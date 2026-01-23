Secondo l'oroscopo dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026, i nati sotto il segno della Vergine vivranno una fase di stabilità affettiva e crescita economica, favorita da una gestione oculata dei risparmi. Al contrario, i Gemelli manifesteranno un forte desiderio di libertà che potrebbe causare tensioni di coppia, pur godendo di ottime opportunità sociali e di entrate impreviste. Infine, i nativi del Capricorno tenderanno a dare priorità alle ambizioni personali rispetto ai sentimenti, ma vedranno migliorare la propria posizione finanziaria grazie a un approccio più maturo e prudente negli affari.

La settimana 26 gennaio-1° febbraio dal punto di vista amoroso e finanziario: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In questa settimana, il nervosismo rischia di creare qualche scintilla all'interno della vostra relazione di coppia. Sembra che le donne del segno risentano maggiormente di questa tensione, specialmente se svolgono un lavoro a contatto con il pubblico. Se invece non avete legami, dimenticate la calma: sarete mossi da un’energia travolgente che vi spingerà a tentare conquiste audaci, forse persino eccessive per la vostra fase di vita. Sul fronte economico, però, prestate massima attenzione. È il momento di essere parsimoniosi e previdenti: gestite i risparmi con estrema cura perché il clima finanziario si preannuncia turbolento.

Se saprete organizzarvi con rigore, riuscirete a trasformare una potenziale crisi in un successo inaspettato. Voto: 6,5

Toro – Se avete una relazione romantica, cercate di non imporre eccessivamente il vostro punto di vista sul partner; a volte la vostra determinazione può sembrare prepotenza. Se non siete impegnati, potreste aver vissuto diversi flirt passeggeri negli ultimi tempi. Tuttavia, in questa settimana sentirete che le storie superficiali non vi bastano più: il vostro cuore desidera un legame profondo. Non perdete la fiducia, perché l'anima gemella è dietro l'angolo. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri progetti godranno di ottime prospettive di crescita. Noterete un influsso positivo sulla vostra situazione economica, con soluzioni concrete per chi ha vissuto un periodo di ristrettezze.

Voto: 8

Gemelli – In questa settimana, sentirete forte il desiderio di mordere la vita, spinti dalla consapevolezza che ogni istante è prezioso. Se siete in coppia, aspettatevi qualche scintilla: la vostra voglia di libertà potrebbe scontrarsi con le aspettative del partner, rendendo difficile trovare un punto d'incontro. Per chi è single, invece, si apre un periodo d'oro: sarete l'anima della festa e farete strage di cuori, rimandando ogni impegno serio a tempi più maturi. Sul fronte economico, Nettuno vi sorride portando entrate inaspettate, ma fate attenzione alle uscite: anche l'amico più caro, pur senza cattiveria, potrebbe spingervi a spese folli. Tenete a mente che la moderazione è una virtù preziosa per il vostro portafoglio.

Voto: 7,5

Cancro – In questa settimana, Venere protegge il vostro legame affettivo, portando una ventata di serenità e complicità nel rapporto di coppia. Vivrete momenti piacevoli tra le mura domestiche, magari pianificando qualche rinnovo per la casa o organizzando brevi viaggi rigeneranti. Se siete single, non aspettatevi il colpo di fulmine travolgente, ma piuttosto una serie di nuovi incontri stimolanti che sapranno incuriosirvi. Grazie al sostegno della Luna, la vostra naturale empatia sarà valorizzata, rendendo ogni interazione più semplice. È inoltre il periodo ideale per gestire questioni economiche o chiudere accordi complessi: la fermezza di Saturno vi garantirà la chiarezza mentale necessaria per non sbagliare.

Voto: 8,5

Oroscopo settimanale dal 26 gennaio al 1° febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questa settimana, il Sole accende i riflettori sulla vostra sfera affettiva. Negli ultimi tempi i sentimenti erano passati in secondo piano, creando qualche piccolo squilibrio. Se siete in coppia, sfruttate questo favore degli astri per riscoprire l’intesa con la dolce metà. Se invece siete alla ricerca dell'anima gemella, il vostro fascino sarà irresistibile e potrebbe portarvi a una conoscenza decisamente significativa. Anche il settore economico riceve una spinta positiva: è il periodo perfetto per far fruttare i risparmi o potenziare la vostra attività. Non agite però d'impulso: affidatevi a un esperto per evitare passi falsi.

Entro la fine della settimana, un consiglio prezioso da parte di una persona fidata vi indicherà la strada per migliorare i vostri guadagni. Voto: 8,5

Vergine – In questo periodo, la benevola influenza di Venere proteggerà i vostri sentimenti. Se vivete un rapporto di coppia, potreste sentire il bisogno di ridefinire il legame per renderlo più solido e duraturo; un breve viaggio insieme al partner si rivelerà la mossa ideale per rinvigorire l'intesa. Per chi è in cerca dell'anima gemella, il periodo si preannuncia ricco di emozioni e nuovi incontri stimolanti, spinti da un desiderio di condivisione più forte del solito. Sul fronte economico, la vostra consueta precisione vi permetterà di ottimizzare le entrate.

