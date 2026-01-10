L'oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 gennaio sarà caratterizzato da un'atmosfera frizzante e di grande movimento. Le stelle promettono una buona dose di energia positiva per tutti i segni zodiacali, ma anche qualche piccolo imprevisto che potrebbe tenere alta l'attenzione.

Il segno del Capricorno avrà modo di splendere in amore, grazie a un cielo di stelle favorevoli, invece il Cancro dovrà tenere la testa alta e dimostrare di poter superare gli ostacoli. La Bilancia potrebbe avere a che fare con progetti complessi da risolvere, mentre i nativi Scorpione dovranno cogliere le opportunità che arriveranno.

Previsioni oroscopo dal 12 al 18 gennaio 2026 segno per segno

Ariete: la vita sentimentale potrebbe subire ancora qualche piccolo inconveniente secondo l'oroscopo. Le stelle si metteranno in quadratura, e avrete bisogno di tempo per capire quale sia la strada migliore da prendere. Anche nel lavoro sarà necessario fare mente locale e cercare di capire su quali progetti puntare per ottenere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Toro: sarà una settimana dalle grandi opportunità per voi nativi del segno. Godetevi la tranquillità e il bello del vostro legame, e se qualcosa dovesse cambiare, fatelo insieme e con armonia. Il lavoro procederà a buon ritmo, e con il sostegno di Marte e Mercurio, i vostri progetti si riveleranno dei veri e propri successi.

Voto - 9️⃣

Gemelli: un buon equilibrio tra amore e lavoro vi aiuterà a vivere una quotidianità molto tranquilla e appagante secondo l'oroscopo. Le stelle saranno favorevoli se dimostrerete volontà e interesse negli altri e in quel che fate. Se siete in coppia, complicità e passione saranno possibili, soprattutto tra le giornate di lunedì e martedì. In quanto al lavoro nuove idee vi ispireranno e la creatività porterà a risultati interessanti. Voto - 8️⃣

Cancro: con queste stelle così lontane, trovare qualcosa di bello per cui andare avanti potrebbe essere difficile. In amore la Luna e Venere non vi daranno molte occasioni, ma se provate ad aprire il vostro cuore, single oppure no, qualcuno forse potrebbe accogliervi.

Nel lavoro avrete tanti pensieri per la testa, ma difficilmente andrete avanti se non fate ordine e non vi rimboccate le maniche a testa alta. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale discreta in questo periodo per voi nativi del segno. Il vostro cuore scalpita e vorrebbe trovare qualcuno da amare. Se l'avete già trovato, dovrete farvi coraggio e trovare il giusto metodo per farvi avanti. In quanto al lavoro, questo periodo potrebbe essere un po’ stressante, ma vi servirà per ottenere qualcosa di più da mettere da parte per il futuro. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali ottime in questa settimana di gennaio secondo l'oroscopo. Il cuore sarà protagonista, grazie a Venere in trigono, ma attenzione tra mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà contraria.

In ambito lavorativo vi sentirete pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Con l'appoggio di Marte e Mercurio, non avrete paura di niente. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una settimana difficile da superare per voi nativi del segno. Nel lavoro avrete a che fare con progetti complessi, che richiederanno impegno. Con Marte e Mercurio contro non sarà semplice, ma non vi arrenderete. In amore la Luna navigherà in buone posizioni, ma con Venere in quadratura, non sempre i vostri sentimenti nei confronti del partner saranno chiari. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vi darà maggiore libertà in questa settimana secondo l'oroscopo. Con il partner vi sentirete bene, con i vostri momenti dialogo e intesa, soprattutto per voi nati nella terza decade.

In ambito professionale la precisione vi aiuterà a superare gli ostacoli e risolvere con successo anche situazioni complesse. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo gradevole in amore per voi nativi del segno. La Luna sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a vivere il vostro rapporto con maturità e affetto. I vostri sentimenti saranno sinceri, ma attenzione a non pretendere troppo. Sul fronte professionale alcuni progetti saranno piuttosto interessanti, ma potrebbero richiedere tempo e qualche sacrificio. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale eccellente in questo periodo. Tante stelle splenderanno sopra di voi: non ci sarà una sola cosa che non potete fare. In amore la passione sarà al centro, godendo di un rapporto maturo e appagante.

Se siete single un incontro potrebbe cambiare le cose. Nel lavoro potrebbe essere un buon momento per dei cambiamenti che possono permettervi di crescere. Voto - 9️⃣

Acquario: il nuovo anno è iniziato abbastanza bene per voi, e il potenziale per fare bene non vi manca, anche considerato il movimento di queste stelle. Potrebbe essere un buon momento per dei cambiamenti professionali e crescere. In amore i buoni sentimenti verso il partner non mancheranno: approfittate delle giornate di Luna favorevole per esprimere al meglio le vostre emozioni. Voto - 8️⃣

Pesci: questa settimana si rivelerà interessante e piacevole da vivere secondo l'oroscopo. La fortuna vi sorride, e in ambito lavorativo farete buoni progressi con le vostre mansioni. In amore le relazioni più profonde potrebbero rafforzarsi, grazie alla comunicazione e al dialogo. Se siete single alcune conoscenze potrebbero scuotere il vostro cuore. Voto - 8️⃣