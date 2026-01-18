Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 18 gennaio 2026, lo Scorpione incontra la carta della Morte, uno tra gli arcani maggiori più enigmatici che il mazzo possa offrire. Malintesa nei secoli, questa carta non parla di fine in senso fisico, ma di chiusura e rinascita, di cicli che giungono al termine per lasciare spazio al nuovo. La figura della Morte, spesso rappresentata mentre falcia il passato, apre la via a una trasformazione purificatrice e irresistibile, portando con sé il dono dell’abbandono di ciò che è ormai inutile o esaurito. L’oroscopo di oggi invita gli Scorpione a confrontarsi con questa energia di passaggio, approcciando la giornata come un varco da attraversare, pronti a nascere una seconda volta.

Per gli Scorpione, il potere della Morte è straordinariamente affine alle proprie radici esoteriche. Questo segno, abituato a immergersi nelle profondità delle emozioni e dell’anima, trova naturalezza in ciò che sembra spaventare gli altri: la trasformazione. L’oroscopo segnala che oggi le sfide potrebbero assumere la forma di cambiamenti inaspettati, resistenze o decisioni da prendere senza esitazione. Non si tratta di temere la chiusura, ma di leggere tra le righe il senso di una porta che si chiude perché ne possa aprire un’altra. Lo Scorpione sa che nulla permane e che resistere all’inevitabile spesso conduce solo a una staticità che non appartiene al proprio spirito ardente.

Parallelismi con altre culture

Nella mitologia azteca, la figura di Mictecacihuatl, la Signora della Morte, presiedeva il regno dei defunti garantendo il passaggio delle anime verso nuovi destini, simbolo di continuità oltre la fine. In India, la danza di Shiva Nataraja incarna la distruzione necessaria per il ricrearsi perpetuo dell’universo: ogni ciclo di morte porta con sé la promessa di una nuova crescita. La cultura yoruba ricorda Oya, dea della tempesta e dei mutamenti radicali, che protegge chi non teme di tagliare i legami col passato. Così presso gli antichi Egizi, il rito dell’imbalsamazione e la figura di Anubi testimoniavano la fede incrollabile in una rinascita possibile solo dopo aver attraversato la notte.

In ogni latitudine, la Morte rappresenta una soglia carica di potenzialità e non una conclusione sterile: il vero oroscopo della Morte parla a chi ascolta il battito del divenire continuo.

Consiglio delle stelle per gli Scorpione: accogliete la trasformazione senza rimpianti

L’oroscopo dei tarocchi propone per gli Scorpione una riflessione preziosa: oggi ogni resistenza al cambiamento rallenta il cammino verso la crescita. Lasciate andare ciò che non serve più, sia esso un’abitudine, una relazione stanca o pensieri che ostacolano la vostra evoluzione profonda. La giornata invita a rinnovare la fiducia nei processi di trasformazione naturale, a non aggrapparsi a ciò che il caso mette da parte, perché proprio attraverso il distacco nasce la possibilità di un rinnovato entusiasmo.

Coltivare pratiche meditative o scrivere può aiutare a chiarire quale sia il peso da lasciare. Solo così la giornata si trasformerà in un trampolino per proiettarsi verso nuove mete, con la certezza che ogni morte è la premessa di una rinascita più autentica e intensa.