Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026, i Pesci esploreranno i misteriosi abissi della Luna, arcano maggiore che incarna il mondo onirico e l'inconscio. La Luna invita a guardare dentro di sé, a lasciarsi guidare dalle intuizioni che sorgono dal profondo. Essa simboleggia il potere delle emozioni e il magnetismo delle forze nascoste, richiamando il periodo notturno della riflessione e della ricerca interiore. Questo periodo può rivelare molto su di voi, mostrandovi lati della vostra personalità che ignoravate.

Per i Pesci, questa settimana sarà dominata dalle emozioni intense.

La vostra connessione naturale con il mondo emotivo e il vostro intuito vi condurranno verso esperienze che potranno arricchire il vostro spirito. La Luna vi stimola a esaminare i vostri sogni, a cercare significati nascosti nei simboli quotidiani. Attraverso la sua luce argentata, vi invita a non temere l'ignoto ma, piuttosto, a danzare con esso, trasformando la paura dell'incertezza in una nuova forza creatrice. Potreste scoprire che le vostre visioni possono diventare realtà.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo della Luna affonda le radici in numerose culture antiche. Nella tradizione Yoruba, il racconto dell'arcano maggiore può essere comparato al culto di Yemaya, la dea delle acque e della fertilità, che governa i regni del cuore e dell'intuizione.

Analogamente, in India, il dio Chandra rappresenta la Luna e il suo influsso magico sugli esseri umani, considerato la fonte delle emozioni e delle maree. In Giappone, il coniglio della Luna è un mito che simboleggia la saggezza e la generosità, offrendo lezioni di umiltà e sacrificio. Queste narrazioni riflettono un tema comune: la Luna come guida spirituale e baluardo di emozioni potenti e creatività inesauribile.

Consiglio delle stelle per i Pesci: ascoltate la vostra voce interiore

Durante questa settimana, prendetevi il tempo per esplorare i vostri sogni e desideri sotto la guida della Luna. L'oroscopo dei tarocchi vi suggerisce di aprirvi a pratiche che possano amplificare il vostro legame con l'inconscio, come la meditazione e la scrittura creativa.

Queste attività vi permetteranno di dare voce ai vostri sentimenti più profondi e di esprimere ciò che spesso resta nascosto. Potrete scoprire nuove prospettive sulla vostra vita, trovando equilibrio tra il vostro mondo interiore e la realtà esterna. Abbracciate la fluidità dell'acqua che vi caratterizza, permettendo ai vostri pensieri e sentimenti di scorrere liberamente, guidati dalla serena luminosità della Luna.