L'oroscopo della settimana dal 26 gennaio al 1° febbraio si presenta carica di energie contrastanti, ma anche di opportunità per chi è pronto a cambiare. I movimenti astrali di Mercurio, Venere e Marte influenzeranno la comunicazione, le relazioni e la carriera, mentre la posizione della Luna porterà una spinta emozionale per molti segni.

Marte spingerà il segno dell'Ariete a fare dei cambiamenti, soprattutto nel lavoro, mentre la pazienza sarà fondamentale per il segno del Leone per poter andare avanti. Mercurio favorirà la comunicazione per il segno dei Gemelli, invece i nativi Scorpione dovranno reinventarsi per poter tornare in carreggiata.

Previsioni oroscopo dal 26 gennaio al 1° febbraio 2026

Ariete: vita sentimentale che vi metterà a vostro agio con il partner in questo periodo. Venere vi regalerà dolci emozioni, e potrete divertirvi con la persona che amate, senza correre il rischio di cadere in discussioni. In ambito lavorativo Marte vi spingerà a dei cambiamenti, e con Mercurio a favore, non smetterete di metterci impegno e razionalità in quel che fate. Voto - 8️⃣

Toro: le tante stelle in quadratura dal segno dell'Acquario rendono questo periodo difficile da gestire. Soprattutto in amore, attenzione a non essere troppo impulsivi. La Luna navigherà in buone posizioni, e vi aiuterà a essere più razionali. In ambito lavorativo, se siete chiamati a prendere decisioni importanti, fatelo con molta calma, senza agire d'istinto.

Voto - 6️⃣

Gemelli: in questo periodo vi sembrerà di vivere una vita perfetta ed equilibrata secondo l'oroscopo. La vostra vita amorosa procederà alla grande grazie a Venere, senza lasciare indietro momenti di passione e maturità, mentre Mercurio favorirà la comunicazione. Per quanto riguarda il lavoro la creatività non manca, e dai vostri progetti potreste ricavare tanto con il vostro impegno. Voto - 9️⃣

Cancro: sarà una settimana tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Avrete bisogno di lavorare su voi stessi, ora che queste stelle saranno poco influenti. Potrebbe essere un buon momento per migliorare le relazioni familiari. Nel lavoro apritevi a nuove idee, che con un po’ di fortuna, potrebbero fare la differenza.

Voto - 7️⃣

Leone: cielo del momento che non vi darà molte occasioni secondo l'oroscopo. Avrete bisogno di risolvere alcune questioni familiari per poter migliorare, ma soprattutto, di smussare il vostro carattere per non cadere negli stessi errori. Nel lavoro dovrete avere pazienza, e continuare a fare del vostro meglio per mettere insieme progetti di qualità migliore. Voto - 6️⃣

Vergine: questa settimana vedrà un cielo tutto sommato discreto per voi nativi del segno. L'influenza positiva della Luna vi permetterà di vedere chiaramente i vostri obiettivi, ma attenzione a possibili malintesi, soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì. Cercate di essere sempre chiari, sinceri e trasparenti in quel che fate, nel lavoro o con il partner.

Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un periodo positivo da vivere secondo l'oroscopo. Le opportunità professionali potrebbero arrivare inaspettate, e voi sarete pronti a coglierle, sfruttando la bontà di stelle come Marte e Mercurio. In ambito amoroso i legami di coppia diventeranno più solidi, godendo di momenti di grande romanticismo e maturità. Voto - 9️⃣

Scorpione: le stelle di questo periodo non saranno così favorevoli nei vostri confronti. Dopo tante soddisfazioni e momenti da ricordare, adesso avrete bisogno di reinventarvi e trovare una direzione più chiara. In amore fermatevi un momento a comprendere cosa vorrebbe il partner da voi. Sul fronte professionale provate a buttare giù nuove idee, che possono rimettervi in carreggiata.

Voto - 6️⃣

Sagittario: una forte energia emotiva caratterizzerà questa settimana per voi. In amore Venere riempirà di emozioni il vostro rapporto: una buona sensibilità vi aiuterà a comprendere i desideri del partner. In quanto al lavoro buone intuizioni porteranno a interessanti risultati e possibilità di crescita personale e professionale. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà una settimana all'insegna dei viaggi e della conoscenza. Se avete in mente di esplorare nuove opportunità, soprattutto professionali, potrebbe essere un buon momento per rinnovarsi. In amore il rapporto con il partner o con una persona in particolare se siete single potrebbe farsi più intrigante. Sarà interessante scoprire come potrebbe andare avanti questa storia.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali ottime in questo periodo per voi nativi del segno. Le stelle avranno occhi solo per voi, concedendovi momenti d'oro tra voi e la persona che amate. Se siete single non abbiate paura di fare nuovi incontri. In quanto al lavoro porterete avanti le vostre idee con determinazione. Alla fine, potreste anche avere ragione. Voto - 9️⃣

Pesci: cielo del momento tutto sommato discreto in questa settimana di gennaio. La Luna però potrebbe alterare velocemente il vostro umore, soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì. Attenzione dunque al vostro atteggiamento nei confronti del partner. Nel lavoro sarete piuttosto attivi, ma non ci sarà motivo di avere fretta di concludere certi incarichi. Voto - 7️⃣