia: bisogno di armonia e conferme emotive

Amore: cercate equilibrio e serenità. È una settimana che favorisce il chiarimento dei rapporti e la risoluzione di piccole incomprensioni. Le emozioni diventano più stabili e meno oscillanti.

Fortuna: discreta, soprattutto nelle relazioni.

Benessere: migliora se curate il riposo e riducete le tensioni.

Energia interiore: elegante, riflessiva, in cerca di pace.

7° Scorpione: introspezione necessaria per evolvere

Amore: sentite il bisogno di verità e profondità.

Le relazioni superficiali non vi soddisfano e questa settimana vi spinge a fare scelte più nette, anche interiormente.

Fortuna: non evidente, ma presente nei processi di trasformazione.

Benessere: stabile, ma legato all’umore.

Energia interiore: intensa, penetrante, in rinnovamento.

8° Sagittario: meno slancio, più consapevolezza

Amore: il desiderio di libertà si scontra con la necessità di chiarire i sentimenti. È una settimana utile per comprendere cosa volete davvero da una relazione.

Fortuna: altalenante, dipende dalle decisioni ponderate.

Benessere: discreto, ma evitate dispersioni.

Energia interiore: curiosa, ma riflessiva.

9° Acquario: bisogno di ridefinire priorità e confini

Amore: sentite l’esigenza di spazio e chiarezza.

Le relazioni migliorano se riuscite a comunicare in modo più diretto ciò che provate.

Fortuna: modesta, ma utile per riorganizzare.

Benessere: mentale più che fisico.

Energia interiore: indipendente, ma un po’ dispersa.

10° Ariete: impazienza da gestire con cautela

Amore: vorreste risposte rapide, ma il cielo vi chiede calma. Le relazioni richiedono maggiore ascolto e meno impulsività.

Fortuna: intermittente, legata all’autocontrollo.

Benessere: buona energia fisica, ma nervosismo elevato.

Energia interiore: combattiva, ma irrequieta.

11° Gemelli: confusione mentale da chiarire con calma

Amore: i pensieri sono molti e le emozioni poco definite. È una settimana che invita a fare ordine prima di prendere decisioni importanti.

Fortuna: bassa, ma utile per rivedere strategie.

Benessere: risente dello stress mentale.

Energia interiore: dispersiva, ma recuperabile.

12° Pesci: sensibilità accentuata e bisogno di protezione

Amore: siete molto ricettivi e vulnerabili. Le relazioni richiedono chiarezza e meno idealizzazione. È una fase utile per comprendere cosa vi fa davvero stare bene.

Fortuna: ridotta, ma significativa sul piano interiore.

Benessere: altalenante, proteggete le energie.

Energia interiore: profonda, delicata, in trasformazione.