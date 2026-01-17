L'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 19 gennaio 2026 al domenica 25 gennaio 2026 vede i Pesci incarnare l’essenza dell’arcano maggiore della Luna. Questa carta rappresenta, nella tradizione esoterica, la dimensione fluida dell’inconscio, la forza delle emozioni e il potere dell’intuizione. La Luna simboleggia il confine tra realtà e sogno, invita a immergersi nelle profondità dell’anima, valorizzando luci e ombre, illusioni e verità interiori. Nell'oroscopo, la sua presenza segnala un periodo fertile per esplorare ciò che sfugge alla logica razionale, abbracciando il mistero e la mutevolezza delle percezioni più sottili, un tema particolarmente affine alla natura dei Pesci.

I Pesci saranno chiamati in questa settimana a riconoscere e accettare l’ambivalenza delle emozioni. L'influsso della Luna stimola la sensibilità e la fantasia, ma può anche portare a momenti di incertezza e confusione. Le energie di questa carta risuonano profondamente con il vostro segno, facilitando una connessione intensa con i sogni, con i simboli e con tutto ciò che vive sotto la superficie. Sarà una fase favorevole per ascoltare il richiamo dell'immaginazione e lasciare che la creatività scorra liberamente, consentendo così di trovare nuovi significati e intuizioni anche nelle situazioni più nebulose. Ogni giorno della settimana, il vostro oroscopo vi inviterà a fidarvi delle vostre sensazioni e a non avere timore di ciò che non appare subito chiaro.

Parallelismi con altre culture

Nel simbolismo della Luna ci si imbatte in numerose culture, ciascuna con la propria interpretazione del suo magico potere. Ad esempio, nella tradizione Yoruba il ciclo lunare viene associato alla dea Yemoja, regina delle acque e protettrice delle emozioni, che dona sogni profetici e custodisce i segreti dell’inconscio collettivo. In India, la Luna è simboleggiata da Chandra, divinità della mente e delle acque, capace di influire sull’umore e sulle percezioni sottili, spesso invocata per ottenere protezione nei momenti di turbamento interiore. Nella cultura degli indigeni australi, la Luna viene narrata come una figura mutevole e potente nei Dreamtime Stories, capace di guidare le anime attraverso paesaggi misteriosi e carichi di messaggi da decifrare.

Anche nella tradizione inuit del Nord America, la Luna appare come entità che regola i ritmi vitali, giocando un ruolo fondamentale nei miti sulla nascita e sulla trasformazione spirituale. Questi parallelismi mostrano quanto sia universale, eppure personale, il richiamo lunare nel plasmare la psiche e il destino.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: assecondate il vostro intuito profondo

Secondo l'oroscopo dei tarocchi, l’energia della Luna sollecita i Pesci a prestare attenzione ai propri stati d’animo e a dedicarsi alla riflessione interiore. Sperimentare senza giudizio il flusso emotivo vi permette di attingere a un serbatoio di creatività spesso dimenticato nella routine. Tenere un diario dei sogni o dedicare del tempo alla meditazione può rivelarsi particolarmente utile per canalizzare l’intuizione e trarre beneficio dalle suggestioni inconsce.

Cercate di rallentare il passo quando vi sentite sommersi dalle impressioni, poiché la chiarezza emergerà solo abbracciando la complessità. Questa settimana, la ricchezza della vostra interiorità sarà la risorsa più preziosa, sostenendovi anche quando la realtà esterna appare incerta. Affidatevi a piccoli rituali quotidiani che vi riconnettano con la vostra essenza, lasciando che la Luna illumini i sentieri meno battuti del vostro essere.