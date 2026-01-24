L’oroscopo dei tarocchi della settimana che inizia lunedì 26 gennaio 2026 propone ai Sagittario l’influsso dell’arcano maggiore del Mondo. Questa carta simboleggia la compiutezza, l’armonia raggiunta dopo un percorso e la celebrazione dei traguardi. Il Mondo è rappresentato visivamente da una figura al centro di una ghirlanda, circondata dagli elementi della natura. Nel percorso dei tarocchi, questa carta incarna la totalità e la chiusura di un ciclo importante, ma apre anche a nuove possibilità, in una danza perpetua tra fine e inizio.

Per i Sagittario l’oroscopo settimanale segnala la possibilità di toccare con mano risultati concreti grazie all’energia del Mondo.

Il vostro spirito avventuroso si troverà perfettamente a proprio agio in un periodo che invita ad abbracciare il cambiamento come un completamento e non come un distacco. I vostri ideali si confrontano con nuove realtà da integrare: riceverete motivazione e riconoscimento dalle persone vicine, potrete portare a termine iniziative lasciate in sospeso e sentire di aver compiuto un viaggio interiore. Questa settimana vi sorprenderà con opportunità di espansione sul piano personale e relazionale, come se tutto il vostro impegno fosse stato finalmente ricompensato.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia indù, il concetto di compimento e ciclicità è incarnato dalla danza cosmica di Shiva Nataraja, che sancisce la distruzione e la rinascita di mondi, perpetuando il ciclo dell’universo.

Similmente, nella cultura africana dei Dogon del Mali, il mito della creazione racconta di un Mondo che giunge all’armonia grazie all’equilibrio tra il caos originario e l’ordine voluto dagli dèi. In Giappone, la festa O-bon celebra il ritorno degli spiriti degli antenati, un momento in cui passato e presente si uniscono in un senso di rinnovata appartenenza. Questi parallelismi dimostrano che il significato del Mondo nei tarocchi è universale: abbracciare la totalità e riconoscere il valore della conclusione prima di ripartire. Nel pensiero degli indigeni australiani, la canzone della creazione, il Dreamtime, chiude un’epoca introducendone una nuova, rafforzando il senso di continuità e realizzazione tipico dell’arcano maggiore del Mondo.

Consiglio delle stelle per i Sagittario: celebrate il vostro percorso completato

L’oroscopo dei tarocchi della settimana consiglia ai Sagittario di prendersi un momento per riconoscere ciò che è stato raggiunto senza rimandare il piacere della gratitudine. L’energia del Mondo facilita le connessioni con chi condivide le vostre visioni e vi permette di consolidare rapporti e obiettivi. Valutate le situazioni: ove sentite di aver esaurito un’esperienza, concedetevi la libertà di voltare pagina con fiducia, senza timori. Nei giorni che compongono questa settimana lasciate spazio anche a piccoli rituali simbolici che simboleggino la chiusura di un ciclo, come condividere un traguardo con gli amici o dedicarsi a un momento di riflessione solitaria. L’oroscopo suggerisce di accogliere la pienezza del presente e prepararsi con serenità al nuovo viaggio che vi attende, forti della consapevolezza maturata fino ad oggi.