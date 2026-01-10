Dall'oroscopo dei tarocchi della settimana che inizia lunedì 12 gennaio 2026, gli Acquario sono accompagnati dall'arcano maggiore del Matto, simbolo di nuovi inizi e spirito d'avventura. Questa carta è un emblema di libertà e possibilità infinite. Tradizionalmente raffigurato vestito in modo eccentrico, il Matto è colui che si lancia nel mondo con curiosità e senza pregiudizi, pronto a scoprire cosa riserva il futuro. La sua presenza suggerisce la necessità di abbracciare il cambiamento e fidarsi dell'istinto, aprendo la mente e il cuore a nuove esperienze con uno spirito leggero.

Per gli Acquario, la settimana sembrerà una tela bianca su cui dipingere i propri sogni. Noti per il loro carattere indipendente e l'orientamento al futuro, gli Acquario troveranno nel Matto un alleato perfetto. Questa carta li incoraggia a buttarsi nelle situazioni senza timore, sperimentando alternative e scoprendo nuovi aspetti di se stessi. Lasciando da parte il bisogno di controllo, è possibile aprirsi a opportunità inaspettate che potrebbero arricchire sia la vita personale che quella professionale. Gli Acquario sono pionieri nati e questa settimana avrà un forte impatto archetipico su di loro.

Parallelismi con altre culture

Nelle tradizioni delle tribù degli Yoruba, in Africa Occidentale, vi è il concetto dell'orizzonte sempre nuovo che ricorda lo spirito del Matto.

Qui, l'orisha Esu rappresenta la strada, le possibilità e le scelte, svolgendosi come un trickster in grado di mostrare cammini inaspettati ma significativi. Analogamente, nelle culture scandinave, il dio Loki incarna la ribellione e il cambiamento, sfidando l'ordine stabilito e promuovendo nuovi inizi tramite il suo approccio inesauribile e sovvertitore. In India, il concetto di libertà interiore che accompagna il sentiero del Matto può essere riflesso nella figura del Sādhu, colui che rinuncia agli schemi prestabiliti per trovare una verità più profonda. Ogni cultura riconosce il potere positivo del distacco e dell'avventura nel corso della vita.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: date fiducia al Matto

L'oroscopo della settimana invita gli Acquario a prendere esempio dal Matto e lasciarsi guidare dal sentimento di fiducia nel futuro. Questa settimana sarà importante dare spazio ai desideri nascosti, esplorando nuove strade e accettando l'incertezza come parte del viaggio. Guardate oltre l'orizzonte, non temendo di fare un passo verso l'ignoto, poiché è nel rischio che si trova la crescita e la maggiore soddisfazione personale. Allontanatevi dalla routine quotidiana, e cercate attività che vi permettano di esprimere la vostra originalità. L'universo vi ricompensa quando accogliete l'inaspettato con un sorriso e un cuore aperto. Che sia il momento giusto per intraprendere attività artistiche o magari una nuova esperienza formativa, lasciate che lo spirito d'avventura del Matto vi conduca verso un futuro radioso.