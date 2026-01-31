Secondo l'oroscopo dal 9 al 15 febbraio 2026, i Pesci vivono una fase di apertura sentimentale e intuizioni brillanti, pur dovendo prestare molta attenzione alle spese. I nati sotto il segno dell’Ariete ritrovano la voglia di mettersi in gioco e sono pronti a concretizzare progetti importanti per il futuro della coppia, a patto di gestire con pazienza qualche piccola tensione. Infine, i nativi del Capricorno sono invitati a cercare l'amore fuori dalla propria zona di comfort e a prepararsi a un periodo di grande benessere emotivo e possibili ufficializzazioni legali.

La seconda settimana di febbraio dal punto di vista dell'amore: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se siete single, l’oroscopo vi consiglia di sfruttare al massimo la giornata di lunedì. Vi lasciate finalmente alle spalle l’ambiguità planetaria dei mesi scorsi: la voglia di rimettervi in gioco è forte e l'incontro giusto potrebbe essere dietro l'angolo. C'è spazio anche per chi preferisce avventure discrete e private. Per le coppie solide, invece, è il momento di passare dalle parole ai fatti: che si tratti di un figlio, di un trasloco o di un grande evento, il cielo sostiene i vostri progetti. Solo un piccolo accorgimento: venerdì potreste vivere qualche breve momento di tensione, gestitelo con pazienza.

Voto: 8

Toro – Single, state attraversando un periodo delicato: tra i troppi impegni e qualche vecchio dente avvelenato, trovare spazio per i sentimenti non è facile. Fate attenzione a un nuovo incontro, perché qualcuno potrebbe non avervi raccontato tutta la verità. Anche se da metà gennaio avvertite un cambiamento, la giornata di lunedì si preannuncia piuttosto nervosa. Per quanto riguarda la vita di coppia, avete preteso molto dal partner negli ultimi tempi; fortunatamente siete in una fase di risalita, anche se il vero equilibrio arriverà solo tra qualche settimana. Se sentite il bisogno di un confronto schietto, preparatevi a gestire un po' di maretta. Voto: 6

Gemelli – Se siete single, sappiate che in questo periodo siete tra i segni più magnetici dello zodiaco.

Anche se siete soli da tempo, preparatevi: nuove storie potrebbero sbocciare all’improvviso, regalandovi brividi inaspettati. Grazie alla Luna favorevole di venerdì, gli incontri saranno particolarmente fortunati. Per quanto riguarda le coppie, avete il desiderio di costruire qualcosa di importante, ma non fate tutto da soli: assicuratevi che anche il partner sia sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Se invece una storia è ormai al capolinea, non temete: l'orizzonte promette già nuovi, interessanti inizi. Voto: 8,5

Cancro – Se siete single, potreste accorgervi che il vero ostacolo nei vostri legami è la carenza di fiducia, un tema che emergerà con forza soprattutto questo venerdì. Questo vale specialmente per chi è reduce da una rottura recente e avverte il bisogno di voltare pagina o tuffarsi in nuove avventure.

Per quanto riguarda le coppie, le tensioni non sono mancate e, a volte, l'assenza di una reale complicità si fa sentire. Tuttavia, non scoraggiatevi: da sabato il vento cambierà e potrebbero arrivare splendide sorprese capaci di far nascere qualcosa di magico. Voto: 6,5

L'oroscopo dell'amore per la settimana 9-15 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se siete single, potreste avvertire ancora un certo malessere, una sorta di tormento interiore che vi accompagna da un po'. Non lasciatevi trascinare dalla voglia di distruggere quanto fatto finora: i nuovi legami richiedono tempo e cura, quindi evitate di partire sconfitti. Per chi vive in coppia, il nemico numero uno è stato spesso la monotonia, mentre altri tra voi stanno cercando di rimettere insieme i pezzi della propria vita affettiva.

Anche se oggi il panorama sentimentale appare poco chiaro, la nebbia è destinata a diradarsi molto presto. Voto: 6

Vergine – Se siete single, questo è il momento della verità: se una frequentazione non decolla, troverete finalmente la forza di voltare pagina. Preparatevi a qualche giornata un po' nervosa, specialmente se sentite di non essere ascoltati come meritate. In fondo, ciò che desiderate davvero ora è solo un po' di serenità e di emozioni autentiche, lontano dalle complicazioni. Per chi vive in coppia, la parola d'ordine è prudenza, soprattutto se venite da un periodo teso. Ricordate però che i legami solidi non rischiano nulla; piuttosto, chi ha responsabilità familiari o progetti in comune potrebbe trovarsi a dover gestire alcune questioni economiche o domestiche rimaste in sospeso.

