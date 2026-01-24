Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 26 gennaio 2026 al domenica 1 febbraio 2026, i Gemelli vengono guidati dall’energia vivace del Bagatto. Questa carta, prima dell’arcano maggiore, rappresenta l’inizio dei percorsi più vari: sul tavolo del Bagatto si trovano tutti gli strumenti necessari per agire, indicando che ogni talento dormiente è pronto a manifestarsi se indirizzato con determinazione. L’immaginario del Bagatto, spesso visto come mago, comunicatore e iniziatore, porta una ventata di possibilità e l’entusiasmo contagioso di nuovi inizi.

Nell’arte dei tarocchi, il Bagatto invita ad avere fiducia nei propri mezzi e a non temere i primi passi, perché l’atto di iniziare contiene già in sé buona parte della realizzazione.

Per i Gemelli, questa settimana si annuncia come un tempo di vivacità mentale e movimento, rispecchiando lo spirito versatile e curioso del segno d’Aria. Il Bagatto trova casa nella comunicazione, nell’improvvisazione e nella rapidità all’adattamento proprio come i Gemelli, il cui ingegno spesso si alimenta di stimoli nuovi e piccoli colpi di genio. È un momento ideale per affrontare progetti rimandati, iniziare collaborazioni stimolanti o esprimere idee innovative in contesti che lo richiedano. In questo oroscopo si delinea una settimana che premierà chi saprà rompere la routine e dare spazio all’intelligenza brillante che il vostro segno governa.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto nei tarocchi trova molti echi nella simbologia globale del "Trickster", il mediatore culturale e magico tra i mondi. Nella tradizione nativa nordamericana, il Coyote incarna il cambiamento e l’imprevedibilità, ingannatore benefico che rompe l’ordine per creare nuove possibilità. Presso gli Yoruba dell’Africa occidentale, il dio Elegba protegge i crocevia e apre le strade all’innovazione, custodendo il potere delle parole e delle scelte. Nel pantheon indiano, la figura di Krishna giovane si serve spesso della parola e dell’astuzia per superare ostacoli, ricordando quanto la creatività sia una virtù da celebrare. Ovunque, la capacità di cominciare e trasformare - propria del Bagatto - è lodata come dono degli dèi e forza motrice della civiltà umana.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: usate ogni possibilità come uno strumento

L’oroscopo dei tarocchi evidenzia come, per i Gemelli, questa settimana sia preziosa non tanto per quello che accade, quanto per la modalità con cui sarà vissuta. Ogni incontro, ogni parola, ogni gesto, rappresenta uno strumento del Bagatto. Il consiglio è quello di osare laddove si presentano occasioni insolite, di non rifiutare inviti inusuali e di coltivare abilità che magari erano state lasciate da parte. Il Bagatto insegna a riconoscere il valore della versatilità: non tutto deve essere subito compreso o portato a termine, ma ciò che conta è aprirsi a esperienze nuove e imparare ogni giorno qualcosa di più su se stessi e sugli altri.

Ascoltando il richiamo dei nuovi inizi, l’oroscopo settimanale invita i Gemelli a essere creatori del proprio destino, anche con un pizzico di sana imprevedibilità, proprio come l’arcano che li accompagna in questi giorni.