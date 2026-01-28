L'oroscopo della settimana del 2–8 febbraio si apre sotto il segno della razionalità e dell’assestamento. I movimenti planetari spingono a rivedere priorità, a mettere ordine nelle emozioni e a distinguere ciò che è essenziale da ciò che è superfluo. È una fase utile per consolidare, chiarire e rafforzare, soprattutto per chi ha vissuto settimane precedenti confuse o dispersive. Le energie premiano la coerenza e penalizzano l’improvvisazione.

Previsioni zodiacali settimanali all'8 febbraio: fase più delicata per Ariete e Gemelli

1° Vergine: lucidità mentale e concretezza vi rendono protagonisti

Amore: i sentimenti diventano più chiari e meno idealizzati.

Avete bisogno di certezze emotive e questa settimana vi consente di costruirle attraverso dialoghi sinceri e atteggiamenti coerenti. Le coppie trovano un nuovo equilibrio, mentre chi è solo inizia a comprendere con precisione cosa desidera davvero e cosa non è più disposto a tollerare.

Fortuna: costante e silenziosa, vi accompagna nelle scelte pratiche e nelle decisioni ben ponderate.

Benessere: buono, soprattutto sul piano mentale. La chiarezza vi aiuta a ridurre lo stress.

Energia interiore: ordinata, stabile, produttiva.

2° Capricorno: solidità emotiva e senso di direzione

Amore: vivete le relazioni con maggiore maturità e selettività. Non cercate grandi dichiarazioni, ma conferme concrete. Le coppie si rafforzano attraverso piccoli gesti quotidiani, mentre chi è solo si muove con cautela ma anche con maggiore consapevolezza.

Fortuna: affidabile, soprattutto nelle scelte a medio-lungo termine.

Benessere: discreto, ma fate attenzione a non trascurare il riposo.

Energia interiore: determinata, pragmatica, centrata.

3° Toro: stabilità emotiva e bisogno di continuità

Amore: il cuore chiede sicurezza e coerenza. Le relazioni beneficiano di un clima più rassicurante, fatto di presenza e ascolto. Chi è in coppia consolida il legame, mentre chi è solo inizia a fidarsi di più delle proprie sensazioni.

Fortuna: favorevole quando evitate forzature e rispettate i tempi naturali.

Benessere: energia fisica in recupero, soprattutto se curate la routine.

Energia interiore: calma, solida, protettiva.

4° Cancro: emozioni profonde ma meglio gestite

Amore: la sensibilità resta elevata, ma riuscite a non farvi travolgere.

Le relazioni migliorano quando vi permettete di esprimere ciò che provate senza paura di destabilizzare l’equilibrio.

Fortuna: legata all’intuito e alla capacità di leggere tra le righe.

Benessere: altalenante, ma in miglioramento.

Energia interiore: empatica, ricettiva, più stabile.

5° Bilancia: ricerca di armonia e chiarezza

Amore: sentite il bisogno di equilibrio e serenità. È una settimana favorevole per chiarire incomprensioni e ristabilire un dialogo più autentico. Le emozioni si fanno meno confuse e più sincere.

Fortuna: discreta, soprattutto nelle relazioni personali.

Benessere: migliora se riducete le tensioni e vi concedete pause.

Energia interiore: elegante, riflessiva, pacata.

6° Leone: fase di riequilibrio emotivo

Amore: il desiderio di attenzione lascia spazio a una riflessione più profonda sui sentimenti.

Le relazioni migliorano se riuscite ad ascoltare di più e a imporvi di meno.

Fortuna: presente, ma non appariscente.

Benessere: discreto, ma attenzione allo stress emotivo.

Energia interiore: intensa, ma in fase di riordino.

7° Scorpione: introspezione e trasformazione lenta

Amore: sentite il bisogno di profondità e autenticità. Le relazioni superficiali vi stancano e questa settimana vi invita a fare chiarezza, anche interiormente.

Fortuna: nascosta, ma attiva nei processi di cambiamento.

Benessere: stabile, ma influenzato dall’umore.

Energia interiore: profonda, penetrante, in evoluzione.

8° Sagittario: rallentare per capire meglio

Amore: il desiderio di libertà si scontra con la necessità di maggiore chiarezza emotiva.

È una settimana utile per comprendere cosa volete davvero da una relazione.

Fortuna: altalenante, dipende dalle scelte ponderate.

Benessere: discreto, ma evitate dispersioni.

Energia interiore: curiosa, ma riflessiva.

9° Acquario: bisogno di ridefinire confini e priorità

Amore: sentite l’esigenza di spazio, ma anche di maggiore sincerità. Le relazioni migliorano se riuscite a comunicare ciò che provate senza chiudervi.

Fortuna: modesta, ma utile per riorganizzare.

Benessere: più mentale che fisico.

Energia interiore: indipendente, ma dispersiva.

10° Ariete: impazienza da tenere sotto controllo

Amore: vorreste risposte immediate, ma il cielo vi invita alla calma. Le relazioni richiedono ascolto e meno reazioni impulsive.

Fortuna: intermittente, legata all’autocontrollo.

Benessere: buona energia fisica, ma nervosismo elevato.

Energia interiore: combattiva, ma irrequieta.

11° Gemelli: confusione mentale da riordinare

Amore: i pensieri sono molti e le emozioni poco definite. Questa settimana vi chiede di fare chiarezza prima di prendere decisioni importanti.

Fortuna: bassa, ma utile per rivedere strategie.

Benessere: risente dello stress mentale.

Energia interiore: dispersiva, ma recuperabile con calma.

12° Pesci: sensibilità accentuata e bisogno di protezione

Amore: siete particolarmente ricettivi e vulnerabili. Le relazioni richiedono maggiore chiarezza e meno idealizzazione. È una settimana utile per ascoltare davvero i vostri bisogni interiori.

Fortuna: ridotta, ma significativa sul piano emotivo.

Benessere: altalenante, proteggete le energie.

Energia interiore: profonda, delicata, in trasformazione.