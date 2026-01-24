Nell’oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 26 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, le Bilancia vengono illuminate dalla presenza dell’arcano maggiore della Giustizia. Questa carta regge la bilancia e la spada, emblemi di equilibrio e discernimento necessari per valutare con lucidità le situazioni che si presentano. La Giustizia si distingue tra gli arcani per il suo invito a ponderare le azioni e affrontare la verità senza timore, puntando su sincerità, onestà e rettitudine. La sua energia non è mai punitiva ma piuttosto ricerca il corretto bilanciamento tra cause ed effetti, offrendo la possibilità di ristabilire armonia dove vi sia stato squilibrio.

Questo arcano, in una settimana come quella alle porte, suggerisce che ogni decisione, piccola o grande, richiede attenzione alle conseguenze, oltre all’ascolto della propria voce interiore.

Alla Bilancia, segno della misura per eccellenza, la Giustizia appare affine quanto nessun altro arcano. In questi giorni l’oroscopo mostra come il bisogno di equità potrebbe manifestarsi in più ambiti della vita quotidiana: rapporti interpersonali, dinamiche lavorative e riflessioni personali. L’attitudine a mediare e a ricercare compromessi equilibrati, tipica delle Bilancia, sarà particolarmente valorizzata. Potreste trovarvi a svolgere il ruolo di arbitri o confidare alla vostra capacità di giudizio la soluzione di piccoli dilemmi.

L’acume e la chiarezza di pensiero vi aiuteranno a tagliare con saggezza ciò che non è più in armonia, consolidando le vostre scelte e rafforzando la stima che provate verso voi stessi. Questo oroscopo dei tarocchi rinnova per le Bilancia un invito: continuare a essere portatori di giustizia autentica nella realtà che vi circonda.

Parallelismi con altre culture

La simbolica della Giustizia si estende ben oltre il corpus esoterico dei tarocchi occidentali. Nella cultura egizia, la dea Ma’at impersona il principio dell’ordine cosmico e della verità, con la piuma che pesa il cuore dei defunti nella sala delle Due Verità. Solo chi si presenta leggero di colpa accede alla vita eterna, in perfetta risonanza con l’ideale di rettitudine della Giustizia.

Nella tradizione indiana il concetto di Dharma racchiude l’idea di impegno individuale per mantenere l’ordine morale universale, esattamente come la Giustizia invita ciascuno a compiere il proprio dovere responsabile. Anche nella mitologia norrena una figura simile appare in Forseti, dio della giustizia, della riconciliazione e dei giudizi equi. In ogni cultura, la forza della Giustizia si manifesta nell’urgenza universale di armonizzare il caos e riportare equilibrio attraverso decisioni giuste e ponderate.

Consiglio delle stelle per gli Bilancia: affidatevi al vostro senso di equità

Questa settimana, l’oroscopo dei tarocchi vi invita a coltivare la virtù della Giustizia in ogni scelta e relazione.

Ponete attenzione alla qualità dei vostri giudizi, senza lasciarvi influenzare da pressioni esterne o esigenze momentanee. Prendetevi del tempo per riflettere prima di agire, così da non smarrire il filo dell’obiettività; ogni volta che sorge un dubbio, ricordate che la vera giustizia nasce dal silenzio interiore prima ancora che dal confronto con gli altri. In ambito lavorativo, sappiate essere esempio di integrità. Nelle relazioni, provate a risolvere eventuali tensioni puntando su dialogo e rispetto reciproco. Anche nelle piccole abitudini quotidiane, la scelta della misura e della correttezza rafforzerà la vostra serenità. Siate confidenti che ogni equilibrio sapientemente ricostruito avrà ripercussioni positive anche nei giorni a venire.