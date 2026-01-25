Nell’oroscopo dei tarocchi di oggi, domenica 25 gennaio 2026, il Mondo si presenta agli Sagittario come arcano maggiore simbolo di compimento, armonia e connessione universale. Il Mondo, rappresentato da una figura avvolta da una corona di alloro, simboleggia il raggiungimento di un ciclo e l’apertura a nuove esperienze. Questo arcano promette la celebrazione dei traguardi, la consapevolezza di essere parte di qualcosa di più ampio, e invita a danzare con leggerezza sulle infinite possibilità che la vita offre. Dal punto di vista simbolico, il Mondo parla di viaggi conclusi e di una ricompensa per chi ha lavorato con costanza, indicando pure una rinascita capace di abbracciare nuovi orizzonti.

Per il segno dei Sagittario, il Mondo incarna perfettamente il desiderio di avventura, la ricerca di conoscenza e il bisogno di sentirsi cittadini del pianeta. Questo oroscopo dei tarocchi sottolinea l’armonia tra desiderio di scoperta e la necessità di radicamento, elementi da sempre centrali nella personalità del Sagittario. Oggi si manifesta la possibilità di vedere i progetti recenti trovare conclusione o riconoscimento, mentre si aprono davanti agli occhi vaste mappe interiori. Valorizzare gli incontri con persone diverse, imparare lingue nuove o assaporare cultura lontane rappresenta una via per onorare la carta del Mondo nella quotidianità odierna. Questo è un invito a non porre confini al proprio entusiasmo e a lasciar fluire la sensazione di pienezza derivante dai successi maturati.

Parallelismi con altre culture

L’arcano del Mondo trova eco in molte tradizioni e simbolismi diffusi al di fuori dell’orizzonte occidentale. Nella cosmologia dei Dogon del Mali, l’esperienza del completamento cosmico è rappresentata dal Nommo, entità che porta equilibrio e ordine nell’universo dopo un percorso di dispersione. Analogamente, nella filosofia vedica indiana il concetto di Moksha indica il raggiungimento della liberazione dai cicli terreni, simile allo stato di armonia universale suggerito dal Mondo. In Cina, la danza del leone durante il Capodanno simboleggia la chiusura di un ciclo e la benedizione per nuovi inizi, che avvicina molto al senso celebrativo e propizio di questa carta.

Il mito azteco del Quinto Sole parla di cicli che si concludono e nuovi mondi che nascono, offrendo ai Sagittario spunti per riflettere sul valore della ciclicità e del rinnovamento continuo. Infine, nella cultura maori, il concetto di Whakapapa unisce gli individui alle proprie radici e all’intero universo, rendendo ogni esperienza personale parte di un vasto disegno collettivo.

Consiglio delle stelle per gli Sagittario: celebrate i vostri traguardi con gratitudine

Il messaggio dell’oroscopo dei tarocchi di oggi per gli Sagittario consiste nel mettere in primo piano la gratitudine verso ciò che è stato realizzato e ciò che il presente offre. Prendetevi un momento per riconoscere i passi compiuti, anche quelli piccoli o apparentemente invisibili, poiché l’arcano del Mondo insegna che ogni fine racchiude già un seme di partenza.

Siate generosi nel condividere successi e apprendimenti con chi fate entrare nel vostro cerchio, mantenendo vivo quel senso di appartenenza che solo le anime cosmopolite sanno sperimentare. Cercate spazi che vi permettano di allargare ancora l’orizzonte: una passeggiata in luoghi aperti, la lettura di un libro proveniente da culture diverse o una conversazione significativa possono diventare il punto d’accesso a una nuova consapevolezza. Il Mondo invita a riconoscere che ogni esperienza, grande o piccola, contribuisce al mosaico unico che siete.