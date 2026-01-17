L’oroscopo dei tarocchi della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 per i Sagittario è illuminato dall’arcano maggiore del Mondo, carta che nell’iconografia esoterica somma i quattro elementi e li racchiude in una danza armoniosa di compiutezza. Il Mondo invita a contemplare le tappe raggiunte e ad accogliere una visione di integrazione profonda. Questa carta rappresenta il culmine del viaggio iniziatico dei tarocchi, dove il cammino porta finalmente all’unità e alla pienezza, lasciando emergere la consapevolezza di essere parte di un disegno più ampio.

L’annata sfiora il cuore del percorso del Sagittario, con la promessa di un raccolto interiore all’insegna della liberazione dalle limitazioni.

Per i Sagittario, questa settimana l’energia del Mondo richiama il naturale spirito esploratore e l’aspirazione all’espansione tipica del segno. La tensione verso l’altrove e la capacità di aprirsi a nuovi orizzonti acquistano una tonalità più matura, dove ci si accorge che ogni viaggio, anche avventuroso, trova senso quando permette una riconciliazione tra le parti della propria esistenza. Tutto ciò che sembrava disperso può ora trovare ordine e collocazione, sia nel quotidiano sia nell’ambito delle relazioni. L’oroscopo suggerisce che si tratterà di giorni favorevoli per concludere progetti, dare senso ai propri sforzi e avvertire quel profondo sospiro di gratitudine che segue ogni conquista autentica.

Parallelismi con altre culture

Nella cultura indù, la dea Sarasvati rappresenta l’unità degli elementi che danno origine alla conoscenza, alla creatività e all’armonia. La sua immagine, come quella del Mondo, è spesso associata a una danza circolare che simboleggia il continuo fluire tra inizio e fine, fra creazione e compimento. Nel sistema filosofico greco, il concetto di "cosmos" racchiude l’idea di ordine universale, dove ogni parte trova il proprio posto in una totalità equilibrata. Similmente, nella visione degli indiani Hopi, il cerchio sacro è il simbolo di tutto ciò che è completo: la vita, la comunità, il tempo. Anche nella iconografia taoista, il cerchio del Taijitu suggerisce che la perfezione non risiede nella staticità, ma nell’alternanza e nell’intreccio armonioso delle energie.

Attraverso queste culture, il significato del Mondo si amplifica, rivelando quanto importante sia per esseri umani di ogni tradizione aspirare a una dimensione di completezza e inclusione.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: celebrate la vostra realizzazione

L’oroscopo dei tarocchi esorta a vivere questa settimana come un’occasione per riconoscere e festeggiare i traguardi raggiunti, anche quelli che paiono piccoli o scontati. Considerate l’idea di coltivare momenti di gratitudine: una passeggiata nella natura, nuovi studi o attività creative che permettano di riflettere su come tutte le esperienze, anche quelle difficili, si siano fuse in qualcosa di prezioso. Permettetevi di condividere le vostre gioie con chi vi è vicino, trasmettendo fiducia e apertura.

Un consiglio pratico consiste nell’osservare le vostre giornate come sezioni di un grande mandala, riconoscendo le connessioni e lasciando andare ciò che non serve più. Accogliete la sensazione di compimento come fonte di nuova energia, prontezza e rinnovata ispirazione.