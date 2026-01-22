L'oroscopo della settimana che va dal 26 gennaio al 1° febbraio è dominata da un’atmosfera di bilancio e riorganizzazione. Il Sole continua a favorire concretezza e realismo, mentre Mercurio stimola riflessioni profonde e dialoghi più maturi. Non è un periodo di grandi colpi di scena, ma di aggiustamenti silenziosi, fondamentali per il futuro. Chi accetta di rallentare e osservare, ne uscirà più forte.
Previsioni astrologiche settimanali al 1° febbraio: Capricorno e Toro in evidenza
1° Capricorno: lucidità e controllo vi permettono di guidare la settimana
Amore: i sentimenti si fanno più maturi e selettivi.
Avete bisogno di stabilità emotiva e questa settimana vi consente di consolidare rapporti che valgono davvero. Le coppie ritrovano una progettualità concreta, mentre chi è solo non si accontenta più di situazioni ambigue o poco chiare.
Fortuna: costante e affidabile, vi sostiene soprattutto nelle scelte ponderate e nelle decisioni a lungo termine.
Benessere: buono, anche se tendete a ignorare i segnali di stanchezza. Concedetevi pause rigeneranti.
Energia interiore: solida, determinata, orientata alla costruzione.
2° Toro: stabilità ritrovata e maggiore fiducia nel futuro
Amore: il cuore cerca sicurezza e continuità. Le relazioni beneficiano di un clima più sereno e concreto, fatto di gesti semplici ma autentici.
Chi è in coppia rafforza il legame, mentre chi è solo inizia a comprendere meglio i propri bisogni affettivi.
Fortuna: favorevole, soprattutto quando seguite il vostro istinto senza forzare gli eventi.
Benessere: energia fisica in miglioramento, purché rispettiate i vostri ritmi.
Energia interiore: calma, rassicurante, centrata.
3° Cancro: emozioni profonde ma finalmente più ordinate
Amore: la sensibilità resta elevata, ma riuscite a gestirla con maggiore maturità. Le relazioni migliorano quando vi permettete di esprimere ciò che provate senza paura di essere fraintesi. È una settimana utile per chiarire sentimenti sospesi.
Fortuna: legata all’intuito e alla capacità di ascoltare il vostro mondo interiore.
Benessere: discreto, con momenti di stanchezza emotiva.
Energia interiore: empatica, profonda, in fase di riequilibrio.
4° Vergine: ordine mentale e concretezza vi sostengono
Amore: sentite il bisogno di chiarezza e stabilità. Le relazioni traggono beneficio da un dialogo più pratico e meno idealizzato. Chi è solo osserva con attenzione prima di lasciarsi andare.
Fortuna: moderata ma costante, soprattutto nelle questioni quotidiane.
Benessere: buono, se evitate di somatizzare le tensioni.
Energia interiore: lucida, organizzata, produttiva.
5° Leone: rallentare vi aiuta a ritrovare equilibrio
Amore: il desiderio di essere al centro dell’attenzione lascia spazio a una riflessione più profonda sui sentimenti.
Le relazioni migliorano se riuscite a mettere da parte l’orgoglio e ad ascoltare davvero l’altro.
Fortuna: presente ma non eclatante, legata all’autenticità.
Benessere: discreto, ma attenzione allo stress.
Energia interiore: intensa, ma in fase di riassestamento.
6° Bilancia: bisogno di armonia e conferme emotive
Amore: cercate equilibrio e serenità. È una settimana che favorisce il chiarimento dei rapporti e la risoluzione di piccole incomprensioni. Le emozioni diventano più stabili e meno oscillanti.
Fortuna: discreta, soprattutto nelle relazioni.
Benessere: migliora se curate il riposo e riducete le tensioni.
Energia interiore: elegante, riflessiva, in cerca di pace.
7° Scorpione: introspezione necessaria per evolvere
Amore: sentite il bisogno di verità e profondità.
Le relazioni superficiali non vi soddisfano e questa settimana vi spinge a fare scelte più nette, anche interiormente.
Fortuna: non evidente, ma presente nei processi di trasformazione.
Benessere: stabile, ma legato all’umore.
Energia interiore: intensa, penetrante, in rinnovamento.
8° Sagittario: meno slancio, più consapevolezza
Amore: il desiderio di libertà si scontra con la necessità di chiarire i sentimenti. È una settimana utile per comprendere cosa volete davvero da una relazione.
Fortuna: altalenante, dipende dalle decisioni ponderate.
Benessere: discreto, ma evitate dispersioni.
Energia interiore: curiosa, ma riflessiva.
9° Acquario: bisogno di ridefinire priorità e confini
Amore: sentite l’esigenza di spazio e chiarezza.
Le relazioni migliorano se riuscite a comunicare in modo più diretto ciò che provate.
Fortuna: modesta, ma utile per riorganizzare.
Benessere: mentale più che fisico.
Energia interiore: indipendente, ma un po’ dispersa.
10° Ariete: impazienza da gestire con cautela
Amore: vorreste risposte rapide, ma il cielo vi chiede calma. Le relazioni richiedono maggiore ascolto e meno impulsività.
Fortuna: intermittente, legata all’autocontrollo.
Benessere: buona energia fisica, ma nervosismo elevato.
Energia interiore: combattiva, ma irrequieta.
11° Gemelli: confusione mentale da chiarire con calma
Amore: i pensieri sono molti e le emozioni poco definite. È una settimana che invita a fare ordine prima di prendere decisioni importanti.
Fortuna: bassa, ma utile per rivedere strategie.
Benessere: risente dello stress mentale.
Energia interiore: dispersiva, ma recuperabile.
12° Pesci: sensibilità accentuata e bisogno di protezione
Amore: siete molto ricettivi e vulnerabili. Le relazioni richiedono chiarezza e meno idealizzazione. È una fase utile per comprendere cosa vi fa davvero stare bene.
Fortuna: ridotta, ma significativa sul piano interiore.
Benessere: altalenante, proteggete le energie.
Energia interiore: profonda, delicata, in trasformazione.