È il momento giusto per far fruttare i risparmi o per accogliere un gradito incentivo extra. Voto: 9

Bilancia – In questa settimana, il cielo vi riserva influenze contrastanti: se da un lato Venere protegge l’intesa con il partner, dall'altro alcuni astri potrebbero creare piccoli attriti. Se il vostro legame è profondo, non avrete nulla da temere; basterà gestire gli eventuali malintesi con estrema pacatezza e dedizione verso chi amate. Per chi è alla ricerca dell’anima gemella, il desiderio di stabilità sarà fortissimo e farete il massimo per costruire qualcosa di duraturo. Sul fronte economico, però, la prudenza è d’obbligo: Nettuno suggerisce di valutare bene ogni firma o investimento. Fortunatamente, il sostegno di Giove promette una svolta positiva o un guadagno inaspettato proprio quando meno ve lo aspettate.

Voto: 7

Scorpione – Preparatevi a una settimana vibrante, dove i sentimenti prenderanno il sopravvento portando con sé novità travolgenti. Nonostante qualche ostacolo iniziale, la vostra determinazione vi permetterà di coronare un sogno d'amore splendido, a patto che sappiate accogliere l'altro senza pregiudizi o critiche distruttive. Gestite le finanze con occhio attento, rinunciando a ciò che non è strettamente necessario per evitare tensioni future. La moderazione nelle spese vi garantirà quella serenità materiale di cui avete bisogno. In fondo, saper amministrare i propri beni è un'arte che ripaga sempre.

Voto: 8

Previsioni astrologiche da lunedì 26 gennaio a domenica 1° febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Finalmente aria di pace per il vostro cuore! Dopo i conflitti e i nervosismi che hanno segnato le ultime settimane, sentirete il bisogno di ritrovare armonia. E sarete accontentati: grazie al supporto di Venere, riuscirete a chiarire quei malintesi che creavano attrito con il partner. Per i single, questa settimana promette scintille. Sotto la guida di un Mercurio favorevole, aspettatevi incontri folgoranti e un entusiasmo travolgente. Sul fronte economico regna la stabilità, ma attenzione a Giove: il pianeta suggerisce prudenza. Evitate spese folli o nuovi prestiti, specialmente se avete già la tendenza a spendere più di quanto dovreste.

Voto: 8

Capricorno – In amore, l'influenza del Sole e di Mercurio vi porterà a concentrarvi molto sulle vostre ambizioni personali, rischiando però di trascurare i bisogni del partner. Fate attenzione a come comunicate: il rischio di essere fraintesi è alto. Se siete single, vivrete momenti di grande trasporto e passionalità, preferendo la varietà e le nuove emozioni alla stabilità affettiva. Sul fronte economico, noterete un netto miglioramento verso una maggiore solidità. È il periodo ideale per agire con maturità e guadagnare la stima altrui. Tuttavia, prima di firmare contratti o avviare collaborazioni, esaminate ogni dettaglio con estrema cautela. Voto: 7,5

Acquario – In questa settimana, prestate particolare cautela ai rapporti di coppia.

L'influenza di Giove potrebbe spingervi a pretendere un’autonomia assoluta, portandovi a trascurare i vostri doveri verso il partner. Se vivete un legame storico, fate attenzione: fughe improvvise o colpi di testa potrebbero compromettere la stabilità costruita negli anni. Per chi invece non ha legami, le stelle sono promettenti: potreste fare un incontro così speciale da farvi desiderare di cambiare vita. Sul fronte economico, non avrete voglia di privazioni e vi lascerete andare a qualche lusso extra. Non temete, però, perché entrate impreviste o affari vantaggiosi riequilibreranno presto il vostro portafoglio. Voto: 7

Pesci – In questa settimana, il settore coniugale non vede il passaggio di pianeti lenti o turbolenti.

Questo vi garantisce una stabilità serena, permettendovi di dedicarvi completamente al rafforzamento del legame con la persona amata senza distrazioni esterne. Se siete ancora single, potreste vivere un incontro travolgente, capace di regalarvi emozioni mai provate prima; sappiate però che si tratterà di un fuoco fatuo, intenso ma rapido, che vi lascerà comunque un ricordo splendido. Sul fronte della sicurezza, l'oroscopo suggerisce una certa prudenza: assicuratevi di chiudere bene porte e finestre e proteggete i vostri beni tecnologici o le proprietà personali da possibili malintenzionati. Voto: 7