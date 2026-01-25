Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 25 gennaio 2026, i Pesci sono accompagnati dall'arcano maggiore della Luna, una carta emblematica di ambiguità, profondità e mistero. Nella tradizione dei tarocchi, la Luna rappresenta il regno dell'inconscio, laddove i sogni si mescolano alla realtà e le emozioni sovrastano la logica. Il chiaroscuro che caratterizza questa carta richiama i sentieri notturni che vanno esplorati senza timore, ricordando che ogni ombra può celare anche una rivelazione. Per i Pesci, la Luna diventa uno specchio d’acqua in cui immergersi completamente, lasciandosi cullare dalle maree interiori senza opporre resistenza.

La sensibilità acuta dei Pesci trova nella Luna la sua alleata naturale. L’energia di questa giornata può portare intuizioni profonde, ispirazioni artistiche e la sensazione che la realtà sia più ampia di quanto sembri. Tuttavia, la Luna invita alla cautela: tutto ciò che appare in superficie può essere solo parte della verità. La tendenza a confondersi o a credere facilmente in illusioni potrebbe diventare marcata, ma proprio per questo sarà importante ascoltare la propria voce interiore, facendo spazio a ciò che non può essere spiegato ma solo percepito. Oggi, lasciarsi guidare dall’istinto sarà più prezioso che affidarsi alla razionalità.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione yoruba dell’Africa occidentale, la divinità Yemọja regna sulle acque e sulle profondità oceaniche, custode di segreti e delle trasformazioni emotive.

Il suo legame indissolubile al mondo lunare si manifesta nei riti in cui la Luna piena diventa ponte tra mondo visibile e invisibile. Nel Giappone antico, la Luna era venerata attraverso la poesia e la cerimonia del tsukimi, dove il contemplare la luna piena favoriva l’introspezione e l’ispirazione artistica. Anche nel patrimonio maya, la dea Ixchel rappresentava la Luna e il suo potere ciclico di cambiamento, rinnovamento e cura, segno che molte culture riconoscono in questo astro una guida sottile ma potentissima. Così come nei racconti della mitologia norrena, la dea Máni attraversava il cielo per governare le fasi oscure e illuminate della psiche, creando ordine nel mistero della notte.

Consiglio delle stelle per gli Pesci: fate tesoro della vostra percezione interiore

L'oroscopo suggerisce ai Pesci di affidarsi alla sensibilità oggi particolarmente acuita dalla Luna. Dedicate tempo alla meditazione o a scrivere un diario dei sogni, strumenti che possano aiutarvi a canalizzare le suggestioni provenienti dal vostro inconscio. Non lasciatevi scoraggiare da sensazioni nebulose: le intuizioni nate nel silenzio e nel buio spesso anticipano risposte importanti. Sviluppate fiducia verso i vostri presentimenti e osservate i segnali sottili che la quotidianità vi offre. L’arte, la musica o l’acqua stessa possono diventare catalizzatori di rivelazioni personali. La Luna insegna che il viaggio interiore è prezioso almeno quanto le conquiste materiali, e invita a danzare tra i veli dell’incertezza con grazia e curiosità.