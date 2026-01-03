Nell'oroscopo dei tarocchi della settimana dal 5 all'11 gennaio 2026, i Pesci incontrano la carta della Luna, un arcano maggiore che simboleggia il mondo dei sogni, delle illusioni e del subconscio. La Luna incarna la dualità tra l'illuminazione e le ombre, rivelando un cammino nascosto che può portare a intuizioni profonde o, se trascurato, a confusione e smarrimento. Essa esorta chi la incontra a fidarsi del proprio intuito, esplorando le maree interiori che possono portare alla luce aspetti del sé spesso dimenticati.

Per i Pesci, questa settimana potrebbe essere particolarmente intensa sotto l'influsso della Luna.

La vostra natura empatica e sognatrice si integra perfettamente con l'energia lunare, invitandovi a esplorare le profondità del vostro animo. I passaggi attraverso i regni dell'intuizione e della sensibilità vi permetteranno di scoprire soluzioni innovative a problemi persistenti. Tuttavia, la Luna vi invita anche a rimanere vigili contro le illusioni che potrebbero distorcere la realtà. La vostra abilità di fluttuare tra sogno e realtà è un dono che in questo periodo può condurvi a una comprensione più profonda del mondo attorno a voi e di quello dentro di voi.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia giapponese, la Luna è spesso associata a Tsukuyomi, il divino spirito della luna che governa con un alone di mistero e riflessione, simile alla carta della Luna nei tarocchi.

Tra i Maya, la dea lunare Ix Chel era venerata come la protettrice della fertilità e dei misteri della notte, simbolizzando il potere di trasformazione e rinascita che la Luna porta. In Africa occidentale, all'interno della cultura Yoruba, il divinità lunare Osanyin rappresenta la guarigione e la conoscenza che emergono dall'esplorazione del proprio subconscio. Queste tradizioni condividono un tema comune: la luna è un ponte tra il visibile e l'invisibile, tra ciò che conosciamo e ciò che è nascosto.

Consiglio delle stelle per i Pesci: abbracciate la ricerca interiore

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce ai Pesci di sfruttare l'energia della Luna per intraprendere un viaggio di auto-scoperta. Dedicate tempo alla meditazione o alla registrazione dei sogni, strumenti potenti per svelare i messaggi del vostro subconscio.

Approfittate di questa settimana per stabilire un contatto più profondo con il vostro mondo interiore, lasciando che le intuizioni emerse vi guidino nelle scelte quotidiane. Prestate attenzione anche ai vostri sentimenti e alle vostre emozioni, non ignorate i segali di disagio o conflitto interiore. La guida della Luna vi incoraggia a trovare equilibrio tra sogno e realtà, trasformando la vostra naturale sensibilità in un potente strumento di comprensione e crescita.