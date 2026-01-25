Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 25 gennaio 2026, il protagonista per gli Ariete è il Bagatto, prima carta degli arcani maggiori. Il Bagatto simboleggia il principio della manifestazione, la capacità di iniziare qualcosa di nuovo attingendo al proprio potenziale, con intuito e abilità. Tradizionalmente il Bagatto viene rappresentato come un giovane alchimista o prestigiatore che maneggia strumenti magici su un banco, riferimento alla versatilità e all’uso della creatività per plasmare le possibilità in realtà. Nel linguaggio dei tarocchi, questa carta segna il momento in cui le potenzialità prendono forma concreta, richiamando l'arte di trasformare desideri in azioni tangibili.

Per gli Ariete, il Bagatto rappresenta un simbolo perfetto della personalità focosa e impulsiva che ama dare inizio a nuove avventure. L'influsso di questa carta nell'oroscopo di oggi spinge gli Ariete a prendere iniziative coraggiose, sperimentando soluzioni originali anche nelle situazioni ordinarie. Il Bagatto ricorda che la fortuna tende a favorire chi si muove con decisione e curiosità, proprio come il vostro segno. La giornata promette quindi una scarica di dinamismo che può portare benefici sia nei rapporti umani che nel lavoro o negli hobby. L’importante sarà non temere di mostrare le proprie capacità, ma anzi celebrarle, lasciando fluire il talento e la vitalità tipica dell’Ariete.

Parallelismi con altre culture

La figura del Bagatto risuona con archetipi presenti anche in altre culture, dove la persona che trasforma idee in realtà viene spesso celebrata. Nella tradizione Yoruba, ad esempio, la figura di Esù (Eshu) rappresenta il messaggero tra i mondi, colui che apre le strade, simile per molti aspetti all’artefice dei tarocchi che avvia nuovi cicli. In Cina, il Lian Gong, il maestro artigiano, è considerato il creatore delle cose utili e l’emblema dell’iniziativa manuale e spirituale. Persino nelle antiche leggende norrene, il dio Loki viene visto come promotore di cambiamenti creativi, spesso imprevedibili ma fondamentali per l'evoluzione degli eventi. Le culture del Sudamerica, come quella degli Inca, hanno celebrato figure mitiche come Viracocha, il dio civilizzatore che ha insegnato agli uomini l’uso degli strumenti e delle tecniche.

Questi parallelismi sottolineano quanto sia universale il tema del Bagatto: la capacità di dare vita al nuovo attraverso abilità e ingegno.

Consiglio delle stelle per gli Ariete: osate manifestare il vostro coraggio creativo

L'oroscopo dei tarocchi suggerisce di rendere omaggio oggi al Bagatto non solo attraverso azioni, ma con la consapevolezza della propria unicità. Dedicate qualche momento a individuare un piccolo progetto che desiderate avviare, lasciando che la vostra energia si concentri su quell’idea con fiducia. Si rivelerà utile mantenere una mente aperta e flessibile, pronta a imparare da ogni occasione. Se incontrate ostacoli, provate a considerarli come opportunità per mettere alla prova la vostra destrezza inventiva.

La carta del Bagatto consiglia inoltre di riscoprire il piacere della manualità, dando spazio anche alle attività pratiche, dall’organizzazione della casa alla creazione artistica. Più che mai, oggi, il segreto è agire senza esitazione: i piccoli gesti guidati dalla passione possono aprire sorprendenti sentieri di successo.