Voto: 6,5

Bilancia – Se siete single, le probabilità di iniziare un nuovo capitolo sentimentale sono davvero ottime. Con il supporto di Venere, dovreste aver già provato qualche bella emozione. Prestate attenzione a giovedì, una giornata che promette batticuori, mentre venerdì sarà il momento perfetto per lasciarsi andare a nuove avventure, a patto di mettere da parte la sfiducia. Per chi ha vissuto una rottura, è probabile che un nuovo legame stia già nascendo. Ricordate: per voi la stabilità è fondamentale. Essendo persone così passionali, non potete restare soli a lungo. Voto: 8,5

Scorpione – Se siete single, potreste avvertire ancora qualche incertezza: d'altronde, con Venere in opposizione già da un po', è normale sentirsi dubbiosi.

Forse vi manca la fiducia necessaria oppure chi state frequentando vi sembra troppo vago e sfuggente. Un consiglio: evitate i chiarimenti troppo pesanti proprio nei primi giorni del mese di febbraio. Se invece state vivendo una crisi di coppia, è il momento di interrogarvi sul vostro legame. Spesso i problemi sono solo frutto di una cattiva comunicazione; provate a sostituire le discussioni con la tenerezza e il contatto fisico. Ricordate però che per far funzionare le cose bisogna volerlo in due. Voto: 6,5

Previsioni sentimentali dal 9 al 15 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Per chi è single, se una frequentazione vacilla, assicuratevi di mettere le cose in chiaro entro i prossimi sette giorni.

Cercate di frenare la gelosia ed evitate che i sentimenti prendano il sopravvento in modo caotico. Tutti sanno che amate molto la vostra indipendenza e quanto soffochiate se controllati: parlate apertamente di ciò che vi disturba. Per le coppie che hanno attraversato momenti difficili, l'oroscopo consiglia di non allontanarvi troppo. Affrontate i temi legati ai figli o alla gestione domestica con calma, preferibilmente a metà settimana. Infine, dedicate del tempo a risolvere una questione economica in sospeso. Voto: 6,5

Capricorno – Se siete single, le stelle suggeriscono di guardare oltre i soliti confini: le scintille più luminose scoccheranno lontano dalla vostra zona di comfort. Con l'arrivo imminente di Venere, il vostro cuore si scalderà, quindi preparatevi fin da ora a un benessere emotivo mai provato prima.

Spesso le storie migliori iniziano per puro caso! Per chi vive in coppia, specialmente con partner Ariete o Bilancia, la parola d'ordine è pazienza. Se state portando avanti una relazione non ancora ufficiale, presto avrete l'occasione di darle un nome o addirittura di formalizzarla legalmente. Ricordate: il meglio deve ancora venire, con una seconda metà dell'anno decisamente in ascesa. Voto: 8

Acquario – Per chi è single, lo stress professionale rischia di spegnere l'entusiasmo nei sentimenti. Non tarpate le ali a un nuovo incontro sul nascere: spesso gli ostacoli che percepite sono frutto del vostro approccio mentale piuttosto che della realtà. Per le coppie, il weekend sarà il momento ideale per riflettere.

Se il vostro legame è solido, potreste iniziare a pianificare passi importanti come il matrimonio o una convivenza. Chi sogna un figlio ha le stelle dalla propria parte; assicuratevi solo di mettere ordine nelle finanze prima di procedere. Voto: 7,5

Pesci – Se siete single, con il passare dei giorni sentirete crescere una nuova apertura verso i sentimenti, merito anche dell’imminente arrivo di Venere nel vostro cielo. Per chi ha vissuto tensioni o separazioni recenti, è giunto il momento di cercare un equilibrio interiore e tentare un riavvicinamento. Voi che siete in coppia godrete di una grande visibilità: approfittatene per prendere decisioni importanti. Grazie a Mercurio dalla vostra parte, avrete intuizioni brillanti da cogliere al volo. Unico avvertimento: gestite le finanze con estrema cautela. Voto: 10