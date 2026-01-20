L'oroscopo dal 26 gennaio all'1 febbraio dice che la settimana porta con sé un clima variegato, fatto di rallentamenti, riflessioni profonde e improvvisi scatti in avanti. Non tutto filerà liscio, soprattutto all’inizio, ma ogni segno avrà modo di rimettere ordine, chiarire alcune questioni e prepararsi a una fase più consapevole. Questo è il caso del Capricorno, che ottiene solo 2 stelle astrologiche. Il segreto sarà non forzare gli eventi, ma osservare, adattarsi e scegliere con attenzione dove investire tempo ed energie. Bene, invece, i Pesci, premiati con il massimo del punteggio.

Previsioni astrologiche settimanali dal 26 gennaio all'1 febbraio

⭐⭐Capricorno. Vi sentite scarichi, nervosi e poco inclini al confronto. Questa fase di calo rischia di riflettersi negativamente sull’ambiente che vi circonda, creando tensioni sia in ambito familiare che professionale. È importante non lasciarsi dominare dall’irritazione, anche se trattenersi non sarà semplice. Alcuni rapporti potrebbero diventare più tesi del solito, soprattutto se trascinate vecchi malumori. Quando vi accorgete che tutto sembra andare storto, fermarvi e proteggere ciò che conta davvero diventa una necessità. Trovate uno sfogo sano che vi aiuti a scaricare la pressione.

⭐⭐⭐Toro. La settimana si presenta movimentata e tutt’altro che lineare.

Un evento o un risultato inatteso potrebbe rimettere in discussione certezze che davate per acquisite, creando un senso di instabilità. Nonostante ciò, siete invitati a non perdere la rotta e a rimboccarvi le maniche, perché superato questo passaggio critico riuscirete a ritrovare continuità. Nei rapporti di coppia la fiducia resta un tema centrale: se qualcosa vi lascia perplessi, il dialogo sincero è l’unica strada per evitare incomprensioni. Tra casa e impegni esterni avrete molto da gestire.

⭐⭐⭐Vergine. Le giornate scorrono velocemente e vi ritrovate immersi in una routine fitta di impegni. L’efficienza non vi manca, ma il rischio è quello di arrivare a sera completamente esausti. I più giovani potrebbero affrontare una prova significativa, che richiederà concentrazione e sangue freddo.

Sul fronte economico qualcosa non quadra: entrate e uscite sembrano non combaciare, quindi è fondamentale controllare con attenzione i conti e rivedere alcune spese. Non sottovalutate i segnali di stanchezza fisica.

⭐⭐⭐Acquario. Questo primo periodo non vi ha regalato le soddisfazioni sperate e avete alzato una sorta di barriera tra voi e il mondo. Nei prossimi giorni, però, inizierete lentamente ad abbassare le difese, tornando a essere più presenti e reattivi. L’ansia che vi ha accompagnato non svanisce del tutto, ma si attenua, permettendovi di agire con maggiore libertà. Avrete modo di affrontare una questione rimasta in sospeso con più determinazione. In ambito sentimentale il clima è sereno, anche se qualcuno potrebbe avvertire una certa stanchezza emotiva nel rapporto.

⭐⭐⭐⭐Ariete. Avete un forte desiderio di cambiamento e di sperimentazione, che vi spinge a guardare oltre i soliti confini. Questa settimana vi offre l’occasione di fare un bilancio e di trarre nuovi spunti utili per il futuro. Non siete sprovveduti e sapete bene dove volete arrivare, ma sarà necessario mantenere alta l’attenzione. Ritardi e piccoli imprevisti potrebbero rallentarvi, quindi evitate distrazioni e agite con metodo. Osservare ciò che vi circonda vi aiuterà a trovare l’ispirazione giusta.

⭐⭐⭐⭐Bilancia. La settimana ruota attorno al benessere personale. C’è chi decide di rimettersi in forma, chi inizia un nuovo percorso legato alla cura del corpo e chi sente il bisogno di rinnovare le proprie abitudini.

Avrete modo di stare più all’aria aperta e di fare conoscenze stimolanti, anche attraverso canali alternativi. Le intenzioni sono buone e l’entusiasmo non manca, anche se il fine settimana potrebbe risultare più affannoso del previsto. Cercate di non caricarvi di troppe aspettative.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. Vi attendono giornate molto diverse tra loro, caratterizzate da sbalzi di energia e di umore. Alternare momenti di grande entusiasmo a fasi di stanchezza è normale in questo periodo. Alcuni di voi stanno dedicando tempo e attenzioni a una persona cara in difficoltà, e questo impegno emotivo verrà ricompensato. Novità interessanti si profilano all’orizzonte, ma richiedono apertura mentale e flessibilità.

In amore la stabilità è solida per chi è in coppia, mentre chi è solo farebbe bene ad attendere tempi più favorevoli.

⭐⭐⭐⭐Leone. Questa settimana segna un punto di svolta per questioni che vi trascinate da tempo. Potrebbero esserci spostamenti, cambi di ruolo o scelte che trasformano la vostra quotidianità. L’attenzione va rivolta soprattutto al lato economico e alla salute, che non andrebbero trascurati. I rapporti sentimentali si fanno più vivaci e coinvolgenti, riaccendendo il desiderio e la complicità. Chi è single farebbe bene a prepararsi, perché presto potrebbe presentarsi un’occasione interessante.

⭐⭐⭐⭐⭐Gemelli. Vi ritrovate sommersi da impegni improrogabili che occupano gran parte delle vostre giornate.

È il momento giusto per riorganizzarvi e rimettere ordine, anche dal punto di vista fisico. Prendervi cura dell’alimentazione e del corpo vi aiuterà a sostenere meglio i ritmi serrati. Nel corso della settimana arriva una notizia gradita che alleggerisce l’umore. L’intuizione è particolarmente attiva e qualcuno potrebbe fare sogni ricchi di significato.

⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. La settimana procede senza scossoni, ma regala qualche soddisfazione in più rispetto al solito. Avrete modo di portare avanti ricerche, idee o progetti legati a una vostra passione personale. Nei rapporti di coppia torna l’armonia e si rafforza la complicità, lasciandovi alle spalle un periodo turbolento. Anche sul fronte lavorativo o scolastico il clima migliora, permettendovi di chiudere alcune questioni con maggiore serenità.

⭐⭐⭐⭐⭐Sagittario. Avvertite una forte spinta verso ciò che è nuovo, emozionante e fuori dagli schemi. Questa settimana vi permette di sciogliere nodi irrisolti e di liberarvi da tensioni che vi portavate dietro da tempo. Non siete più disposti a rinunciare a ciò che desiderate e sentite il bisogno di guardare avanti con maggiore decisione. In famiglia potrebbe emergere qualche momento di nervosismo, soprattutto con i più piccoli. Prestate attenzione al benessere generale e cercate di correggere eventuali abitudini poco sane.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Pesci. L’inizio della settimana è piuttosto lento, ma giorno dopo giorno ritrovate slancio e motivazione. Le idee diventano più chiare e la comunicazione più fluida, favorendo nuove opportunità.

Qualcosa di inaspettato potrebbe arricchire le vostre giornate, portando entusiasmo e creatività. In amore il clima è intenso e coinvolgente, con la possibilità di eventi significativi per le coppie. Una richiesta di aiuto da parte di qualcuno vicino merita la vostra attenzione.