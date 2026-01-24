Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal lunedì 26 gennaio a domenica 1 febbraio 2026, gli Scorpione sono sotto l'influsso dell'arcano maggiore Morte. Spesso temuta e fraintesa, la carta della Morte non parla di fine in senso letterale, ma apre le porte a un processo di trasformazione radicale. Essa invita a lasciare andare ciò che è obsoleto per favorire il rinnovamento. La falce tenuta dalla figura centrale simboleggia il taglio netto con il passato, indispensabile per progredire. In molte scuole esoteriche, la Morte è associata a una rinascita, dove la chiusura di un ciclo diviene l'inizio di una nuova fase della vita.

Lo Scorpione trova in questa carta il proprio archetipo più autentico. Segno d’acqua legato ai misteri, alle metamorfosi e alla profondità emotiva, vibra in sintonia con il messaggio rivelato dalla Morte. Questa settimana l'oroscopo suggerisce di accogliere i cambiamenti, anche quelli che sembrano più radicali o dolorosi. Solo accettando la necessità di congedarsi da certe abitudini, relazioni o modi di pensare si può accedere a una consapevolezza più ampia e a nuove risorse interiori. Il coraggio di affrontare il vuoto, tipico del vostro segno, sarà una risorsa irrinunciabile nei giorni a venire.

Parallelismi con altre culture

Tra le culture che hanno interpretato la trasformazione come passaggio essenziale nella vita, spicca il mito della Fenice nella tradizione cinese.

La Fenice si consuma tra le fiamme e risorge dalle proprie ceneri, simboleggiando il ciclo eterno di morte e rinascita. Anche nel sistema Ifá della tradizione Yoruba, il concetto di ricominciare dopo la fine di un ciclo è fondamentale: la divinità Esu è custode delle soglie e favorisce la transizione, aiutando gli individui ad attraversare momenti di crisi verso nuove opportunità. Nel Messico precolombiano, la celebrazione del Día de los Muertos onora la continuità tra i piani dell’esistenza, rafforzando l’idea che la morte sia un passaggio naturale e vitale, non una punizione. Persino nella mitologia norrena, la distruzione del Ragnarök porta alla rinascita del mondo, sottolineando il valore delle chiusure necessarie per una rigenerazione autentica.

Questi riferimenti sottolineano come, in molte tradizioni, la perdita e la trasformazione siano pilastri della crescita e della continuità.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: abbracciate il rinnovamento senza resistenza

Secondo l’oroscopo dei tarocchi, la presenza della Morte invita a non opporsi ai cambiamenti, ma a favorirli con spirito aperto. È il momento ideale per praticare un piccolo rituale di passaggio: liberatevi di oggetti che rappresentano il passato o annotate su un diario ciò che desiderate lasciar andare, rendendo simbolico il vostro percorso di rinnovamento. Cercate di affrontare le sfide settimanali con la consapevolezza che ogni chiusura contiene già in sé i germogli per una nuova fase.

L’autoanalisi profonda, il silenzio rigenerante o il dedicarsi a una nuova attività possono diventare strumenti potenti per lasciarsi alle spalle ciò che non serve più. Sappiate che il vero coraggio consiste nel guardare avanti senza nostalgia, onorando ciò che è stato ma scegliendo con determinazione la trasformazione.