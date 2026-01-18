Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 18 gennaio 2026, i Pesci si trovano sotto l’influenza arcana della Luna. La Luna rappresenta nei tarocchi un regno dove realtà e illusione danzano assieme, segnando il confine fra il conscio e l’inconscio. Simbolo di mistero, visioni notturne e flussi emotivi, questa carta invita ad accogliere le ombre interiori senza paura, riconoscendo che la vera comprensione nasce dal confronto con ciò che appare ambiguo o sfuggente. La Luna guida il cammino nei sentieri non illuminati, dove solo l’intuito e la sensibilità permettono di procedere superando la confusione che a volte domina la mente.

Per i Pesci, l’accostamento con la Luna rafforza una capacità già insita nel segno: il richiamo verso l’immaginazione, la ricettività agli umori collettivi e la propensione ad ascoltare il proprio mondo interiore. Nel vostro oroscopo, questa carta sottolinea quanto sia importante abbracciare le emozioni senza reprimerle, lasciando che il sogno, la memoria e il simbolo si facciano veicolo di crescita personale. In questa giornata, potreste sentire un particolare trasporto verso le arti, la meditazione o la contemplazione, trovando nei momenti silenziosi le risposte che la razionalità non può offrire. La Luna allude anche a una sottile percezione delle dinamiche relazionali, entro cui spesso intuite più di quanto dite apertamente.

Parallelismi con altre culture

Il simbolismo lunare si ritrova profondamente radicato in molte tradizioni culturali. Nella mitologia sumera, la dea Inanna svolgeva viaggi sotterranei in mondi d’ombra, riprendendo il ciclo della Luna che appare e scompare. Nel sistema di credenze dei nativi americani Hopi, la Luna viene onorata come portatrice di sogni e visioni spirituali, custode delle acque e delle emozioni cicliche. In Africa Occidentale, la cultura Yoruba affida alla divinità Yemọja il compito di guidare attraverso le acque dell’inconscio collettivo, simile ai moti della Luna che regolano le maree e il ritmo della vita segreta. In Giappone, la Luna piena di agosto è celebrata con feste dedicate all’osservazione (“Tsukimi”), evento che invita alla riflessione sulla transitorietà e sulla bellezza velata della notte.

Tutte queste tradizioni, diverse per tempo e luogo, riconoscono alla Luna un ruolo di mediatrice fra ciò che è visibile e ciò che si cela oltre la superficie, valore riscontrabile nell’essenza del vostro oroscopo di oggi.

Consiglio delle stelle per i Pesci: fidatevi delle intuizioni notturne

L’oroscopo dei tarocchi consiglia ai Pesci di accogliere senza esitazione i messaggi che emergono dall’inconscio. Dedicate un momento della giornata alla scrittura dei sogni o a un breve momento di silenzio meditativo, lasciando che le immagini interiori si presentino senza filtri. In questa fase è essenziale evitare di razionalizzare troppo gli stati d’animo: ogni sensazione, anche la più ambigua, possiede un significato che si rivelerà con il tempo.

Siate aperti alle coincidenze e ai segnali, soprattutto se si presentano ripetutamente, poiché potrebbero portare insegnamenti inaspettati. La Luna invita a vivere con delicatezza i rapporti, offrendo ascolto e comprensione. In questo modo, l’oroscopo suggerisce che il fascino del mistero potrà tradursi in ispirazione creativa e nuova consapevolezza.