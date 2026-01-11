Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 11 gennaio 2026, i Pesci si tuffano nelle acque mistiche dell'arcano maggiore della Luna. Questa carta rappresenta l'intuizione, l'incertezza e le emozioni che emergono dalle profondità dell'inconscio. Nella tradizione dei tarocchi, la Luna illumina il cammino in modo enigmatico, rivelando verità oscure e sensibilità profonde che spesso rimangono celate alla luce del giorno. Le sue fasi mutevoli simboleggiano il ciclo della natura e i cambiamenti interiori, un insegnamento di adattabilità e trasformazione.

Per i Pesci, oggi potrebbe essere un giorno in cui l'intuizione gioca un ruolo cruciale nel guidare le vostre decisioni. Il vostro segno dominato dall'elemento acqua vibra in sintonia con l'energia della Luna, accentuando la capacità di comprendere i messaggi nascosti nei sogni e nelle intuizioni. Sebbene l'incertezza possa portare a dubbi, vi invita ad abbracciare l'ignoto con fiducia, cercando significati più profondi nelle vostre esperienze. Permettete alle vostre emozioni di guidarvi verso verità nascoste e riflettete sul loro impatto nella vostra vita quotidiana.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione yogica dell'India, l'importanza della Luna è rappresentata attraverso il chakra della fronte, chiamato "Ajna" o "terzo occhio", associato alla capacità di visione interiore e comprensione intuitiva.

Considerata la sede dell'intuizione, simboleggia il potere di percepire oltre le apparenze. Similmente, nelle culture africane, il sistema di divinazione Yoruba chiamato Ifá utilizza l'intuito per connettersi con l'Orunmila, il dio della saggezza e della conoscenza. Anche il plenilunio nei riti nordici celebra la Luna come una guida spirituale che illumina la notte e accompagna nella scoperta dei desideri inespressi.

Consiglio delle stelle per i Pesci: seguite i vostri sogni

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce che oggi i Pesci dovrebbero prestare attenzione ai sogni e ai simboli che emergono dal subconscio. Trovate momenti di silenzio per meditare o scrivere un diario dei sogni, attività che possono rivelare nuove prospettive sulla vostra vita e i vostri obiettivi.

Sperimentate con modalità creative come la pittura o la musica per esprimere emozioni profonde, lasciando che la vostra intuizione trovi il suo canale di espressione. Questo processo vi permetterà di affrontare le incertezze con grazia e di abbracciare le ombre come parte integrante della vostra crescita personale. Ascoltare la voce dell'anima può offrirvi nuove risposte e portare chiarezza dove regna il dubbio.