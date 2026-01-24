Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026, la carta della Giustizia si configura come guida per le Vergine, ponendo al centro del cammino un principio che travalica la semplice imparzialità. L’arcano maggiore della Giustizia invita all’arte sottile della ponderazione, della valutazione profonda tra ciò che è giusto e ciò che non lo è, richiamando la figura archetipica che tutto osserva e soppesa con lucidità. In ogni cultura esoterica, questa carta rappresenta non soltanto il rispetto delle regole universali, ma anche la capacità di guardare oltre la superficie per intravedere il vero equilibrio delle forze, spesso nascosto nei dettagli.

Per il segno della Vergine, tradizionalmente abituato a indagare e correggere ogni minima imperfezione della realtà, questa settimana segna un momento in cui l’energia della Giustizia trova terreno fertile. Sarà proprio l’attenzione al particolare, marchio distintivo di questo segno, a favorire la risoluzione di situazioni che richiedono trasparenza e un giudizio raffinato. Le sfide che si profilano potranno offrire occasioni per ristabilire le proporzioni nella vita quotidiana, sostenendo la capacità di distinguere tra ciò che ha bisogno di essere sistemato e ciò che, invece, merita di essere lasciato andare.

Parallelismi con altre culture

Il tema della Giustizia, così centrale nell'oroscopo, trova un suggestivo rispecchiamento nella dea egizia Maat, custode dell’ordine e della verità, che solleva la piuma davanti al cuore dei defunti per determinare la loro rettitudine.

In India, il concetto di Dharma guida ogni atto verso la via corretta, mentre presso le civiltà precolombiane le bilance della vita e della morte si manifestavano nei rituali aztechi per mano della dea Tlazolteotl, incaricata di purificare e giudicare. Nella filosofia cinese del Li, ogni azione trova il suo valore nella misura e nell’armonia della relazione con il tutto. Questi paralleli mettono in luce come l’essenza della Giustizia sia universale: non solo regola o punizione, ma fondamento di un ordine più grande, che investe anche i piccoli gesti del quotidiano.

Consiglio delle stelle per gli Vergine: tenete fede ai vostri principi con lungimiranza

L’oroscopo dei tarocchi consiglia alle Vergine un atteggiamento di coerenza e attenzione meticolosa alle proprie scelte.

Rimanere fedeli alla verità e agli standard etici più elevati si rivelerà fondamentale nei giorni a venire. Non cedete a compromessi laddove la correttezza esige fermezza, ma ricordate che la vera Giustizia sa essere anche comprensione e tolleranza verso gli errori altrui. Valutate ogni situazione alla luce dei vostri valori, evitando di cadere nell’autocritica eccessiva che può ostacolare la serenità interiore. Ogni decisione misurata, anche la più piccola, contribuirà a rendere questi giorni non solo equilibrati, ma anche gratificanti per chi saprà soppesare ogni azione con cuore e mente.