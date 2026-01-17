Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana che inizia lunedì 19 gennaio 2026, gli Acquario vengono accompagnati dalla figura affascinante del Matto. Questo arcano maggiore simboleggia la libertà incontaminata, la fiducia nel possibile e l’audacia di chi cammina senza sapere esattamente dove porterà la strada. Il Matto porta con sé lo spirito del viaggiatore che si affida all’intuito, rappresentando un inizio spontaneo, ma anche la voglia di vivere oltre i limiti imposti dalle convenzioni. L'oroscopo si colora così di promesse di cambiamento, con una leggerezza che invita a lasciare dietro di sé le zavorre del passato.

La presenza del Matto conferisce agli Acquario capacità di osare oltre il consueto, consentendo a chi appartiene a questo segno di esprimere pienamente la propria natura rivoluzionaria. La settimana sarà caratterizzata da piccoli atti di ribellione e dalla ricerca di nuove avventure, concetti che si riflettono nell'oroscopo come invito ad accogliere l’imprevisto senza timore. La spinta a uscire dalla routine si rivelerà produttiva, portando freschezza nelle relazioni e nell’ambiente di lavoro. Il Matto, infatti, regala agli Acquario il coraggio di affrontare strade ancora inesplorate, lasciando spazio alla fantasia e all’inventiva.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura Yoruba, l’archetipo di Eshu svolge un ruolo simile a quello del Matto nei tarocchi: Eshu è il messaggero divino, colui che custodisce le strade e i crocevia, agendo spesso secondo la logica dell'imprevisto e della sorpresa.

In Giappone, la figura del Tanuki, il procione mitologico, incarna il gioco, la trasformazione e la capacità di ribaltare la realtà, invitando a vedere il mondo con occhi nuovi. Anche la tradizione dei Trickster nordamericani, come Coyote tra i nativi americani, mostra quanto la follia controllata sia fonte di saggezza: chi segue il cammino del Matto sappia utilizzare il paradosso e l’imprevedibilità per rompere gli schemi e generare nuove prospettive. In tutte queste culture, la figura che si avventura là dove altri esitano a mettere piede gioca un ruolo fondamentale nel mantenere vivo il cambiamento e l’evoluzione collettiva.

Consiglio delle stelle per gli Acquario: lasciatevi sorprendere dai vostri sogni

L'oroscopo dei tarocchi chiede agli Acquario di accogliere l’invito del Matto, riconoscendo il valore dell’imprevisto anche nella quotidianità. Siate pronti a raccogliere le opportunità che emergono dal nulla, senza giudicare troppo in fretta ciò che non segue i binari consolidati. Lavorate sull’apertura mentale, concedendovi la possibilità di inseguire idee che all’apparenza sembrano irrazionali ma che sotto la superficie nascondono profonde intuizioni. Praticare la leggerezza d’animo, dedicandovi a un’attività nuova o lasciando che la settimana vi sorprenda, permetterà di vivere pienamente il potere rigenerante di questo arcano. Il consiglio delle stelle è di non temere l’ignoto, perché proprio lì si cela la vostra più autentica libertà.