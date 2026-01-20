I tagli di capelli di tendenza in questo inverno 2026 sono davvero tanti, ma quello più gettonato è il caschetto sfoggiato dall'attrice Halle Berry. Inoltre si può prendere in considerazione anche la tonalità biondo dorato portato dall'attrice Luisa Ranieri. Entrambe le proposte possono essere sfoggiate nei prossimi mesi e sono

Hairstyle più gettonato inverno 2026

Tra i tagli di capelli della stagione invernale, quello più copiato è il meraviglioso caschetto di Halle Berry. L'attrice ha optato per un bob geometrico, la cui lunghezza arriva leggermente sotto le orecchie.

Sulla chioma sono presenti delle scalature che regalano molta leggerezza alla capigliatura. Per quanto riguarda lo styling, Berry ha creato delle onde molto morbide e una riga laterale. Il caschetto in questione è ideale per rendere il volto più giovanile. Inoltre non vanno dimenticate le schiariture presenti sul caschetto, che aiutano a illuminare il viso. Questo hairstyle è perfetto per dimostrare meno anni, ed essere sempre alla moda.

Nuova tonalità

Dopo avere realizzato dei nuovi tagli di capelli si può optare per una tonalità tutta nuova. In questo caso, la giusta ispirazione arriva da Luisa Ranieri: l'attrice ha scelto di colorare la sua chioma di un bel biondo dorato e il risultato finale è veramente stupendo.

Molti sostengono che si tratti di una parrucca, ma poco importa perché questa tonalità le sta divinamente. Ranieri ha abbinato questo colore a un caschetto lungo con un bel ciuffo portato lateralmente. La nuance illumina le lunghezze e le punte, invece le radici sono ombreggiate: questo effetto regala tridimensionalità al tutto e inoltre appare anche molto naturale. Il biondo dorato è ideale per mettere in risalto alla perfezione, la carnagione dell'attrice.

Abbinare il biondo dorato a vari tagli di capelli

La tonalità biondo dorato può essere abbinata a tanti nuovi hairstyle. Quindi si può optare per un pixie cut molto corto, dove sono presenti delle sfilature marcate e una frangetta corta, molto leggera.

Si può optare anche per dei capelli lunghi, scalati e accostati a una curtain bangs portata aperta sulla fronte. Per non passare inosservate si può creare il mullet, da portare riccio con una frangia abbastanza lunga che sottolinei lo sguardo. Da non dimenticare il butterfly cut: per chi non lo conoscesse sono presenti delle sfilature, per una chioma molto leggera.