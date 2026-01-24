Nell’oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 26 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, i Pesci si immergono nel magico richiamo della Luna, arcano maggiore che rappresenta il mistero, l’intuizione e il movimento tra i confini del sogno e della realtà. L’immagine tradizionale della Luna nei tarocchi suggerisce un paesaggio notturno in cui cani, lupi e crostacei si muovono seguendo impulsi primordiali, simboleggiando una danza tra conscio e inconscio. Questa carta incarna la sottile potenza delle percezioni interiori e invita all’ascolto di emozioni e visioni spesso celate alla luce del sole.

Nell’oroscopo, la Luna mette in risalto quella parte di sé che narra, preannuncia, talvolta inganna, costringendo a fare chiarezza nei propri sentimenti.

Sul piano simbolico, la Luna armonizza perfettamente con la natura dei Pesci, segno d’Acqua che naviga tra i mondi visibili e invisibili, tra la spiritualità e la materia. Nel corso di questa settimana, le energie della Luna renderanno ancora più fluida la sensibilità dei Pesci, offrendo visioni profonde e stimolando il desiderio di esplorazione interiore. I piccoli segnali che sembrano venir fuori dal nulla saranno in realtà preziosi indizi, suggerendo di prestare attenzione a sogni, sfumature emotive e intuizioni improvvise. L’oroscopo sottolinea la presenza di temi legati all’immaginazione e alla metamorfosi, invitando a vivere ogni giornata come fosse parte di un racconto notturno dove niente è come sembra a prima vista.

Parallelismi con altre culture

Nel viaggio attraverso le tradizioni spirituali del mondo, la Luna ha sempre esercitato un fascino di natura ambivalente e misteriosa. Nei rituali Yoruba, la figura di Yemaya, dea delle acque e madre di tutto, si intreccia profondamente al simbolo lunare evocando nutrimento, sogno e protezione emotiva. In India, la Luna riveste un ruolo centrale nell’astrologia vedica, dove Chandra viene considerata la rappresentazione stessa dell’ambivalenza umana, della memoria e della fertilità interiore. Nel mondo andino, il ciclo lunare è tuttora base delle pratiche agricole e spirituali, incarnando il principio del mutamento, della crescita e della guarigione. Anche nell’antico Egitto, la divinità lunare Khonsu veniva invocata per ottenere sogni profetici e guida nei momenti di incertezza.

Questi parallelismi sottolineano come, in diversi contesti culturali, la Luna venga percepita quale mediatrice tra mondi e tra emozioni profonde.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: seguite la voce sottile della Luna

L’oroscopo dei tarocchi indica ai Pesci la strada della sensibilità risonante e dell’attenzione ai segnali più delicati. Questa settimana, è saggio vivere ogni circostanza con apertura, lasciando spazio all’ascolto dei messaggi inconsci che la Luna trasmette tramite sogni, presentimenti e piccole sincronicità. Un diario notturno o qualche momento di riflessione quotidiana aiuteranno a decifrare meglio ciò che lo sguardo razionale tende ad escludere. In famiglia e nei rapporti più cari, la trasparenza emotiva porterà conforto e chiarimenti non sempre preannunciati.

Non tutto ciò che appare oscuro è pericoloso: talvolta, l’ombra custodisce tesori di conoscenza interiore e occasioni di crescita che solo chi ha il coraggio di attraversarla può scoprire. L’oroscopo suggerisce, infine, di fidarsi del proprio sentire e non sottovalutare il potere di una carezza silenziosa, di una parola gentile, di un’intuizione fugace.