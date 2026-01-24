Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 26 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, il segno del Leone riceve la benedizione dell’arcano maggiore Sole. Questo tarocco è simbolo di chiarezza, vitalità e rinascita, trasmettendo una luce che dissolve le incertezze e scalda le relazioni umane. Il Sole nei tarocchi rappresenta l'apice della realizzazione personale, il momento in cui l’energia creativa trova libera espressione, proprio come i raggi che giungono ovunque senza ostacoli. In questa settimana, quest’arcano vi accompagna come uno scudo luminoso, suggerendo che ogni ambiguità potrà essere affrontata con slancio e autenticità, stimolando la trasparenza e la gioia sincera nei vostri rapporti.

Il Leone trova nel Sole una delle sue immagini più perfettamente rispecchiate. Le qualità intrinseche di questo segno — generosità, calore, desiderio di brillare — si fondono con l’energia solare in modo naturale. Questa settimana l'oroscopo mette in risalto come la vostra presenza sia carica di una forza benefica, capace di influenzare positivamente chi vi è accanto. Le dinamiche quotidiane saranno illuminate da una prospettiva chiara e ottimista, permettendo di superare barriere che solo poco tempo fa apparivano insormontabili. Con il Sole come guida, ogni iniziativa verrà investita di una luce costruttiva, portando nuove opportunità sia nella sfera personale che in quella sociale.

Parallelismi con altre culture

Numerose tradizioni hanno riconosciuto la centralità del Sole come simbolo di vita e rigenerazione. Nell’antico Egitto, il dio Ra era considerato il sovrano celeste, fonte di luce e creatore di ogni cosa, e il suo viaggio quotidiano nel cielo ispirava racconti di rinnovamento costante. In India, il culto di Surya rappresenta ancora oggi il Sole come dispensatore di salute e prosperità, celebrato attraverso pratiche collettive come il Surya Namaskar, una sequenza di movimenti per onorare la forza vitale. Nel complesso sistema dello sciamanesimo andino, il Sole occupa un posto sacro tra le forze della natura, e le celebrazioni come l’Inti Raymi in Perù sono dedicate proprio al ritorno della luce e al mantenimento dell’armonia tra l’uomo e il cosmo.

Questi esempi mostrano come la ricerca della luce interiore e la gratitudine verso le fonti di chiarezza siano valori universali, condivisi anche dal Leone sotto la guida dell’arcano Sole.

Consiglio delle stelle per i Leone: celebrate la vostra luce con generosità

L’oroscopo dei tarocchi suggerisce di sfruttare appieno l’energia del Sole coltivando la spontaneità e rafforzando i legami umani. È il momento adatto per condividere idee e passioni, senza lasciarsi oscurare da timori o sospetti, poiché la sincerità sarà la chiave per attrarre comprensione ed entusiasmo attorno a voi. Occuparsi di attività collettive, oppure offrire sostegno e incoraggiamento a chi è in difficoltà, aiuterà a rinnovare il senso di appartenenza e a valorizzare il proprio ruolo all’interno della comunità.

Il Sole insegna che la vera forza risplende quando è al servizio della gioia comune: non esitate a portare calore dove vi è bisogno. Ogni gesto generoso e ogni parola ispirata contribuiranno ad accendere entusiasmo e riconoscenza nelle vostre giornate, rafforzando la vostra identità autentica di Leone.