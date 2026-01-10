L'oroscopo della settimana dal 12 al 16 gennaio non è pensata per rassicurare. I movimenti planetari spingono ogni segno a confrontarsi con ciò che è stato rimandato, nascosto o addolcito troppo a lungo. Non si tratta di eventi clamorosi, ma di prese di coscienza inevitabili.

Per molti sarà una fase di chiarimenti interiori, per altri un momento in cui smettere di raccontarsi versioni comode della realtà. Ecco, segno per segno, la verità scomoda che emerge.

Oroscopo dei primi segni dello zodiaco: realtà inevitabile per Gemelli

Ariete: In questi giorni sentite crescere una tensione che non riuscite più a scaricare con l’azione.

Qualcosa vi costringe a rallentare e a guardarvi dentro. La verità scomoda: state combattendo contro qualcosa che, in fondo, non volete davvero perdere. Il problema non è mollare, ma ammettere ciò di cui avete bisogno.

Toro: La settimana vi mette davanti a una sensazione di insoddisfazione difficile da ignorare. Vi accorgete che non tutto ciò che è stabile vi fa stare bene. Verità: restate dove siete per comodità, non per felicità. Dal 12 al 16 gennaio la sicurezza inizia a sembrarvi una scusa.

Gemelli: Avete la sensazione di dover chiarire qualcosa, ma continuate a girarci intorno. Parlate, spiegate, deviate. Verità: usate le parole per evitare una risposta precisa. Questa settimana una conversazione rimandata diventa inevitabile.

Cancro: State cercando di proteggere un equilibrio che si è già incrinato. Vi sforzate di capire, giustificare, tenere insieme. Verità: state difendendo qualcuno che non vi difende più. Nei prossimi giorni smettete di giustificare ciò che vi fa male.

Leone: Sentite il bisogno di essere visti e riconosciuti, ma qualcosa non risponde come vorreste. L’attenzione che cercate arriva a metà. Verità: non tutto ruota intorno a voi, e questo vi mette a disagio. Nella settimana prossima capite che ascoltare vale più che brillare.

Vergine: Cercate di tenere tutto sotto controllo per non perdere l’equilibrio. Vi rifugiate nei dettagli per sentirvi al sicuro. Verità: vi state concentrando sulle piccole cose per non guardare l’insieme.

Questa settimana qualcosa sfugge al vostro ordine, ed è necessario.

Settimana di riflessioni per Sagittario: imparate ad affrontare

Bilancia: Avete evitato uno scontro per troppo tempo, sperando che la situazione si sistemasse da sola. L’indecisione inizia a pesare. Verità: rimandate per non deludere nessuno, tranne voi stessi. Nei prossimi giorni una scelta non può più essere evitata.

Scorpione: Dentro di voi si muove un’emozione intensa che non riuscite a definire. La tensione cresce e si riversa nei rapporti. Verità: non siete feriti, siete arrabbiati. Finché non lo ammettete, continuate a punire anche chi non c’entra.

Sagittario: Avete voglia di cambiare aria, di allontanarvi, di non restare fermi.

Ma qualcosa vi trattiene contro la vostra volontà. Verità: scappate perché avete paura di fermarvi. Nella prossima settimana una situazione vi obbliga a restare e sentire.

Capricorno: State dando molto, forse troppo, per dimostrare il vostro valore. La fatica inizia a farsi sentire. Verità: fate di tutto per confermare qualcosa che è già evidente. Questa settimana capite che il valore non si giustifica.

Acquario: Vi sentite diversi, ma ultimamente vi state adattando più del solito. State rinunciando a qualcosa per stare comodi. Verità: vi state conformando per non complicare le cose. I prossimi giorni riaccendono il bisogno di rompere schemi messi da parte.

Pesci: State guardando una situazione con occhi pieni di speranza, anche se qualcosa non torna. Intuite il problema, ma lo addolcite. Verità: state idealizzando ciò che vi sta consumando. Nei prossimi giorni la realtà si fa sentire e vi libera.